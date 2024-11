Nå står det om Kamzy eller Hadia

– Det blir nok en jevn avstemning, sier Ingvild Vaggen Malvik i en tekstmelding til Dagsavisen. Hun innrømmer at hun er spent på tirsdagens avstemning, som leder av Holmlia Arbeiderpartilag. De har innstilt tidligere statsråd og nestleder Hadia Tajik fra Rogaland på andreplassen på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste etter partileder Jonas Gahr Støre.

– Nei, jeg tør ikke si noe! Jeg tror det er ganske likt, sier Ivar Morken, som leder Furuset Arbeiderlag. Der går de for Oslo-representanten og den tidligere varaordføreren fra Groruddalen: Kamzy Gunaratnam.

Vinn eller forsvinn

I hele høst har det stått mellom Kamzy Gunaratnam og Hadia Tajik i Oslo Ap. Det snakkes lite om Jonas Gahr Støre eller Jan Christian Vestre, som begge uten diskusjon ble nominert på henholdsvis første- og tredjeplass på listen til stortingsvalget i 2025. Men «alle» har snakket om andreplassen. For mange av de lokale Ap-lagene har valget om denne ettertraktede andreplassen vært vanskelig og i blant følelsesmessig tungt, fordi man kjenner og liker begge kandidatene personlig.

Flere lag har ikke en gang greid å velge mellom de to. Slik meningsmålingene er nå, er det bare de tre øverste navnene på Aps Oslo-liste som er sikret en billett til Stortinget. Den som taper nominasjonsstriden på tirsdag er dermed helt ute av rikspolitikken. Da er det er vinn eller forsvinn.

Tror Kamzy har en sjans

Olav Neander, leder av Ensjø, Vålerenga og Kampen Arbeiderpartilag, er på «Team Kamzy», og tror at hun kan ha en sjans til å vinne andreplassen. Han regner dessuten med at det blir skriftlig votering. Men han ble ikke overrasket over at Tajik fikk flertall i nominasjonskomiteen, og han understreker at marginene var små på medlemsmøtet i hans eget lokallag.

– Selv om vi landet på Kamzy, så var vi jo delt nesten på midten. Jeg synes begge er dyktige damer, og det er egentlig litt dumt at vi må velge mellom dem. Det var også noe som preget noe av medlemsmøtet vårt. Selv om vi hadde flertall for Kamzy, så var det ikke et enstemmig flertall. Jeg kan tenke meg at det sikkert også har vært noe lignende i noen av de andre lagene, sier Neander.

– For dårlig representert

Et annet «Team Kamzy»-lag er Furuset Arbeiderlag i Groruddalen. I den dalen har Ap tradisjonelt stått sterkt, og her føles nok valget av en kandidat med lokal tilknytning enda viktigere. Leder Ivar Morken er oppriktig bekymret for valgkampen neste år, om de må stille uten en representant fra Groruddalen. Denne bekymringen deler han med flere Ap-lag i Groruddalen, ifølge innspillene som har kommet inn til nominasjonskomiteen i høst.

– Groruddalen er for dårlig representert, og det henger selvfølgelig sammen med politikken. Vi har gått til valg noen ganger nå, uten at vi har fått groruddalssaker som har vært mulig å gå på stand med. I den sammenhengen synes vi at Kamzy en lokal stemme, sier Morken til Dagsavisen.

Ivar Morken leder arbeiderlaget på Furuset og er «Team Kamzy». (Hedda Hagaeie Tyribakken)

– Partiet har jo ofte i valgoppsummeringene skyldt på lav valgdeltagelse, for eksempel i Groruddalen, og at de dårlige resultatene våre skyldes lav valgdeltakelse. Men jeg er ikke med på at det er hovedforklaringen, det blir altfor enkelt. Jeg tror rett og slett ikke vi klarer å snakke til folk rundt oss. Det er helt tydelig når vi står på stand, at vi ikke treffer folks bekymringer godt nok, og ikke med et tydelig nok språk, sier Furuset-lederen, og legger til:

– Det er en kinkig sak. Folk er ikke imot Hadia her, men de liker kanskje ikke at folk shopper fylker. Det er nok en oppfatning her, selv om hun bor i Oslo nå. Den overgangen fra Rogaland og hit: Folk fulgte ikke helt den, tror han.

