Musikk, mote og mørke på Munch under Oslo Runway

Det har vært moteuke i Oslo, med stort oppbud av både norsk og internasjonal presse som har ønsket å se hva nettopp norske klesdesignere har å by på. Det har de fått oppleve gjennom både tradisjonelle visninger og mer eksperimentelle prosjekter i skjæringspunktet mellom kunst og mote, det sistnevnte noe som nærmest er blitt et kjennetegn for mange norske klesdesignere. Blant annet hadde Munchmuseet invitert gründerne bak merket 1313 Selah til en kveld i moten-, musikken og kunsten tegn med en symboltung visning av kolleksjonen «Repentance» som tangerte mellom en audiovisuell performance, catwalk-visning og rapperen Arif som gjest.

Oppveksthistorier

Nettopp musikk og kultur står sentralt i 1313 Selahs DNA, og bygger på oppveksten og erfaringene til de tre grunnleggerne Tomas Silva (36), Duy Ngo (39) og Erik Spanne (33). Det flerkulturelle landskapet, ikke minst den sterke tilknytningen til musikk gjenspeiler seg tydelig i kolleksjonen som kan kalles en fusion mellom gatemote, hiphop og klassisk skreddersøm, med detaljer som utfordrer: gotisk og katolsk symbolikk, kontraster mellom lys og mørke, maskulinitet og femininitet, engler og demoner. Under Oslo Runway ble de invitert av Munchmuseet til å holde visning i nettopp museets lokaler i Bjørvika.

– Vi ser på brandet vårt som en person, snarere enn et merke. Det gjør det enklere å være personlig og sårbar, sier Thomas Silva.

Designerne bak herremerket 1313 Selah, f.v.: Thomas Silva, Duy Ngo og Erik Spanne. (Sissel Hoffengh)

Gjennom designprosessen snakker de mye om reisen den fiktive personen er på. Den første kolleksjonen hadde tittelen «First Communion», mens den nye, som handler om alle små «bumps in the road» og feil han har begått – derav tittelen «Repentance» («Anger»).

– Det handler om kultur, religion, lys og mørke, og en fortelling om et liv som ikke nødvendigvis er det drømmende glansbilde vi ofte møter i moten, sier Thomas Silva, og forteller at gjennom oppveksten hørte de mye på Cypress Hill, spesielt «Temples of Boom-albumet.

– Vi kommer stadig tilbake til denne musikken, men også til mye annen west coast hiphop. Det er der silhuettene i kolleksjonen kommer fra, sier Thomas Silva.

Backstage med 1313 Selah (Stephanie Sikkes)

Bransje i utfordring

De tre herrene har alle opparbeidet seg verdifull erfaring fra motebransjen der de har jobbet med noen av de mest fremtredende aktørene i norsk mote, som klesbutikken Yme og motemerket Holzweiler i mange år. Det er en bransje med mye kreativitet, men motebransjen er også en verstingbransje både når det gjelder miljø, arbeidsforhold, kroppsfascisme, rasisme og sexisme. Dagsavisen fikk en smakebit på den ferske kolleksjonen i forkant av visningen, og sjekket ut plaggene på nært hold.

– Hvordan er det å skulle skape bærekraftig business i en verden der overforbruk er et gigantproblem?

– Vi har jo vært i bransjen i mange år og har sett mye, vært mange steder, og møtt mange aktører som har vært veldig kommersielle. Selv om det har vært nyttig og god læring ser man også litt av baksiden. Blant annet har det tydeliggjort for oss verdien i det å være i en nisje, at det noen ganger er mer verdifullt og større enn det som skal ut til massene, det å lage kvalitetsklær som folk har lyst til å ta vare på, sier Erik Spanne.

1313 Selah vil værre en motevekt til motebransjen og designer baggy plagg for alle kjønn og kropper. (Sissel Hoffengh)

– Det har vært mye enklere etter at vi startet for oss selv, fordi vi har de samme verdiene, sier Duy Ngo og forklarer at alle plaggene i kolleksjonen produseres på bestilling, blant annet av hans egen mor som er skredder.

