Fjerner muligheten til hjemmekontor

Amazons administrerende direktør Andy Jassys overraskende rundskriv til ansatte blir møtt med misunnelse av andre bedriftsledere, og frykt hos kontorarbeidere. Det skriver The Wall Street Journal.

Selskapet er en av de største arbeidsgiverne i USA. Siste halvannet år har Amazon allerede hatt krav om at ansatte er fysisk til stede tre dager i uken.

Meldingen til de ansatte i teknologi- og varegiganten Amazon er tydelig:

– Vi har besluttet at vi skal gå tilbake til å være på kontoret slik vi var før korona. Når vi ser tilbake på de siste fem årene, fortsetter vi å tro at fordelene med å være sammen på kontoret er betydelige, skriver Jassy i notatet til de ansatte.

Han begrunner de nye reglene med at ansatte jobber bedre når de er sammen fysisk.

– Å samarbeide, brainstorme, og finne opp er enklere og mer effektivt, å lære og lære bort til hverandre skjer mer sømløst, og team har en tendens til å være tettere knyttet til hverandre, skriver Jassy.

US Economy GDP Amazon er en av USAs største arbeidsgivere. Flere tror de nye hjemmekontorreglene kan påvirke flere andre bedrifters regler. (Richard Vogel/AP)

Kan få to utfall

Konsulentselskapet KPMG kom denne uken med resultatene av en spørreundersøkelse gjennomført blant 400 administrerende direktører.

79 prosent av de spurte svarte at de forventet at ansatte ville være tilbake på kontoret fem ganger i uken innen tre år. Det er en kraftig økning på få måneder. Senest i april svarte bare 34 prosent av spurte direktører at de trodde ansatte ville returnere til kontoret hele arbeidsuken.

KPMG har gjennomført undersøkelser blant 400 administrerende direktører i USA. Nå sier flertallet at de tror ansatte kommer inn på kontoret fem dager i uken i løpet av de neste tre årene. (Skjermdump: KPMG)

Antallet amerikanere på hjemmekontor har ligget relativt stabilt siden tidlig i 2023 ifølge undersøkelser fra WHF Research. Nå tror flere at Amazons innstramminger kan få konsekvenser for mange amerikaneres arbeidshverdag.

Det andre bedriftsledere nå kommer til å følge med på er om Amazon mister ansatte, eller om endringen blir en konkurransefordel.

– Det finnes et utfall hvor Amazon mister talenter, og ikke blir ikke en foretrukket arbeidsgiver, og det finnes et annet utfall hvor de klarer å innovere raskere, og løse problemer mer effektivt, sier administrerende direktør i eiendomsselskapet Redfin, Glenn Kelman, til The Wall Street Journal.

Kjøligere arbeidsmarked

Etter flere år med et stramt arbeidsmarked, viser tall fra august at veksten i sysselsetting avtar i verdens største økonomi. Det var forventet at arbeidsmarkedet skulle vokse med 161.000 nye jobber i august. Fasiten ble 142.000 jobber, mens arbeidsledigheten falt litt fra 4,3 til 4,2 prosent, ifølge det amerikanske Arbeidsdepartementet.

Denne uken ble det også klart at Den amerikanske sentralbanken senker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng. Dette var første gang renten ble satt ned på fire år. Eksperter mener arbeidsmarkedet tilstand nå påvirker bedriftenes mulighet til å be ansatte om å komme tilbake til kontorene.

Federal Reserve Powell Jerome Powell er sentralbanksjef i USA. Denne uken kuttet han styringsrenten med et halvt prosentpoeng. (Susan Walsh/AP)

– Vi konkluderte med at dette var det rette for økonomien og menneskene vi tjener, sa sentralbanksjef Jerome Powell til sentralbankens beslutning om å kutte renten med et halvt prosentpoeng.

En form for oppsigelse

Noen nåværende og tidligere Amazon-ansatte mistenker at Jassy ikke bare er interessert i mer samarbeid og tilknytning til arbeidsplassen. De kritiserte Jassys notat som en «oppsigelsesmelding» til ansatte som vil føle seg mistenkeliggjort av den nye politikken.

– Det faktum at han ikke brukte ordet «oppsigelser» endrer ikke meningen i den lange e-posten han sendte til selskapets ansatte, der han forklarte en ny runde med åpenbart upopulære og fremmedgjørende policy-endringer, skrev Tony Carr, en tidligere daglig leder i Amazon som forlot selskapet sent i fjor, på LinkedIn.

Halvparten på hjemmekontor

Som Dagsavisen tidligere har omtalt bruker halvparten av nordmenn hjemmekontor. Det er mot kun 18 prosent før pandemien.

– For mange er hverdagen et krevende puslespill der fritidsaktiviteter og relasjonen til familiemedlemmer og venner skal finne sin plass. Hjemmekontor/fjernarbeid kan redusere stresset i hverdagen ved å gjøre arbeidsdagen mer fleksibel, men dette må skje under forutsigbare rammer og avtaleverk, utformet i et samspill mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, sier leder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

YS-leder Hans-Erik Sjæggerud. (Thomas Brun)

Samtidig er han opptatt av verdien som ligger i et godt arbeidsmiljø.

– Dette er vanskelig å ivareta når mange sitter på hjemmekontor. De daglige møtene tilrettelegger for den uformelle flyten av taus kunnskap som bidrar til kompetanseoverføring og forsterker gruppearbeid. Dette er spesielt viktig for unge arbeidstakere og nyutdannede. Reglene for hjemmekontor må derfor ses i sammenheng med behovene til ikke bare de ansatte, men også virksomhetens mål, sier Skjæggerud.

