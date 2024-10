Dette er Oslo-ungdommens fem politiske kjernesaker

– Jeg opplever at politikerne liker å bli sett med oss, og si at de har snakket med oss, men de hører sjelden på det vi har å si.

Det sier Dino Juhas (18), styremedlem i Sentralt Ungdomsråd og representant for Grünerløkka bydel.

Sammen med styremedlem August Brunner (18), representant for Frogner bydel, deltar han på Ungdommens bystyremøte for femte gang. De håper at bystyret vil høre på dem i sakene som angår dem.

– Nå kommer de til oss, så jeg setter veldig stor pris på det. Det er bra at vi får bidra til å forme samfunnet som vi skal ta over, sier Juhas.

Ungdommens bystyremøtet arrangeres hvert år i samarbeid mellom UngOrg og Oslo kommune på Rådhuset i Oslo.

Her deltar ungdomsråd, elevråd, fritidsklubber og ungdomsorganisasjoner i debatten om deres hverdag.

(f.v.) August Brunner og Dino Juhas er styremedlemmer i Sentralt Ungdomsråd. (Noa Sæther)

Over 100 forslag diskuteres ned til ti saker, og til slutt vedtas de endelige fem sakene.

---

Dette er de fem prioriterte sakene i 2024:

1. Bedre barnevern i Oslo

2. Beskytt Oslomarka

3. Bedre jobbtilbud for unge i Oslo

4. Forebygg ungdomskriminalitet

5. Styrk bydelene

---

Les også: Nav-forskere peker på én hovedgrunn til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Jobbtilbud for å forebygge kriminalitet

I Sentralt Ungdomsråd har de lenge diskutert hvordan man bør bekjempe ungdomskriminalitet.

– I motsetning til det noen politikere sier om at løsningen er straff og disiplin, burde man heller fokusere på forebyggende tiltak, som fritidsklubber, idrettslag og jobb for ungdom, mener Juhas.

Juhas og Brunner mener at én løsning er å få ungdom i jobb. Det er også en av de andre kjernesakene i år.

På Ungdommens bystyremøte la Brunner fram forslag om at kommunen og arbeidsgiveren skal dele på lønnen til ungdommene. Et slikt spleiselag har Byrådet forslått tidligere, skriver NRK.

Brunner viser til kommunetiltaket «Jobb til unge», der man i ungdomsskole- og videregåendeskole-alder kan søke jobb i sin bydel for å få relevant erfaring på CV-en.

Ved å spleise på lønnen kan flere ungdommer få jobb til samme kostnad for kommunen. Brunner tror også at det kan gi større mulighet for fast ansettelse i ettertid.

– Og når unge får jobb, vil det bidra til å forebygge ungdomskriminalitet. Grunnen til at de selger vapes og hasj er at de ikke har andre inntektskilder, mener han.

Les også: Har levd med kreft i åtte år: – Sjekk doskåla når du er på toalettet

– Vi er fremtiden

Liv Strøm Dannevig (16), leder av Nordre Aker Ungdomsråd, og Leon Gulbrandsen (16), økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom, følte på verdien av å påvirke da de sto i spissen for forslaget om å beskytte Oslomarka.

I motsetning til mange andre saker, har ikke denne dukket opp tidligere.

– Det var jeg som skrev forslaget til saken, og så jobbet vi to med den på tirsdag. Man trengte kanskje noen til å skrive den opp, og så innså flere at det var en viktig sak for dem, sier Dannevig.

(f.v.) Liv Strøm Dannevig er leder av Nordre Aker Ungdomsråd og Leon Gulbrandsen er økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom. (Noa Sæther)

Forslagene innebærer bærekraftig hogst og bruk av Marka, vern av naturen og mindre forsøpling.

Selv om det er vanskelig å få gjennomslag for endringene, ser Dannevig og Gulbrandsen stor verdi ved bystyremøtene.

– Verden er i konstant endring, så voksne vet ikke hvordan det er å være ungdom nå. Vi er fremtiden. Det at vi får erfaring med politikken, og får påvirke fremtiden som vi skal leve i, er veldig viktig, sier Dannevig.

Unge voksne er den minst politisk aktive gruppen, både ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Ifølge SSB stemte kun 55,6 prosent av førstegangsvelgere (18-19 år) og 45,5 prosent av andregangsvelgere (20-24 år) ved forrige kommunestyre- og fylkestingsvalg. 65,4 prosent av andregangsvelgere stemte ved stortingsvalget i 2021.

