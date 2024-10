SV med tann-ultimatum til regjeringen

Det sier SV-leder Kirsti Bergstø til Dagsavisen etter høstens første spontane spørretime i Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre deltok på vegne av regjeringen.

SV-lederen gjør det klart at det ikke blir aktuelt å sette seg sammen med de finanspolitiske forhandlerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet før regjeringen dropper sitt foreslåtte kutt i billigere tannhelse for landets 25- og 26-åringer.

Satsingen på å få med også de unge voksne i denne aldersgruppen var noe SV fikk gjennomslag for i revidert nasjonalbudsjett i mai i år. Nå vil regjeringen kutte dette i sitt forslag til statsbudsjett for 2025.

Men SV vil ikke bruke tid og energi i høst på å forhandle om noe de allerede har forhandlet ferdig om.

– Det kommer vi ikke til å gjøre. Dette må regjeringen rette opp før vi setter oss ned ved forhandlingsbordet, sier Bergstø til Dagsavisen.

– Kan ikke ha det sånn

Hun var ikke fornøyd med svarene hun fikk fra statsminister Jonas Gahr Støre inne i salen under den spontane spørretimen onsdag. Hun stilte Støre flere kritiske spørsmål om skatt, klima og natur på statsbudsjettet, men også om velferdsreformer, som billigere tannhelse.

– I forhandlingene om revidert budsjett fikk SV gjennomslag for at også 25- og 26-åringene skal få billigere tannhelse, påpeker Bergstø til Dagsavisen.

– Vi har tidligere klart å sikre de som er yngre, men nå var det altså 25- og 26-åringenes tur. De pengene var kuttet da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett. Vi trenger et rødgrønt flertall for å reversere høyresidas usosiale reformer, men slett ikke for å sabotere SVs sosiale reformer, sier SV-lederen.

Hun ønsker ikke at SVs forhandlingsleder Kari Elisabeth Kaski skal bruke tid på dette kuttet når de tre partiene setter seg ned for å forhandle i Stortinget, noe som trolig blir i november.

– Vi kan ikke ha det sånn at SV kjemper hardt i forhandlinger for drive fram velferdsreformer, som gratis SFO, billigere tannhelsetjenester og økt trygghet til folk gjennom både ytelser og barnetrygd, og at regjeringen så skryter av det som om det var deres egen politikk og forslag, mens det så kuttes i neste omgang, mener Bergstø.

Pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett F.v. Kari Elisabeth Kaski, som skal lede budsjettforhandlingene for SV i høst. I bakgrunnen Aps Tuva Moflag, hennes motpart fra Ap. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Arbeiderpartiet svarer

Tuva Moflag, som er finanspolitisk talsperson for Ap og skal møte SV i forhandlingsrommet, svarer foreløpig slik på SVs tann-ultimatum:

– De siste tre årene har vi kommet til enighet med SV om statsbudsjett. Vi ser fram til samtaler og forhandlinger om statsbudsjettet også i år, skriver Moflag i en e-post til Dagsavisen, og legger til:

– Forhandlinger om dette tar vi med SV, ikke gjennom mediene.

«En gave til en venn»

Diskusjonen om tannhelse mellom Ap og SVs finanspolitikere, representert av henholdsvis Tuva Moflag og Kari Elisabeth Kaski, startet allerede onsdag morgen i NRKs Politisk kvarter. Programlederen spurte Aps forhandler og finanskomiteens leder Tuva Moflag om det var rettferdig å «ta tilbake en gave man har gitt til en venn uten en veldig god grunn».

– Jeg kan forsikre Kari Elisabeth Kaski om at det som ikke er en gave, men et forhandlingsresultat, står. Nemlig at 25- og 26-åringer skal få det vi har lovt dem: Billigere tannhelse, sa Moflag til NRK.

– Måten det kommer til å skje på, er at vi sender ut et lovforslag hvor den rettigheten blir en realitet. Så vil finansieringen til det komme på plass, sa Moflag, og la til at hun regnet med at det vil være på plass 1. juli 2025.

Da hun ble spurt om hvorfor pengene, rundt 105 millioner kroner, plutselig ble stoppet nå, svarte Ap-politikeren:

– Pengene utsettes til neste år fordi vi ser at de pengene som er blitt satt av til dette formålet tidligere, ikke har gitt den tjenesten til folk. Vi har erfaringer som tilsier at kommunene har brukt disse pengene til andre ting og at tilbudet ikke har kommet på plass, sa Moflag, og forsikret at hun forsto SVs utålmodighet:

– Vi skal sørge for at rettighetene kommer på plass først, og så sørger vi for at de blir finansiert.

– Dette henger ikke på greip, mente Kaski, og pekte på at billig tannhelse til 25- og 26-åringer ble vedtatt så seint som i mai i år, i revidert nasjonalbudsjett, og at det var en del avtalen mellom regjeringspartiene og SV.

