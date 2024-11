En norgesvenn vender tilbake

– Jeg opplevde noe helt spesielt i Norge: Å få sitte i sofaen i et prateprogram på TV. Det har aldri hendt meg noen andre steder, sier sangeren Richard Hawley, fra Sheffield, England, om sin opptreden på «Først og sist» med Fredrik Skavlan i desember 2005. – Jeg satt der med utenriksministeren, (Jonas Gahr Støre den gangen, vår anm.) og Bob Geldof. Det var helt fuckin’ surrealistisk. Og jeg fikk sunget «Coles Corner» med fullt orkester, sier han om den melankolske balladen om byens glødende lys, glade stemmer og musikk: «I’m going downtown where there’s people/my loneliness hangs in the air».

Hawley ble introdusert av programlederen som «litt hemmelig» denne kvelden, men hadde nettopp gitt ut albumet «Coles Corner» til entusiastiske omtaler. «Richard Hawley er en uforbederlig romantiker med både tekstlig og melodisk sans for gamle dager (…) Hawley er melankolsk, men aldri melodramatisk. Nydelige låter som tittelkuttet, eller den lavmælte «Hotel Room» i laidback valsetakt, gjør «Coles Corner» til et godt møtested for denne høsten», skrev Dagsavisens anmelder Marie Aubert. Albumet kom på 7. plass på Kritikertoppen, 67 norske anmelderes felles liste over de beste platene dette året.

Richard Hawley gjorde en intimkonsert på Kampen Bistro i Oslo i 2005. (Arne Ove Bergo/Dagsavisen)

«Coles Corner» tok også Richard Hawley høyt opp på salgslistene i Norge, og gjorde ham til norgesvenn i noen år – med opptredener på Norwegian Wood-festivalen og Oslo Spektrum – sistnevnte riktignok som oppvarming for Madrugada. – Madrugada ja, de var gode mot meg. Det var synd å høre om gitaristen deres som døde, sier han om Robert Burås.

«I’m Looking For Someone To Find Me» fra det neste albumet ble skrevet på vei over fjellet fra Oslo til Bergen, i en bandbuss med kjettinger i snøstorm.

Richard Hawley var høyt på strå i disse årene, og slett ikke bare i Norge. «Coles Corner» ble nominert til den britiske Mercury-prisen for årets beste album. Da Arctic Monkeys, også fra Sheffield, ble utropt til vinnere gikk de på scenen og sa «noen må ringe 999. Richard Hawley er blitt er ranet». På gruppas singel «Black Treacle» fra 2012 er B-sida «You And I» kreditert Richard Hawley & The Death Ramps.

«Coles Corner» var det tredje i rekka av album med stemningsmettede sanger som så seg tilbake til tida før rock’n’roll. Hawley var en crooner med dempede sanger og ofte luksuriøse arrangementer. At mange av sangene kan høres nostalgiske ut vil han ikke ha på seg.

– Slike sanger går gjennom alle æraer. Du hører dem til og med hos grupper som The Doors og Velvet Underground, alle har behov for å roe det ned av og til. Men jeg tenker ikke på musikk sånn. Jeg er en låtskriver, uten noen stor plan. Jeg bare går bare etter de beste sangene.

Richard Hawley på scenen i 2024. (Neil Kitson)

Mange av de andre albumene til Richard Hawley er også oppkalt etter steder i Sheffield: «Lowedges», «Lady’s Bridge», «Hollow Meadows» Det sies at utenbys tilhengere gjerne oppsøker disse plassene for å ta bilder. Til og med «Truelove’s Gutter» var kallenavnet på et område en gang i gamle dager. Hans seneste heter «In This City They Call You Love», og refererer igjen til byen der det visstnok er aller mest vanlig å legge til et «love» på slutten av alle samtaler.

– Skikken kommer fra Sheffield. Det er morsomt å komme på bussen når det sitter en kraftig, tatovert sjåfør der og kaller deg «love». Ordet er så avvæpnende og vennlig. Jeg synes det er viktig i en verden der det ellers er så mye hatprat fra alle ideologiske kanter, politiske eller religiøse. En by der alle kaller hverandre «love», den synes jeg er vakker.

Hawley kommer til Oslo ei uke etter et annet av Sheffields store navn, The Human League. Vi har allerede nevnt Arctic Monkeys, og skal snart komme til Pulp. Sheffields aller sterkeste stemme, Joe Cocker, var gudfaren til Richard Hawley, siden Cocker i sin ungdom monterte radiatorer for gassverket sammen med hans far. Er det noe alle artistene fra Sheffield har felles?