– Mange unge voksne gidder ikke å stemme ved valg, og det tror jeg handler om at de ikke føler at de blir sett. Hvis man ikke hører på barn og unge, kan de få en forakt for politikken, og da har man ikke et demokrati lenger, mener Gulbrandsen.

Les også: Skolefraværforsker om generasjon «bomullsbarn»: – For enkelt (+)

Fikk gjennomslag

Resten av året jobber Sentralt Ungdomsråd med å få gjennomslag for sakene. Fem personer følger opp én sak hver, ved å sørge for oppmerksomhet, mediedekning og politisk interesse.

Sakene sendes videre til politikerne i bystyret, som er forpliktet til å behandle dem på lik linje med sakene de selv legger fram.

Bystyremøtet fredag ble etterfulgt av «pizza og politikerdialog», med blant andre varaordfører Julianne Ofstad (FrP) og bystyrerepresentant Omar Samy Gamal (SV).

– Dette er saker som vi også er opptatt av, som forebygging av ungdomskriminalitet og flere jobber for ungdom. Det er ikke sikkert at vi alltid er enige om hvordan vi skal komme til målet, men jeg tror vi har mye å hente fra de som sitter nærmest problemstillingene, sier Ofstad.

Julianne Ofstad (FrP) er varaordfører, leder i bystyrets helse- og sosialutvalg og nestleder i forretningsutvalget i Oslo. (Noa Sæther)

Gamal sier seg enig med flere av punktene, men poengterer at det ikke er enkelt å få gjennomslag for sakene.

– Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe med dem. Mye av det som foreslås i år, knyttet til ungdomskriminalitet, styrking av bydelene og ungdomsjobber, burde kunne gjennomføres. Det er saker jeg ser for meg at vi kommer til å stemme for, sier han.

Omar Samy Gamal (SV) er bystyrerepresentant og sitter i byutviklingskomiteen for Oslo SV. (Noa Sæther)

I august fikk Ungdommens bystyremøte gjennomslag for én av fjorårets kampsaker. Eivor Evenrud (Ap) fikk støtte av Høyre og Venstre til forslaget om en prøveordning for anonym vurdering av prøver i Osloskolen.

– Vi vet at det fungerer, så det blir spennende å se om de tar disse sakene i betraktning. Kommunen har jo hatt en satsing på de unge, og her har de en direkte oversikt over det de de unge bryr seg om, kommenterer Brunner fra Sentralt Ungdomsråd.

---

Her er noen av de foreslåtte tiltakene:

Bedre barnevern i Oslo

Bedre informasjon, tydeliggjøre rettigheter og oppfølging fra skolen

Mindre ventetid

Kontinuitet og stabilitet

Høyere krav til utdanning og minoritetskompetanse

Beskytt Oslomarka

Hogstmaskiner fjernes og ulovliggjøre flatehogst innenfor Oslos grenser

Utvide området som regnes som nærhogst

Innføre et prinsipp om arealnøytralitet

Naturvernområdene i Nordmarka bør utvides

Større deler av Oslos skoger må gjøres til nasjonalparker

Stans av boligutbygging i Marka

Opprydningsarbeid og ryddeaksjoner

Bedre jobbtilbud for unge i Oslo

Bydelens midler til sommer- og deltidsjobber styrkes, og en bestemt andel av kommunens jobber settes av til ungdom

Jobbsøkerkurs og informasjon om rettighetene i arbeidslivet, skatt og hvordan å skrive CV og søknad

Arbeidsplasser legger ut jobber i stedet for å rekruttere internt

Prioritere jobb til ungdom fra lavinntektsfamilier og med minoritetsbakgrunn

Kommunen og bedriftene bør dele på lønnen til ungdommene

Forebygg ungdomskriminalitet

Utdanningsvalg-faget underviser om alle program og jobbmuligheter

Flere møteplasser og fritidsklubber. Styrke fritidstilbudet og gratis lavterskeltilbud

Styrke jobbtilbudet

Flere utekontakter og kvalifiserte miljøarbeidere, og mindre synlig politi i gatene

Mentorprogram for unge i faresonen

Styrk bydelene

Stanse kutt i bydelsøkonomien, mer penger til barne- og ungdomstilbud

Bærekraftig økonomisk ramme

Ressurser til forebyggende tiltak

---

Les også: Metoden som forbløffer: Denne fastlegen får folk til å gå på jobb

Les også: «Lykkeland» sesong 3: Viser offshore-industriens styggeste sider (+)

Les også: Lahlum: – Donald Trump er hevngjerrig. Kamala Harris er litt vinglete (+)