– Jeg tror man godt kunne tenke seg henne høyt oppe, gjerne også inn i partiledelsen igjen, så det er ikke der det stikker! Oslo-representanter blir ofte nasjonale politikere med liten lokal forankring. Kamzy står fram som både lokal og nasjonal.

Den effektive Hadia

Også «Team Hadia»-lagene er opptatt av partiets synkende oppslutning og den kommende valgkampen i 2025, og mener Tajik er løsningen. «Arbeiderpartiet trenger folk med gjennomføringskraft, erfaring og resultater å vise til», skriver Fagbevegelsens Arbeiderpartilag i sitt innspill til nominasjonskomiteen. «Hadia Tajik har vist seg å være den mest effektive arbeidsministeren siden 1970-tallet, med en unik gjennomføringsevne».

Homonettverket i Oslo Ap går også for Hadia Tajik.

Jon Reidar Øyan i Homonettverket er «Team Hadia» (t.h. i gul skjorte). Her går han sammen med Hadia Tajik i en tidligere Oslo Pride-parade. (Vidar Ruud/NTB)

– I løpet av høsten har vi i Homonettverket hatt to medlemsmøter som har vedtatt at vi støtter Hadia på andreplassen. Det er sjelden man ser en politiker med så stor gjennomslagskraft, uavhengig av hvilket politikkområde det er snakk om, skriver lagsleder Jon Reidar Øyan i en tekstmelding til Dagsavisen.

Han beskriver Tajik som en nær alliert og venn av Homonettverket gjennom mange år, som har kommet med en rekke representantforslag på Stortinget som han mener på sikt har styrket LHBTI-rettigheter, som forbudet mot konverteringsterapi.

– Hun stiller alltid opp for oss og målbærer viktige politiske saker vi er opptatt av, senest i forbindelse med drapsforsøket på et homofilt par på Tjuvholmen i august i år. En politiker av et slikt kaliber har vi rett og slett ikke råd til å miste, spesielt ikke med den situasjonen partiet er i om dagen, mener Øyan.

---

Nominasjonskampen i Oslo Ap

11. september kunngjorde Hadia Tajik at hun ville stille på stortingslista for Oslo Ap i 2025. Fra før hadde Kamzy Gunaratnam sagt at hun ønsket gjenvalg, og da ønsket hun seg andreplassen.

Målingene akkurat nå viser at Oslo Ap bare kan regne med å få tre sikre stortingsplasser. Første og tredjeplass går til partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Jan Christian Vestre.

20. oktober ble det kjent at åtte av ni medlemmer i Oslo Aps nominasjonskomite i sitt første utkast ville innstille Tajik på andreplass. Dette utkastet ble så sendt ut på høring til Oslo Aps 15 bydelspartier og 69 ulike lag, med frist 1. november for å komme med innspill.

En undersøkelse VG har gjort, viser at et flertall av lagene ønsket Gunaratnam på andreplass. Noen lag greide ikke å bestemme seg for hvilken kandidat de går for.

18. november ble nominasjonskomiteens endelige innstilling sendt ut. Et flertall på åtte av ni innstilte igjen Tajik på andreplass. På fjerdeplass er innstillingen delt. Der vil sju medlemmer ha Agnes Viljugrein, mens to medlemmer ønsker Trine Lise Sundnes.

Hele Oslo Aps stortingsliste skal stemmes over 26. november. Siden Tajik har støtte fra store lokallag, kan det hende at flertallet av de 259 delegatene stemmer for henne. VG mener det likevel kan bli dødt løp.

---