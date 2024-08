Alltingen kan være som det væra vil, bare folk er snille mot dyra

Lisa Kristoffersen ble født i 1833 og vokste opp på Sagene. Faren var teglverksarbeider, og alt fra hun var lita elska hun dyr. Selv sa hun at «Kjærligheten til dyra er medfødt, og den har jeg hatt fra jeg var en neva stor … jeg har allti’er elsket dyr og hata alle som plaga dom». Når hun som barn så at andre unger plaga katter og hunder kasta hun sand i øya på dem til de ga seg. «Det var det einaste våpen jeg hadde den gang jeg var lita jente.»

Dyreplageri

Når noen mener og føler så sterkt for dyrevern som Lisa Kristoffersen gjorde, er det lett å tenke at de overdriver, men dyreplageri var et stort og reelt problem i Kristiania tundt århundreskiftet.

Byen hadde 1.068 hester i 1865. I 1900 hadde tallet vokst til 4.000. Det var hestene som drev transporten rundt om i byen, og lassa kunne være tunge. Som alle syklister har kjent på kroppen har byen mange og tunge bakker, og hestene kunne slite hardt med å dra lassa opp bakkene. For både mennesker og dyr var arbeidsdagene lange, og det var ikke uvanlig å drikke på jobb. Slitne og oppgitte folk lot aggresjonen sin gå ut over hestene.

Karikatur i Vikingen fra 1921, da Lisa Kristoffersen fikk kongens fortjenstmedalje. (Vikingen)

Hjem til Oslo

Lisa var ung da hun gifta seg. Hun og mannen hennes slo seg ned i Chicago. Da hun kom hjem etter 25 år ute var mannen hennes blitt ufør og det var hun som måtte forsørge ham. Penger hadde de lite av, derfor fikk hun friplass på Stortorget, hvor hun solgte blomster og bær. Når torghandelen var over solgte hun frukt og kaker fra ei lita vogn. Hun bevega seg altså mye rundt i byen. Hun så hva som foregikk, og hadde lokalkunnskapen til å vite hvor det var hun trengtes. Hun inspiserte byens staller, slakterier og torg, og holdt vakt ved bakkene hvor hestene slet tyngst.

De fleste så på henne som en positiv kraft, og når de så at folk behandla dyra sine dårlig sendte de bud på henne, for Lisa var god på å takle slike situasjoner. Hun hadde fløyte som hun brukte til å tilkalle politiet, og hadde oversikt over hvilke konstabler som var villige til å hjelpe.

Byhistorie Lisa hadde friplass på Stortorget, her fotografert ca. 1890. (L. Szacinsky, Oslo museum) (L. Szacinsky )

«Her skal bli vaska opp, din dyreplager»

Det er mange fortellinger om situasjoner hvor Lisa grep inn. Fellesnevnerne er mange – føret kunne være dårlig så tungt lasta sleder ikke ville gli, eller så hestene ikke fikk fotfeste. Ofte ble kjørekaren sittende på kjerra når de egentlig burde ha spart hesten ved å gå av i bakkene. Når hesten ikke kom seg videre, brukte de pisken. Ofte hadde også kjørekarene drukket, så lunta ble kort og de ikke evna å se forskjell på en hest som ikke ville gå og en som ikke kunne. Til sist kunne det utarte til rene raserianfall der piskeslag og spark hagla over et dyr som sto fastspent ved et lass de ikke klarte rikke. Ofte prøvde folk å gripe inn, men uten at de nådde fram.

Det første Lisa gjorde når hun kom til stedet, var å sjekke hvordan hesten hadde det. Ofte spente hun den fra slik at den kom seg unna, samtidig som hun i klare ordelag forklarte kjørekaren at dette kom til å koste ham jobben. Samtidig kalte hun på politiet med fløyta si. Om kjørekaren ikke slutta å slå, gikk hun så løs på ham enten med paraplyen eller bare nevene.

Noen av hennes verbale kraftsalver har gått på folkemunne og blitt skrevet ned. Her er et eksempel:

«Men nå ska jeg spørre deg om no. Å tryr du mora di villa ha sagt hvisomatte hu hadde sett deg i dag? Hu ville skamma seg rett ner i jola, og hvis hu er der alt så vil a nå vende seg i sin grav! Og det gjør a rett i som har fått et slikt svin til sønn!»

Byhistorie Oslo hadde 4.000 hester i 1900. Hest med tom kjerre i Brugata. (Oslo museum) (Oslo museum)

Vernelag for dyr

Lisa Kristoffersen er mest kjent for sin omfattende hverdagsaktivisme, men det var ikke alt hun gjorde. I 1907 starta hun et vernelag for dyr. Hun samla inn penger og jobba for dyras levekår.

I 1924 fikk hun kongens fortjenstmedalje for innsatsen sin. For noen år siden ble Lisa Kristoffersens plass på Bjølsen oppkalt etter henne.

«Dyra kan verken snakke eller klage, men dom føler for livet som vi.»

Byhistorie Lisa poserer med kongens fortjenstmedalje. (Oslo Museum) (Oslo Museum)

