Vil ha skjermene ut av klasserommene og inn i eget teknologifag

Ungdomstidsmeldingen er nå til behandling i Stortinget, og skal vurderes i løpet av november. Men en ting Elise Waagen (Ap) mener mangler i meldingen, er et forslag om å få PC-skjermene ut av fag som norsk og matte.

– Vi vet at bruken av skjerm i skolen det påvirker barns lesekompetanse. Det har vi sett blant annet i PISA-resultatene, der norske barn scorer lavt. Vi var nok for raske med å digitalisere skolen, og hadde ikke alle konsekvenser foran oss. Skyggesidene er at det går ut over barns mulighet til å konsentrere seg, og reduserer leseferdighetene, sier Waagen til Dagsavisen.

– Ikke godt nok

Som Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson foreslår Waagen nå at stortingsmeldingen får inn et punkt om at skjermer i mest mulig grad kastes ut av grunnfagene, til fordel for et eget teknologifag.

– Skolebarna i dag er dyktige brukere av apper og duppeditter, men har liten forståelse for hva som skjer bak skjermen. For å bedre fremtidens arbeidsliv, kan ikke unge bare være brukere av teknologien, men også selv kunne utvikle og forstå den. Det gjør vi ikke godt nok i skolen i dag. Derfor bør teknologi bli et eget fag der man lærer mer dyptgående om virkningene, sier hun.

Ønsket er å introdusere faget på femte til tiende trinn, og gjerne som et obligatorisk fag, slik at alle får kompetansen. Faget bør inneholde blant annet koding og kunstig intelligens, mener hun.

– Disse to er i en rivende utvikling og vil være en del av fremtidig arbeidsliv. Elever må vite hva disse to tingene er, hvilke skyggesider de har og hvilke muligheter de har.

I dag tilbys teknologifag i liten grad i grunnskolen, som oftest som valgfag på enkelte ungdomsskoler. I stedet er data integrert i de fleste andre fag.

– Slik det er nå smøres det tynt utover, med et eget kompetansemål som er spredt over fag og trinn. Men for å få et bedre utbytte bør det samles i et eget fag.

– Ikke nyttig

Daglig leder i den frivillige organisasjonen Lær Kidsa Koding, Helge Astad er imidlertid skeptisk til forslaget. Han frykter et eget teknologifag vil bli for smalt.

– Jeg tenker på IT som et verktøy som kan brukes til å løse et problem i alle typer fag, og elevene lærer da kompetanse som både er, og vil være, etterspurt i fremtiden. Det er ikke bare et verktøy for ingeniører, men for alle yrkesgrupper. Barna må forstå hvordan verden fungerer, de kommer til å måtte leve med digitale verktøy for alltid. Å da ta skjermene ut av grunnfagene høres rart ut, sier Astad.

Helge Astad er ikke udelt positiv til forslaget, men applauderer et eget teknologifag i skolen. (Privat)

Han tar forbehold om at han ikke har lest forslaget Waagen kommer med til stortingsmeldingen.

– Det ville være positivt å få et eget teknologifag, men det bør ikke gå på bekostning av teknologibruk i andre fag. Å bare lære IT uten å anvende det på noe mer konkret, er ikke så nyttig, mener han.

– Men skjermene har fått skylden for at leseferdighetene blant elever har gått ned?

– Ja, og jeg synes det høres rart ut at man ikke lærer av å lese på skjerm. Jeg tror ikke valget bør stå mellom skjerm eller ikke skjerm, men heller å få til en bedre måte å ha undervisning tilpasset digitale verktøy. Hvis alle kan litt om koding og informatikk, vil det være bra for hele samfunnet.

Lese i bøker, ikke på skjerm

Elise Waagen understreker at forslaget hennes ikke innebærer å fjerne teknologien fra alle fag.

– Det vil fortsatt være mye nyttig læring i å for eksempel lage en podkast i samfunnsfag. Men lesing skal skje i bøker, og slik vi gjør det i dag med å smøre teknologiopplæring ut over alle fag, gjør at elever ikke kan dette godt nok, sier hun.

Ti år har gått siden daværende statsminister Erna Solberg (H) proklamerte at «kunnskap er den nye oljen». Og i 2016 snakket Senter for IKT i utdanningen varmt om teknologien i rapporten «Programmering i skolen».

– Hvorfor kommer dette forslaget først nå, Waagen?

– Det er et godt spørsmål. Men akkurat nå behandler vi ungdomstidsmeldingen, og da er det viktig å adressere det. Vi skal være krystallklare på at det finnes negative effekter med skjerm, men også at det ikke er god nok teknologiopplæring i skolen i dag. Forslaget mitt er en tilbakemelding til departementet om at dette mangler i meldingen som er lagt fram, og så må kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ta stilling til det.

