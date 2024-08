Tabber og tiaraer: Det er god grunn til å ha kongelige bryllupsnerver

Märtha Louise og Durek Verrett gir hverandre sitt ja i Geiranger, i et bryllup som skaper overskrifter her hjemme. Det vil nok gå fredelig og rolig for seg, men det er ikke nødvendigvis normalen.

Skandaler, sjokk og bisarre øyeblikk går hånd i hånd med pomp og prakt når kongelige gifter seg.

Diana blandet sammen prinsens navn og kalte ham Philip Charles Arthur George, i stedet for Charles Philip. Men det var ikke bare Diana som sa feil under løftene – også den da 32 år gamle prins Charles gjorde en tabbe. I stedet for å si «med alt mitt verdslige gods, gir jeg deg», erklærte Charles at det var «med alt ditt verdslige gods, gir jeg deg». «Bryllupsnerver» skrev britiske aviser.

Kate Middleton og prins William valgte samme bryllupsdato som Adolf Hitler og Eva Braun. Og i selve bryllupet deres i 2011 ble rumpa til Kates søster Pippa gjenstand for vel så mye oppmerksomhet som bruden.

Brudepike Pippa Middleton som holder slepet til Kate Middletons kjole under vielsen til Storbritannias prins William fredag 29. april 2011 fikk massiv oppmerksomhet i mediene. (Paul Rogers/Ap)

Noen år senere, i 2018 var det prins Harrys tur til å gifte seg og da skapte det mange overskrifter at brudens far fikk ikke delta, og at liljekonvallene i brudepikenes hårpynt var giftige, til tross for at de er helt vanlige innslag i britiske kongelige brudebuketter.

I 1995 giftet fyrstinne Stéphanie av Monaco seg med livvakten sin mot sin fars velsignelse fordi han var en beryktet playboy. Ett knapt år senere ble de skilt, og mannens utroskap med belgiske strippere ble nevnt som mulig årsak.

Beatrix av Nederland forlovet seg med den tyske diplomaten Claus von Amsberg i 1965. Hans bakgrunn som tidligere medlem av Hitlerjugend vakte forargelse og ifølge People Magazine sendte nederlenderne et opprop til parlamentet med 65.000 underskrifter for å be om at tillatelsen til ekteskapet ble trukket. Men i 1966 ble bryllupet gjennomført som planlagt.

I 2015 giftet prins Carl Philip av Sverige seg med Sofia Hellqvist, nå prinsesse Sofia, hertuginne av Värmland. Ifølge Vanity Fair var det imidlertid ikke alle som var like begeistret for Hellqvist, «en tatovert tidligere servitrise» som hadde vært med i realityprogrammet Paradise Hotel, klint med pornostjernen Jenna Jameson og posert toppløs for det svenske herremagasinet Slitz.

Helgens bryllup i Geiranger føyer seg således inn i en lang tradisjon som har preget europeiske kongefamiliers vielser i årevis.

ROYAL WEDDING IN NORWAY Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit vinker fra slottsbalkingen etter vielsen i 2001. (DAVE CAULKIN/AP)

Det vanskelige partnervalget

Arveretten er et hett tema når kongelige velger partnere. For 71 år siden var tanken på at et medlem av den britiske kongefamilien skulle gifte seg med en fraskilt kvinne helt utenkelig, av hensyn til familiens tilknytning til Church of England. Derfor stilte dronning Elizabeth II sin stormforelskede lillesøster et strengt ultimatum: prinsesse Margaret kunne gifte seg med Peter Townsend, men bare hvis hun frasa seg retten til tronen for både seg selv og sine fremtidige barn. Prinsesse Margaret valgte å beholde kronen fremfor sin store kjærlighet, og unngikk slik en nasjonal skandale på linje med onkelens beslutning om å abdisere 17 år tidligere.

De mest kontroversielle

At Edward VIII giftet seg med den to ganger fraskilte amerikanske Wallis Simpson i 1937 regnes som den kanskje største kongelige skandalen i moderne tid, et ekteskap som kostet han også tronen og gjorde at han abdiserte i 1936. Men han var ikke alene om å måtte si fra seg titler og arverett.

