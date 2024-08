– Det ender nok med at Bollestad går

– Jeg tror det er en sannsynlighetsovervekt for at Olaug Bollestad trekker seg, sier Vebjørn Selbekk til Dagsavisen.

Han er redaktør i den kristne avisen Dagen.

– Selv om det er flere som har gått på søndagsskole i KrF enn i andre partier, så er heller ikke KrF noen søndagsskole. Det pågår nå en kamp om å presse Bollestad ut av partiledelsen, hevder han overfor Dagsavisen. Samtidig sier han:

– Nestleder Dag Inge Ulstein blånekter jo for at han har noen som helst interesse for å ta over som partileder. Men kanskje er det en avgjørelse som det går an å snu?

Kabaler skal legges

Spenningen drar seg til mot KrFs ekstraordinære sentralstyremøte torsdag, der den dramatiske situasjonen i partiet blir tema. Partiet må ikke minst starte den formelle behandlingen av varselet som tre administrativt ansatte i KrF-organisasjonen har kommet med om Bollestads lederstil.

Generalsekretær Ingunn Ulstein har uttalt til NRK at det ikke vil bli konkludert på varsel-saken på dette møtet. Uansett er det ingen tvil om at det begynner å haste for å finne en løsning på den akutte krisen partiet er inne i.

En ting er påkjenningen på organisasjonen, der ledelsen framstår som totalt splittet, men om kort tid starter også nominasjonsprosessene ute i partiet for neste års stortingsvalg. Kabaler skal legges, og særlig Rogaland KrF må nesten få vite om den i øyeblikket sykmeldte partilederen Olaug Bollestad skal settes på topp. Hun har for lengst annonsert at hun tar gjenvalg til Stortinget.

Sykmeldingen hennes går ikke ut for 31. august, og hittil har hun ikke sagt noe om hun skal trekke seg.

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)

KrF-leder Olaug Bollestad i samtale med nestleder Dag Inge Ulstein på KrFs landsmøte i 2023. De har sittet i ledelsen sammen siden 2022. (Lars Thomas Nordby/NTB)

«En vanskelig situasjon»

Vebjørn Selbekks avis Dagen var det første mediet som avslørte at det hadde vært dramatiske møter i KrF både i juni og i august som handlet om Olaug Bollestads framtid som partileder.

«Flere kilder forteller til Dagen at både nestleder Dag-Inge Ulstein og generalsekretær Ingunn Ulfsten over tid har arbeidet for få Bollestad til å tre til side», skrev Selbekk i sin kommentar. «Da det ikke lyktes, kom varselet».

Siden har Vårt Land og flere medier fulgt opp med saker der de har kilder på at Bollestad under et sentralstyremøte i KrF 6. august tok et oppgjør med sine to nestledere, Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse, samt generalsekretær Ingunn Ulfsten. Hun hevdet at de på et møte i juni forsøkte å presse henne til å gå av, og kalte det «et kupp».

NRK skriver at de har fått bekreftet disse opplysningene. De tre i partiledelsen sier imidlertid i en felles uttalelse at de ikke kjenner seg igjen i dette, og at dette er «en vanskelig situasjon for partiet».

Les også: Mímir Kristjánsson: – Vi kan ikke fortsette å styre litt søvngjengeraktig mot stupet

Dag Inge Ulstein tar partileder-selfie med sine kolleger i sin første og hittil eneste partilederdebatt iArendalsuka. Han fikk mye positiv omtale etterpå. (Heiko Junge/NTB)

– Hun er en fighter

Selv om Selbekk tipper at Bollestads avgang til sist blir utfallet på dramaet i KrF, advarer han mot å undervurdere henne.

– Hun er en fighter, og det er tross alt partidemokratiet som bestemmer hvem som skal være leder i KrF. Det kan ikke bare være opp til at «noen av oss har snakket sammen». Det hele koker vel ned til hvor lenge hun orker å stå i dette, sier han til Dagsavisen.

– Trekker hun seg, rykker 1. nestleder Dag Inge Ulstein automatisk opp som fungerende leder. Så er alt åpent fram til neste landsmøte, som etter planen skal skje våren 2025. Ulstein har sagt nei til gjenvalg, men gjorde det bra i partilederdebatten under Arendalsuka. Oppgaven hans var formidabel: Å komme inn som uforberedt partileder-vikar i den den politiske debattens Formel 1-løp, mener Dagen-redaktøren.

– Dette er jo ikke noe som svekker hans kandidatur og manges ønske om at han må ta over hvis Olaug Bollestad skulle gå. Han styrket aksjene sine og omdømmet sitt i partiet gjennom den debatten. Spørsmålet er jo om Ulstein likevel langt baki der har et ønske om å ta over, eller om man kan spille på hans pliktfølelse overfor partiet og slik få ham til å snu. KrF er jo i en så vanskelig situasjon, og valget neste år blir et skjebnevalg. Partiet tåler ikke fire nye år under sperregrensen, sier Selbekk.

– Om Ulstein ikke vil, kan det bli 2. nestleder Ida Lindtveit Røse, men hun må velges inn fra Akershus. Der er det ren lotto om KrF får noe mandat, selv om man skulle klare sperregrensen. KrFs mandat i Hordaland, som Ulstein har nå, regnes imidlertid som trygt.

Dagsavisen har orientert KrF-ledelsen om denne saken og om Selbekks uttalelser, men har fått til svar at ingen av dem ønsket å kommentere dette.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)