Simen Velle vil privatisere alle sykehus

Søndag ble Simen Velle valgt som andrekandidat på stortingslista til Fremskrittspartiet i Oslo, med bare Tor Mikkel Wara foran seg på lista.

Dermed er det gode muligheter for at FpU-leder Velle kommer inn på Stortinget etter valget neste år.

FpU-lederens uttalte kjernesaker er kutt i offentlige utgifter og sløsing av skattepenger.

Kun private sykehus

I et intervju med Altinget sist helg, kommer Velle med den – for mange – oppsiktsvekkende uttalelsen:

Han mener det er riktig å konkurranseutsette alle sykehus og all eldreomsorg.

Velle begrunner det med at voksne mennesker tar kloke valg.

Ifølge programmet til Fremskrittspartiets ungdom, heter det at FpU anser sykehus og helseinstitusjoner som såpass viktige at de ikke kan overlates til å bli drevet av offentlig sektor.

Simen Velle mener, ifølge Altinget, at en del av de markedsøkonomiske prinsippene og mekanismene fungerer uavhengig av sektor. Med andre ord også innenfor sykehussektoren.

FriFagbevegelse har spurt Simen Velle og FpU om en kommentar. Men har ikke fått svar på verken e-post eller telefon.

– Har lyst til å være kjendis

AUFs kommende leder, Gaute Børstad Skjervø, er ikke overrasket over uttalelsene.

– Simen Velle har uttalt at han ville stemt på Trump i USA. Da skjønner man også at han ønsker å lage trumpske tilstander i Norge, sier han til FriFagbevegelse.

– Det er fristende å spørre ham om hvorfor Norge er blitt verdens beste samfunn å leve i. Mitt svar er at det er fordi vi har bygget opp et velferdssamfunn, sier han.

Skjervø mener Velle er glad i store overskrifter fordi han har lyst til å være kjendis.

– Hvis du går ham i sømmene ønsker han det verste av amerikanske tilstander, hvor man overlater den økonomiske byrden over på vanlige folk, på sykepleiere og lærlinger, hevder Skjervø.

– I Norge har vi vært så heldige at vi har oljefondet som en politisk sparebøsse – blant annet for å betale for velferden. Velle vil heller legge regningen på alenemødre og lærlinger i stedet for fellesskapet. Simen Velle står for nyliberalisme på speed, mener den kommende AUF-lederen.

– Et underlig utspill

Første nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug, mener utspillet til Velle først og fremst er underlig.

Hun mener det er stor oppslutning i befolkningen om vårt offentlige helsevesen.

– Dette er gullet i vår velferdsstat som gir alle tilgang på helsetjenester, uavhengig av egen økonomi og andre ressurser. Når vi blir syke eller har behov for annen hjelp, skal vi være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, sier hun til FriFagbevegelse.