Ofret tronen på kjærlighetens alter: kong Edward VIII og hans store kjærlighet, amerikanske Wallis Simpson. (Scanpix/AP)

– I Sverige var det en hel haug som mistet arveretten ved å gifte seg med ikke-kongelige på 1930- og 40-tallet. Men å gradere hva som har vært mest skandaløst er vanskelig fordi alt må sees i forhold til den tiden det skjedde i, sier historiker Trond Norén Isaksen.

– Mange ekteskap har vært veldig kontroversielle, som prinsesse Märtha Louise har omtalt som sin mentor, prinsesse Irene av Nederland, giftet seg i 1964 med en som for det første var katolikk, og i tillegg gjorde krav på den spanske tronen, og hadde et ganske nært forhold til den fascistiske bevegelsen. Det var en kjempeskandale. Hun ble nektet samtykke. Hun endte med å gifte seg i Roma. Ingen i kongefamilien var til stede.

Norske forhold

– Som kongelig så har det vært slik at når en velger partner så skal man helst bruke både hjerte og hjerne, det vil si at man skal velge noen som er egnet for den posisjonen de kommer til å få, sier Trond Norén Isaksen.

Og legger til at i Norge har det nærmest vært en tradisjon å lage bråk rundt de kongeliges valg av partnere.

HISTORISKEBILDER Ukebladet Aktuell holdt i 1967 en leseravstemning om hvorvidt folk syntes at Harald skulle få sin Sonja. (NTB/NTB)

– Da prinsesse Astrid giftet seg med Johan Martin Ferner i Asker kirke i 1961 var det en kjempeskandale fordi han var fraskilt. Biskopen i Oslo viet ikke fraskilte, så de måtte få biskopen i Nidaros ned til å vie dem i stedet, og Menighetsrådet låse døra til sakristiet slik at han måtte kle seg om inne i kirka. Og dette var bare noen år etter at prinsesse Margaret hadde valgt å ikke gifte seg med Peter Townsend. Så man kan si at i 1961 var det nesten like kontroversielt å gifte seg med en fraskilt mann, som det er å gifte seg med en tidligere straffedømt sjaman i 2024, sier Trond Norén Isaksen.

– Og selv om de fleste i dag tenker at dronning Sonja er det beste som har skjedd kongehuset siden Tyskland kapitulerte var det også mange som mente det var spikeren i kista for det norske monarkiet da Harald forkynte at han ville ha frøken Haraldsen. Kronprins Haakons ønske om å gifte seg med Mette-Marit førte til mye bråk og synkende oppslutning om monarkiet, og Märtha Louises valg av Ari Behn ble ansett som meget kontroversielt. Så Märtha Louise har et poeng der når hun sier at det liksom «alltid blir bråk». Men i tilfellet Durek Verrett skyldes kritikken i veldig stor grad deres opptreden og de valgene de tar. Og selvfølgelig hans virke og fortid.

HISTORISKEBILDER Kronprins Harald og Sonja Haraldsen etter vielsen i Oslo domkirke. (Scanpix/NTB)

Trond Norén Isaksen viser til at da kongeparet møtte Mette-Marit Tjessem Høiby var det viktig for dem å vite at hun hadde rent rulleblad.

– Det var avgjørende for kongens aksept. Nå, 25 år senere er det tydeligvis ikke så viktig. Nå gifter altså et medlem av kongefamilien seg med en person som har et kriminelt rulleblad. Durek Verrett er dømt for innbrudd og ildspåsettelse og har sonet en fengselsdom. Han har også vært siktet for partnervold. Det er noe helt nytt at en i kongefamilien gifter seg med en tidligere straffedømt kvakksalver, sier Trond Norén Isaksen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett spaserer i gatene i Ålesund. Lørdag gifter paret seg i Geiranger. (Frederik Ringnes/NTB)

– Alle skal få lov til å gifte seg med hvem de vil, men det er jo heller ikke sånn at valg ikke har konsekvenser. Jeg tenker litt som det Therese Sollien skrev i Aftenposten nylig, at det at Durek Verrett er straffedømt kunne vært et argument for at kongen hadde sagt til Märtha Louise at OK, du kan gifte deg med hvem du vil, men jeg gir ikke formelt samtykke som konge, og dermed ryker arveretten og tittelen. Det kunne vært helt fair.