– Uansett hva slags musikalsk stil de har, har sangene til alle disse vært veldig jordnære, mener Richard Hawley.

– Selv om Sheffield er en av Storbritannias største byer kaller vi som bor der den for den største landsbyen. En postindustriell by, men likevel svært grønn. Sentrum er den samme skitten som alle andre steder, med Burger King og alle de samme kjedene, men her er så mange trær og elver, og en fredelig ro. I andre byer må du gjøre en avtale for å møte naturen. Her er den vanskelig å unngå.

Også derfor setter byen sitt preg på mange av sangene til Hawley: – Jeg skriver om det jeg kan. Jeg vet ikke hvordan det er å bo i Oslo, Berlin eller Johannesburg. Jeg bruker det autentiske i stedet for fantasien, sett fra mitt eget ståsted i stedet for å la meg påvirke av steder jeg ikke har noe virkelig begrep om.

Richard Hawley var en stund gitarist i Pulp. Under innspillingen av albumet «We Love Life» i 2001 ble han venn med produsenten Scott Walker, en av de mest legendariske stemmene i pophistorien.

– At vi ble så gode venner handlet mest om at vi likte å drikke Guinness og spille dart sammen. Vi hadde en lignende bakgrunn, vi hadde spilt mye på små klubber og i studio for andre sangere. Han hadde en flott humoristisk sans, helt forskjellig fra hva du skulle tro ved å høre på platene hans, forteller Hawley.

I 2017 gjorde BBC stas på Scott Walker med å presentere en stort orkesteret konsert med sangene hans på The Proms i Royal Albert Hall, med fire vokalister: Richard Hawley, Jarvis Cocker fra Pulp, John Grant (som sang i Oslo i forrige uke) – og Susanne Sundfør.

Richard Hawley (til høyre) på hyllestkonserten for Scott Walker på BBC Proms i 2017, med Richard Grant, Jarvis Cocker og Susanne Sundfør. ( Mark Allan/BBC)

– Susanne var fantastisk. Den beste av oss alle den kvelden. Scott var en maskulin sanger, men hun ga sangene et kvinnelig perspektiv som var spesielt interessant, synes Hawley. Han var den eneste av de fire vokalistene som visste at Scott Walker også var i salen selv.

– Like før konserten fikk jeg er tekstmelding der det bare sto «jeg er her». Hvordan kan du gjøre noe sånt, tenkte jeg, så jeg fortalte det ikke til de andre. Men han hilste på alle etterpå, før vi to dro videre, drakk mer Guinness og spilte mer dart.

Scott Walker døde i 2019. En stund etterpå ble Hawley oppringt av datteren hans, som fortalte at Walker hadde villet at han skulle få en av gitarene han etterlot seg. Han fikk velge selv, og tok ut en Fender Telecaster.

– Dette skjedde noen dager etter at vi hadde begynt å lage nye albumet, så nå spiller jeg på den på flere av sangene. Men for meg er dette egentlig ganske trist. Jeg ville heller hatt Scott her enn gitaren hans.

Richard Hawleys inntrykk fra dagliglivet i Sheffield har også blitt musikal. «Standing at The Sky’s Edge» er basert på en rekke av hans gamle sanger, og noen nyskrevne. Den beretter historien til tre familier gjennom 60 år i det kommunale boligområdet Park Hill Estate i Sheffield. Etter premieren i hjembyen gikk forestillingen videre til Londons West End, der den fikk prisen for beste nye musikal i fjor. Sangene er også gitt ut på et eget album med skuespillerne.

Emma Steinbakken synger Richard Hawleys "Coles Corner" på sitt nye julealbum. (Warner Music)

Et par dager etter at jeg snakket med Richard Hawley kom det nye julealbumet til Emma Steinbakken, «Emmas jul», dalende ned gjennom pipa. Og der, sammen med sanger som «Stjernesludd», «Himmel på jord» og «Når himmelen faller ned» kommer «Coles Corner» igjen. Som ikke er en eksplisitt julesang, men som blir det når den høres på denne tida av året.

Jeg tar en telefon til Emma Steinbakken, som forteller at innspillingen av albumet begynte med å høre gjennom en spilleliste der hun, manager Guttorm Raa og produsent Carl-Victor Guttormsen alle hadde lagt inn favoritter som kunne være aktuelle. «Coles Corner» var managerens forslag.

– Jeg hadde ikke et forhold til den fra før, men syntes den var så fin. Selv om den ikke akkurat handler om jula så opplever jeg den sånn, med ensomheten som også mange kjenner på rundt denne tida, sier Emma Steinbakken. Richard Hawley selv hadde ikke hørt den nye versjonen av sangen sin da vi snakket sammen.

