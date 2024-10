Oslo Ap splittet om Kamzy og Hadia

Oslo Ap kom i helgen med sin foreløpige nominasjonsliste foran neste års stortingsvalg. Åtte av nominasjonskomiteens ni medlemmer gikk inn for Hadia Tajik på en sikker 2. plass, mens bare ett medlem gikk inn for Kamzy Gunaratnam.

Hun har varslet kampvotering mot Tajik på nominasjonsmøtet 26. november.

Det er overraskende og skuffende at Gunaratnam vrakes, mener Anders Røberg-Larsen (Ap), som er bydelsutvalgsleder i bydel Grorud.

– En sterk stemme

Røberg-Larsen skriver på Facebook at Gunaratnam er en av de mest dedikerte representantene Oslo og Groruddalen har hatt i siste stortingsperiode, og at han håper nominasjonsmøtet gir henne fornyet tillit.

Til Dagsavisen sier han at det er bra at Gunaratnam tar dissens om 2.-plassen.

– Groruddalen trenger en sterk stemme på Stortinget. Og det har de i Kamzy, sier Røberg-Larsen til Dagsavisen.

– Et luksusproblem

Statsminister og partileder Jonas Gahr Støre står som ventet på førsteplass på lista, mens helseminister Jan Christian Vestre er nominert på «den fredelige tredjeplassen». Kamzy Gunaratnam selv skriver på Facebook at hun ikke vil utfordre ham. «Vi har en nestleder i Arbeiderpartiet som ønsker å stå på stortingslista, det blir derfor feil at Jan Christian Vestre ikke får 3. plassen», skriver hun, uten at hun ønsker å si noe mer om saken til Dagsavisen.

– Dette er faktisk et slags luksusproblem for Oslo Ap, at det mange som har lyst til å gjøre en innsats for byen og partiet, sier Vestre til Dagsavisen.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. (Thomas Fure/NPK)

Han ønsker ikke å si noe om hvem av de to kandidatene han selv heier på, Gunaratnam eller Tajik.

– Begge er to er meget dyktige politikere som jeg har stor respekt for, sier han, og understreker at han er «takknemlig og ydmyk» for at han er innstilt på tredjeplass.

– Det er jo til syvende og sist nominasjonsmøtet og partidemokratiet i Oslo Ap som skal bestemme. Det blir nok diskusjoner nå fremover om hvem som skal stå på lista. Slik skal det også være i levende partidemokrati, sier han.

– Det er alltid diskusjon

Dagsavisen spør Vestre om han er enig i at det nå er mye krangel og dårlig stemning i Oslo Ap. Debatten har gått høyt på Facebook mellom folk fra ulike Ap-lag, og en del reagerer på at Gunaratnam vrakes.

– Det er alltid diskusjon når det er flere kandidater enn plasser. Slik er det i Oslo Ap, men det er det i alle andre partier også, er det Vestre vil si til dette.

Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få en offensiv, slagkraftig og god liste til slutt som kan vinne valg. — Jan Christian Vestre (Ap)

– Nå er vi i den sesongen at hvor man skal sette sammen nominasjonslistene. Noen vil bli veldig fornøyd og noen ikke så fornøyd, men så lander vi alltid en bra liste til slutt. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å få en offensiv, slagkraftig og god liste til slutt som kan vinne valg. Så snart nominasjonsmøtet er ferdig, så skal vi i gang med intensiv valgkamp, sier Vestre.

Kjempet om plassene i 2021

Sedvanen i Oslo Ap har vært at de fire første plassene skal bestå av to kvinner og to menn. Agnes Nærland Viljugrein er nominert på 4. plass, foran Oslo Aps leder Frode Jacobsen på 5. plass.

I første runde i nominasjonsprosessen hadde nominasjonskomiteen Kamzy Gunaratnam på 2. plass, men de har nå snudd. For fire år siden var Oslo Ap preget av voldsomme interne stridigheter og maktkamper. Bråket handlet om hvem som skulle representere partilaget på Stortinget.

Både Kamzy Gunaratnam og Zaineb Al-Samarai ønsket seg 2.-plassen på stortingsvalglista i 2021. Både Espen Barth Eide og Frode Jacobsen ønsket seg 3.-plassen på lista.

Gunaratnam fikk den gangen 137 av 261 avgitte stemmer ved Oslo Aps nominasjonsmøte. Hun vant dermed kampvoteringen om andreplassen på stortingsvalglista over Al-Samarai som fikk 119 stemmer. Al-Samarai er i dag president i Norges idrettsforbund.

På forhånd var det gitt at taperen av den kampen ville ende opp som nummer sju på nominasjonslista, og utenfor Stortinget.

