Spør psykologen: Vanskelig å oppnå det livet jeg egentlig ønsker meg

Danielle Legland er psykolog og vil framover svare lesere på spørsmål om psykisk helse, relasjoner, oppvekst og samliv. Send dine spørsmål i skjemaet nederst i saken.

Spørsmål

Hei, jeg er ca. midt i livet og synes det er vanskelig å oppnå det livet jeg egentlig ønsker meg. Føler meg litt «stuck» i forhold til det sosiale, familie, trening osv. i hverdagen. Opplevde for noen år siden en tragedie i nær familie og da ble alt liksom satt litt på «pause».

Men nå, flere år etterpå synes jeg at det fortsatt er vanskelig å ta tak i ting for å få den hverdagen jeg ønsker meg. Har du noen tips?

Svar

Hei

Takk for ditt spørsmål. Du beskriver noe jeg tror mange kan kjenne seg igjen i.

«Å virkelig leve er svært sjeldent. De fleste mennesker eksisterer bare», sier et kjent sitat av Oscar Wilde. De fleste av oss lever livet dag til dag, også tenker vi at det er en slags «placeholder» til det virkelige livet skal starte. Dette fører til at vi er nedstemte, urolige og ofte også kan kjenne på misunnelse.

For å kunne endre på dette tror jeg det er viktig å definere hva det faktisk innebærer å ha et godt liv for deg. Mange ønsker seg lykke, men de færreste har definert hva lykke ville innebære for deg.

I denne øvelsen er det også nyttig å skille hvilke behov og ønsker som er styrt av sosiale og ytre forventninger. Du nevner det sosiale, familie og trening, og på alle disse arenaene er det lett å bli styrt av andres forventninger. Et eksempel er å kjenne etter hvor mye sosialt påfyll du trenger for å få energi, og hvor mye ville tappe deg for energi?

Et annet eksempel er fysisk aktivitet. Hvor mye trenger du for å føle deg bra og kjenne at du har en god helse? Kanskje trenger du ikke pushe deg så hardt som det du gjør i dag. Dersom dine svar ikke harmonerer med slik du lever i dag er dette små grep du kan starte med.

Jeg tror også at for å ha en god hverdag må man øve seg på å erkjenne det positive i hverdagen. Det er ikke uten grunn at takknemmelighetstrening har blitt en trend. Det finnes mange måter å utøve takknemlighetstrening på, men en grei øvelse er å skrive ned tre ting du er takknemlig for hver dag. Da dyrker du det er glad for, noe som igjen øker grad av tilfredsstillelse og gir helsebringende effekter.

Danielle Legland er Dagsavisens psykolog. (Privat)

Et annet verktøy jeg syns fungerer godt for å kjenne at man er på riktig vei, er å sette seg et mål om hvordan du ønsker at livet skal se ut om 5 år. Dette kan du navigere etter når du havner i situasjoner hvor du ellers hadde fulgt din egen «tralt». Bli kjent med hvilke valg fører deg fram mot målet.

Du beskriver også en tragisk hendelse i nær familie, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal leve i etterkant av noe sånt. Før du kan få det livet du ønsker deg tror jeg det er viktig å bearbeide følelsene rundt det som skjedde. Det er mulig å leve med et sår, som etter hvert blir et arr, samtidig som man har det godt i hverdagen sin.

Jeg ønsker deg lykke til