Kongelig rasisme

Da Meghan Markle giftet seg med prins Harry ble hun utsatt for rasisme fra mediene, men det var ikke nok. Meghan hevdet at hun også opplevde rasisme fra medlemmer av kongefamilien. Durek Verrett har ofte sagt at han er blitt mobbet for hudfargen.

– Det har han også blitt, men det blir så urimelig å bruke dette argumentet til alle som kommer med kritikk av hans og Märtha Louises virksomhet, for det er ikke hudfargen hans, men hva de driver med som folk flest er skeptiske til. Og Märtha Louise roter det til med at beskyldningene også er sexistiske, hun hevder at de ikke ville opplevd rasismen dersom hun var mann og Durek Verrett kvinne. Der tror jeg nok at Meghan Markle muligens ville vært litt uenig, sier Norén Isaksen.

Kontroversene har forfulgt Sussex'ene Harry og Meghan, og bryllupet var intet unntak. (BEN STANSALL/AFP)

De største bryllupene

Tidligere var kongelige ekteskap en måte å bygge allianser mellom nasjoner.

– Men den tiden var over når man begynte å få grunnlover, for med konstitusjonen bindes monarkiet til staten statsrettslig, sånn som i Norge i 1814. Så da ble det overnasjonale aspektet ved monarkiet grunnlovsmessig avskaffet og det siste dynastiske ekteskapet av viktighet for Norge var bryllupet mellom kronprins Olav og prinsesse Märtha av Sverige, sier historiker og kongehusekspert i TV 2 Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som også står bak podkasten «Undersåttene».

– Deretter kom ekteskapet mellom kronprins Harald og den gangen frøken Sonja Haraldsen, som bandt monarkiet til staten rent biologisk, altså til nasjonen i og med at hun er en norsk kvinne av borgerskapet, mens man bare 70 år før mistet arveretten av den slags, sier Schulsrud-Hansen.

«Monarkiet» som skuespill

Når det gjelder bryllupstradisjoner så er det britene som har ledet an med de kanskje største, mest prangende kongelige bryllupene. Og det startet, ifølge Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, med dronning Elizabeths bryllup i 1947.

Dronning Elizabeth gifter seg med Philip, hertugen av Edinburgh den 20. november 1947 (Scanpix/AFP)

– Før var ikke kongelige bryllup og andre begivenheter i kongefamiliene de kjempestore folkeansamlingene som vi ser i dag, de kom sammen med massemediene. I Storbritannia er det kong Edward VII som skaper «skuespillet monarkiet», med den høytidelige åpningen av parlamentet som blir en kjempestor greie. Man hadde Trooping of the Colour som har markert den britiske regentens offisielle fødselsdag i over 260 år, men det store kongelige bryllupet kom først med dronning Elisabeth, da hun giftet seg med løytnant Philip Mountbatten i 1947. Begivenheten var ment å skulle være noe oppløftende som ga britene et lyspunkt i strevet med å bygge opp landet igjen etter krigen.

– Og det ble samlet inn rasjoneringskort for å få råd til brudekjolen og nok pomp og prakt for å gjøre det til en folkefest, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Hollywoodglamour

Bryllupet til filmstjernen Grace Kelly og fyrst Rainier av Monaco i 1956 står for mange fortsatt som verdens mest glamorøse og kjendisstinne bryllup i det 20. århundret. Invitasjoner ble sendt ut til 700 gjester, deriblant Aristoteles Onassis, hotellutvikleren Conrad Hilton og filmstjernene David Niven, Cary Grant, Gloria Swanson og Ava Gardner, og Hollywood-stjernen Kellys ankomst til Monaco ble starten på en åtte dager lang runde med fester og gallamiddager.