Nå tar altså Kamzy Gunaratnam kampen igjen, denne gang mot Hadia Tajik, som takket nei til å stå på nominasjonslista i Rogaland. Gunaratnam ble forespurt om hun ville stå om nummer tre eller fire på lista foran neste års valg, men takket nei.

36-åringen var varaordfører i Oslo fra 21. oktober 2015 til hun ble valgt inn på Stortinget i 2021. Hun ble innvalgt representant i Oslo bystyre første gang i 2007.

«Tøft» med dissens

Dagsavisen har vært i kontakt med Kamzy Gunaratnam, men hun ønsker ikke å utdype nominasjonsprosessen ytterligere enn det hun har skrevet på Facebook.

«I kveld bestemte jeg meg for å stå på dissens om andreplassen til Oslo Arbeiderparti stortingsliste for 2025», innleder hun sin Facebook-post med, og skriver videre:

«Det å stå i en mindretallsdissens er tøft. Jeg hadde ikke gjort det om det ikke hadde vært for den sterke støtten fra de mange lokale tillitsvalgte og medlemmene som ber meg om å stå på videre», skriver hun.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

– Meningene er delte

Men ikke alle Ap-folk i Groruddalen er helt fornøyd med Gunaratnam. Uenighet om plasseringen av nye Oslo fengsel skapte stor debatt etter at muligheten ble luftet for flytting til Bredtveit i Groruddalen. Lokalmiljøet og Oslo-politikere reagerte, og Gunaratnam markerte seg som motstander av flyttingen til Dalen. I 2021 snudde hun imidlertid, og ble sitert på at et nytt fengsel bør ligge på Bredtveit.

– Hennes standpunkt i fengsel-saken forundret mange i Groruddalen, sier Rashid Nawaz (Ap) til Dagsavisen.

Han er leder for bydelsutvalget i Bydel Stovner.

– Hvorfor er det viktig med en representant fra Groruddalen?

– Jeg tror de aller fleste synes godt om Kamzy. Det tror jeg også er tilfelle med Hadia. Til sjuende og sist dreier det seg om hvem som kan gjøre en best mulig jobb i nasjonalforsamlingen. Her vet jeg at meningene i «Dalen» er delte, sier han, og legger til:

– For oss er det viktige at det føres en politikk som tilrettelegger sysselsetting og fordeling. Som sørger for at vi har et godt arbeidsliv, og som gir ungdommen framtidstro. Og så er det viktig at vi har god dialog med de som velges inn uansett hvem det er. Alle som velges inn, blir valgt på samme partiprogram.

Undrer seg

På Facebook stiller flere lokale Ap-politikere i ulike bydeler seg undrende til nominasjonskomiteens valg av Hadia Tajik på 2. plass.

«Noen valg burde være enkle og åpenbare. Derfor forstår jeg ingenting av at nominasjonskomiteen med 8 mot 1 stemme vraker Kamzy Gunaratnam fra 2.-plassen på lista», skriver Melita Ringvold, som er Aps gruppeleder for bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka.

Bygdøy og Frogner Arbeiderparti skriver på Facebook at de ønsker Gunaratnam på 2. plass.

«Nominasjonskomiteen i Oslo Arbeiderparti la i kveld fram sitt utkast til innstilling til stortingsliste for Oslo. I den har nominasjonskomiteen valgt å overkjøre flertallet i Oslos partilag, ved å vrake både Kamzy Gunaratnam og fagbevegelsens eneste stortingskandidat i Oslo, Trine Lise Sundnes.», skriver de.

Tajik er motivert

Tidligere Ap-nestleder og statsråd Hadia Tajik har også støtte fra flere. Oslo Aps homonettverk, som er organisert som eget lokallag, har ifølge Aftenposten har også vært svært tydelige på at de ønsker at Tajik skal få 2. plassen.

Tajik skriver på sin Facebook-side at hun er svært glad for at et flertall i nominasjonskomiteen foreslår at hun skal representere Oslo Ap på Stortinget.

«Det var veldig motiverende da flere partilag i september spurte om de kunne spille inn navnet mitt til stortingslista for Oslo Arbeiderparti. Det er i Oslo jeg har tilbrakt store deler av mitt voksne liv. Og det var som stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti at jeg første gang ble valgt inn på Stortinget», skriver hun, og får mange støtteerklæringer i kommentarfeltet, fra blant andre de tidligere Ap-byrådene Tone Tellevik Dahl og Gro Balas.

Forslagene skal nå ut på høring i lokallagene, før den endelige nominasjonen blir vedtatt på nominasjonsmøtet 26. november.