Kirkevisning for Celine Aagaard

Flere nykommere dukket opp på Oslo Runway i uka – merker som Kari Traa, Serena, Christian Aks, The Curated, Josephine Studio debuterte i likhet med 1313 Selah uavhengig av hverandre på den offisielle kalenderen for første gang. Ballet startet mandag på Grand Hotel, med en presentasjon av to av årets utvalgte designere – såkalte NEXT-merker – Tarinii og Murlong Cres.

Tarinii var en av det utvalgte NEXT-designerne på årets Oslo Runway (Oslo Runway)

Deretter fulgte flere visninger, åpne showroom – ikke minst en kjendisstinn og glitrende visning av smykkemerket Pearl Octopussy, etablert av Cathrine Børter, som har jobbet som klesdesigner i flere år. Samling ble det også på Ambassaden – den gamle amerikanske ambassaden – med Tech Factory, en unik forestilling med den kritikerroste kunstneren og designeren Fredrik Tjærandsen.

Pearl Octopussy er et smykke- og accessoir-merke etablert av Cathrine Børter, som har jobbet som klesdesigner i flere år (Stephanie Sikkes)

Blant andre høydepunkt i uka var visningen til Envelope 1976 i Kulturkirken Jakob, en stemningsfull visning som tangerte det gotiske til tonene av Enigmas «Sadness».

Gotisk og mystisk fra Envelope 1976 i Kulturkirken Jacob. (Ole Martin Halvorsen)

Glamour ble det også med COHMÉ Atelier som har rukket å gjøre seg bemerket på den røde løperen og en rekke TV-opptredener og magasinoppslag siden oppstarten i 2021. Denne gang ble det en visning med et klart nikk til TV-serien «Capote vs. The Swans» med gnistrende seksti- og syttitallsglam.

Glam og paljetter hos COHMÉ Atelier. (Stephanie Sikkes)

For Kari Traa ble det første gang et sportsmerke viser på Oslo Runway, og det ble gjort med catwalk på kaia, og en fargesterk kolleksjon i trå med det man forbinder med nettopp Traas produkter.

Sterke farger og mønstre hos Kari Traa. (Stephanie Sikkes)

Vinner av Oslo Runways Tribute Award 2024 ble klesmerket Norwegian Rain.

Ifølge juryen har nettopp dette designteamet – bestående av Alexander Helle og T-Michael gjort merkevaren til en frontfigurer for tidløs mote, og de fikk ros for sin utholdenhet i å følge sin kjerneidé om å skape skreddersydde, funksjonelle plagg av høy kvalitet som ikke overraskende har oppnådd internasjonal anerkjennelse.

Selskapet har forblitt lite, men har likevel oppnådd internasjonal anerkjennelse gjennom sin tilstedeværelse i 120 multibrand-butikker over hele verden og vakre flaggskipsbutikker i Paris, Tokyo, Oslo og Bergen.

Årets prisviunner under Oslo Runway ble Norwegian Rain, her representert ved Alexander Helle og T-Michael. (Stephanie Sikkes)

T-Michael fra Norwegian Rain forklarer:

– Vi er et designorientert merke som henter inspirasjon fra skreddersøm, subkulturer og japansk følsomhet med et enkelt mål om å lage den mest tekniske regnjakken i verden. Resultatet er en tidstestet kolleksjon som forener form og funksjon på en vellykket måte.

«De utfordrende pandemiårene ble brukt klokt av merkevaren, noe som resulterte i en helt ny forretningsmodell. Med den nylige lanseringen av såkalte Compact Stores, kombinert med et nyutviklet digitalt bestillings- og logistikksystem, bryter de med tradisjonelle salgskanaler og forblir tro mot sin forpliktelse til å oppnå en mer bærekraftig og lønnsom forretningsmodell» skriver juryen i sin begrunnelse.

