Gamle Oslo med gavepakke til Nordstrand – knuste Asker

VALLHALL (Dagsavisen): Gamle Oslo var det beste laget fra start til slutt, scoret fire av kampens fem mål og vant fullt fortjent 4–1.

– Vi må oss si oss fornøyde med det. Vi er et lag som hører til i toppen og nå fikk vi revansje for forrige kamp. Topp 3 er vi veldig fornøyde med, om det ender sånn. Dette er tross alt det første året vårt i divisjonen. Etablerte klubber som Frigg, Asker, Bærum og Nordstrand har spillere med masse 2. divisjonserfaring, mens vi rykker opp fra 4. divisjon. Det er ekstremt imponerende, sier tomålsscorer Severin Sørlie.

Asker og Gamle Oslo har vært de to nærmeste utfordrerne til Nordstrand denne sesongen, men begge har avgitt tre poeng de siste to rundene. Gamle Oslo surret bort muligheten sin til opprykk med 2-3-tap for Åssiden sist fredag, mens Asker tapte som nevnt 1–4 lørdag.

Dersom Nordstrand slår Mjøndalen 2 nå, der de er storfavoritter, har de en luke på fem poeng med fire kamper igjen. Nordstrand har et tøft kampprogram igjen med kamper mot topplagene i Gamle Oslo, Asker og Frigg, men fikk en ordentlig gavepakke servert lørdag.

– Hvis ikke Cham sier takk for hjelpen nå, skjønner jeg ingenting. Jeg synes Nordstrand er et bedre lag enn Asker, så vi kan godt sende Nordstrand. Men vi skal nok la de svette litt neste kamp, når vi tar tre poeng fra de, sier Sørlie selvsikkert.

Flere store sjanser

Asker kom best i gang, men det var Gamle Oslo som tok ledelsen etter 11 minutters spill, etter et vakkert mål. John Valstad forserte nedover høyrekanten og fant Fitim Azemi på 15 meter. Han spilte en herlig pasning gjennom til Sørlie, som banket ballen i nærmeste.

– Fin kontring av oss. Fitim slår en helt fantastisk pasning til meg, så jeg kan bare to touch og legge den under keeperen. Det er en mønsterkontring. Enormt bra av både John og Fitim, som setter meg opp til å sette den i kassa, sier Sørlie.

Da smilte Nordstrand-trener Markus Cham, som var til stede, litt ekstra. Vel vitende om at Gamle Oslo-seier er gull verdt for serielederne.

– Det gir selvsagt en ekstra boost i gruppa, men vi skal ikke feire. Er jobben over? Ut fra mine beregninger kan alt fremdeles som skje. Men nå er vi 200 prosent det beste laget, skriver han etterfulgt av en lurete smiley.

Asker hadde mye ball etter målet, men det var hjemmelaget som var farligst fram til pause. Henrik Bredeli var centimeterne unna scoring etter halvtimen etter en corner, men headingen gikk i stolpen.

Så var det helt, helt utrolig at ikke Gamle Oslo scoret. I løpet av en og samme corner ble to headinger reddet på strek, Fender Sowe headet i tverrligger OG John Valstad skjøt i stolpen fra én meter. Publikum kunne nesten ikke tro sine egne øyne.

Ivar Furu var også nær ved å score like før pause, men headingen han ble stoppet på strek. Dermed sto det 1–0 til pause.

Severin Sørlie scoret to mål og hadde en målgivende, og fortsetter den gode formen. (Even Lübeck)

Avgjorde sent

I 2. omgang rant målene inn. Asker kjørte åpningen og hadde tre store muligheter før Gamle Oslo scoret det andre målet i kampen. Pamadou Jatta spilte gjennom Sørlie, som dro med seg ballen inn i banen. På perfekt vis slapp han til Ebrima Jammeh, som la ballen mellom beina på keeper og i mål.

Asker reduserte etter 70 minutters spill ved Roman Fazi på straffe, men gleden skulle bli kortvarig. Sju minutter senere scoret nemlig Sørlie sitt andre for dagen da han kom helt alene med keeper og lobbet den over keeper på utsøkt vis.

Det var Sørlies 23. mål for sesongen. Nå er han bare fire mål bak toppscorer Lasse Bransdal, som «bare» scoret ett mot Frigg.

– Det var veldig gøy. Vi har pratet mye om det – har vi muligheten til å kontre fra deres dødball, må vi gjøre det. Morten slår en halvtliggende volley og de slår igjen en mot en. Det er jo sykt at de gjør det. Jeg så at ballen gikk over stopperen og bare løp. Det var en deilig følelse, sier han.

Og like før slutt ble kampen punktert. Andreas Nordby kom inn fra benken og ble spilt alene gjennom. Der Sørlie valgte å vippe den over keeper, la Nordby den rolig forbi keeper, i stolpen og i mål. Dermed endte det 4–1.

– Vi senket skuldrene og ha det gøy utpå der. Det var ikke noe press på oss, og du ser hvordan det går, sier Sørlie.

KAMPFAKTA

Gamle Oslo-Asker 4–1 (1–0)

Vallhall, 70 tilskuere

Mål: 1–0 Severin Sørlie (11), 2–0 Ebrima Jammeh (55), 2–1 Roman Fazi (69), 3–1 Sørlie (77), 4–1 Andreas Nordby (88).

Gule kort: John Valstad, Gamle Oslo.

Gamle Oslo: Morten Vang – Erik Stafford, Ivar Furu, Henrik Bredeli – John Valstad, Fender Sowe, Pamadou Jatta, Nicklas Raaholt – Severin Sørlie, Fitim Azemi, Ebrima Jammeh.

