Arrangerer giga-marsj for klima

30. august marsjerer en haug av organisasjoner i Norges gater.

Under tittelen «Grasrota for Rettferdig Klimahandling» vil Natur og Ungdom mobilisere til det de håper blir en årlig marsj for å legge press på statens klimapolitikk.

– Dette blir det bredeste samarbeidet rundt en klimamarkering noen gang i Norge, og er det nærmeste samarbeidet mellom miljøbevegelsen og arbeiderbevegelsen vi har hatt, sier Magnus Holger Obrestad Stenroos, sentralstyremedlem Natur og Ungdom.

Foreløpig er det planlagt marsjer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund, Molde og Harstad.

Vil legge press

Stenroos sier marsjene er en videreføring av skolestreikene som fant sted i 2019.

– Men denne gangen er det ikke bare ungdommer som skal ta til gatene, det er hele samfunnet som må ut. Vi ser allerede konsekvensene av klimakrisen, og det er vi i grasrota som må ta disse konsekvensene. Det er arbeidere i førstelinjen som vil føle på klimaendringer, folkehelsen som vil forverres og helsetjenesten som vil legges under press, sier han.

Natur og Ungdom-medlemmet mener staten ikke har en konkret plan for å omstille samfunnet for klimaendringer.

Magnus Stenroos, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, sier klimamarsjen kommende fredag er den første av det de håper blir en årlig marsj. (Nikolai Myrvoll)

– Norge har et spesielt ansvar som en storeksportør av utslipp, samtidig som vi står i en unik posisjon til å omstille oss, både som et legitimt demokrati og med våre store ressurser. Vi mener staten må starte en ordentlig omstillingsprosess, og begynne å bygge nye, grønne arbeidsplasser. For hvis ikke går vi blindt inn i en ustabil verden, sier han, og forteller at hver organisasjon kan stå fritt til å stille sine krav som gjelder deres interesseområde.

– Klimapolitikk er kun klimapolitikk, det må gjennomsyre all politikk.

Klimakamp også arbeiderkamp

Klimamarsjen er et samarbeid mellom en rekke organisasjoner, deriblant Fagforbundet Ung, LO i Oslo, Redd Barna, Greenpeace og Naturvernforbundet.

Jeanett Romslo i Fagforbundet Ung mener tiden er inne for en grønn omstilling av samfunnet.

– Hvordan ser dere klimamarsjen som en del av arbeiderkampen?

– Det er brann og redning, det er helsepersonell, det er våre medlemmer i Fagforbundet som må ut når kjellerne er fulle av vann og naturkreftene slår til. Det er våre medlemmer som må ut i frontlinja når ekstremværet slår inn i lokalsamfunnene våre. Klimakrisen er ikke noe som er langt der fremme, – den er her og nå, sier hun til Dagsavisen.

Leder Jeanett Lea Romslo og nestleder Alexander Liane skal holde appell under marsjen i Oslo på vegne av Fagforbundet ung. (Ingrid Myhr )

Romslo sier de skylder arbeiderne en trygg og forutsigbar fremtid.

– Slik at de som jobber i petroleumsnæringen ikke får en bråstans en dag, men at de heller får en omstillingsprosess som gjør det trygt og godt, samtidig som vi snur samfunnsutviklingen i en helt nødvendig grønnere retning, sier hun.

Disse organisasjonene er med:

Fagforbundet ung

LO i Oslo

Kirkens Nødhjelp

Redd Barna

Fellesforbundet ung

Studentparlamentet ved UiO

Greenpeace

Naturvernforbundet

Besteforeldrenes klimaaksjon

Oslove Noereh

Latin Amerika gruppene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

Miljøagentene

Legenes klimaaksjon

Norsk Sykepleierforbund student

Changemaker

Concerned scientists

Natur og ungdom sier flere melder seg på etter hvert.

