«Wicked» for første gang på norsk scene

Dette blir første gang musikalen «Wicked» settes opp i Norge. Den etterlengtede produksjonen blir ofte betegnet som «musikalen over alle musikaler», har i over tjue år trollbundet publikum verden over med sin fengslende historie og fantastiske musikk.

Film Review - Wicked Ariana Grande, som Glinda, til venstre, og Cynthia Erivo, som Elphaba, i en scene fra filmen «Wicked». (Giles Keyte/AP)

Musikalen gir et nytt perspektiv på de velkjente karakterene fra «Trollmannen fra Oz» og forteller historien om heksene fra Oz på en helt ny måte. Den handler om temaer som vennskap, identitet, og det å være annerledes. Musikalen oppfordrer publikum til å omfavne forskjeller og stå opp mot urettferdighet, og minner oss om at det som kan oppfattes som ondt kan ha dypere røtter i frykt og uvitenhet.

Det er produksjonsselskapet Scenekvelder som setter opp «Wicked» på Folketeateret i mars 2025.

– Filmen lover å bli en visuelt imponerende og musikalsk uforglemmelig opplevelse, og vi har like store ambisjoner for vår oppsetning på Folketeateret. Publikum kan med det glede seg over filmatiseringen på kino i høst, og deretter se hele historien utspille seg i vår storslagne produksjon på Folketeateret, skriver Karianne Jæger i Scenekvelder i en pressemelding.

Den 22. november kommer også den spektakulære filmatiseringen av musikalen på kino. Filmen er en av årets største satsinger fra Universal, med verdenskjente stjerner i hovedrollene, som Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum og Jonathan Bailey. Filmen kommer også i en norsk versjon, der vår egen Atle Halstensen har stått for oversettelsen av sangtekstene.