Selve bryllupsseremonien begynte den 17. april med en mottakelse på slottet for 40 utenlandske delegasjoner og utendørs kveldsunderholdning som kulminerte i et stort fyrverkeri. Anslagsvis 30 millioner mennesker fulgte begivenheten over hele verden, en begivenhet som fram til da var helt uten sidestykke. Kelly hadde på seg en hvit kjole som det tok 36 syersker tre uker å sy, og det ble brukt 300 meter antikke belgiske blonder og 150 meter silke, taft og tyll. Den ble levert av MGM Studios, og skapt av en Oscar-vinnende kostymesyer.

Hollywoodstjernen Grace Kelly står for mange fortsatt som den flotteste kongelige bruden i historien. (Scanpix/Afp)

Men, det er ett bryllup som overgår det, ifølge Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

– Prins Charles og prinsesse Dianas bryllup er fortsatt åpenbart det største bryllupet i historien, om vi ser på hvor mange som så det, hvilken påvirkningskraft det hadde og interessen det vakte.

Eventyrbryllupet

Anslagsvis 750 millioner TV-seere over hele verden fulgte vielsen i St. Pauls-katedralen og ifølge Royal Family Channel fulgte rundt 600.000 mennesker med fra Londons gater, der den spektakulære prosesjonen gikk fra Buckingham Palace til St Paul’s Cathedral og tilbake igjen. Arrangementet overgikk alle andre kjendisbryllup i ekstravaganse, det slo nye rekorder og satte globale motetrender – samtidig som det brøt med tradisjonene for kongelige bryllupskjoler på forfriskende måter. Det 25 fot lange silkeslepet som prinsessen bar er fortsatt det lengste i kongelig historie, og det tilførte dagen et særdeles teatralsk preg.

– Jeg tror det ikke er noe kongelig bryllup som kommer til å overgå denne begivenheten, spesielt om vi ser den litt i perspektiv av hvem Diana endte opp med å bli, altså nærmest helgenforklart. Jeg tror det var flere som så dette bryllupet enn det var folk som så kroningen til dronning Elisabeth i 1953, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

Prince Charles, Princess Diana Eventyrbryllupet som skapte brudefeber over hele verden: prinsesse Diana og prins Charles. (Scanpix/AP)

Når det gjelder skandaler og kontroverser tenker han spesielt på hertugparet av Sussex, Harry og Meghan.

– Meghan Markle ble av mange ansett som et veldig kontroversielt valg, og der har vel ikke akkurat gemyttene roet seg ennå etter at de frasa seg kongelige plikter og flyttet til Los Angeles, sier Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

– Men også kong Carl Gustafs valg av dronning Silvia ble ansett som problematisk, fordi det kom fram at faren hennes hadde gjort noen lysskye handler under krigen. Og vi skal ikke glemme at selv dronning Elisabeth og prins Philips ekteskap ble regnet som kontroversielt fordi prins Philip hadde et navn, men han hadde ingen eiendom, og ingen verdier knyttet til navnet sitt. Så han ble sett på som en lykkejeger, til tross for at han kanskje var vel så kongelig som Elizabeth, om man går etter slekten hans. Jeg tror nok at han til tider så litt på seg selv som en outsider, selv om han muligens ikke var det, fortsetter Schulsrud-Hansen.

Kong Carl XVI Gustaf gifter seg med tyske Silvia Sommerlath i Stockholm i 1976. (Scanpix/AFP)

– Han ble jo omtalt som tyskeren, ikke sant, og hadde to søstre som var gift med nazister, det var ikke helt heldig. Og så hadde han en onkel, Louis Mountbatten, den siste visekongen av India, som Winston Churchill mente ga fra seg India.

Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er ikke i tvil om hvilken kongelig person som gjorde den kanskje aller største oppofrelsen på kjærlighetens alter:

– Jeg vil jo si at det er Edward VIII, onkelen til dronning Elisabeth som rett og slett abdiserte fordi at han ikke ville gjennomføre den rollen han var født til uten kvinnen han elsket, sier han og medgir at å elske den man vil er viktig også for kongelige, selv om det kan få konsekvenser for arv og titler.

– Det er det absolutt. Du skal være rimelig sær hvis du ikke mener at kjærligheten er fin og viktig.

