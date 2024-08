SV vil ha varer som varer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Overforbruket av klodens ressurser er en av de grunnleggende årsakene til de miljøproblemene vi sliter med, sier SVs Lars Haltbrekken til Dagsavisen.

– Og denne dagen kommer tidligere og tidligere for hvert år, sier stortingsrepresentanten, som vil gjøre noe med overforbruket, og ha varer som varer.

3,6 jordkloder

I klartekst betyr det at på bare sju måneder har vi mennesker brukt like mye av naturen, som det den bruker ett år på å generere. Det vil si tiden naturen bruker på å gi oss fisk, annen mat og andre materialer.

Sagt på en annen måte, vi trenger 1,75 jordkloder for å opprettholde det nåværende forbruket vårt, ifølge Global Footprint Network.

Norge er vi i verdenstoppen når det gjelder overforbruk, noe som gjenspeiles i at vår nasjonale overforbruksdag kom allerede 12. april i år.

– Hadde alle i verden hatt samme forbruksmønsteret som vi nordmenn, måtte vi hatt 3,6 jordkloder for opprettholde forbruket vårt, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken (SV). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Det er organisasjonen Global Footprint Network som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen. I år kommer dagen en dag tidligere enn den gjorde i 2023.

– Alle som har litt økonomisk forståelse vet hva som skjer når vi bruker mer enn det vi har råd til. Det ender sjeldent godt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond til egne nettsider.

Klima og miljø

Dagsavisen har i flere artikler i sommer satt søkelys på vårt store forbruk, og hva det har å si for klima og miljø.

20. juli tok Linda Monsen Merkesdal (Ap), som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget i Dagsavisen til orde for å fjerne moms på gjenbrukskær.

– Klær utgjør en av de største klimaavtrykkene våre, og å fremme sirkulær økonomi er derfor avgjørende. Vi ønsker også at lokalsamfunnene skal være levende med butikker som er aktive og engasjerende for både byens beboere og besøkende, sa Merkesdal til Dagsavisen.

Hun får støtte at leder av Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

– Det vil være en skikkelig gulrot når vi skal bevege oss bort fra bruk- og kast-økonomien. Norge har et overforbruk som slår de fleste land i verden, og mye av grunnen til det er at det ofte er billigere og enklere å kjøpe nytt enn å reparere og kjøpe brukt. Brukthandlere over hele landet vil juble, sa hun til Dagsavisen.

Årlig kaster norske forbrukere 48.000 tonn brukte tekstiler i restavfallet. Noe som ikke bra for verken klima eller miljø

– Vi produserer, forbruker og kaster altfor mye klær. Hvert år havner mer enn halvparten av brukte tekstiler i søpla. Det er et stort miljøproblem. Nå kommer det krav til kommuner og virksomheter om at tekstilavfall skal samles inn, og tekstilene ombrukes eller materialgjenvinnes. Det er bra, fordi det betyr mindre restavfall – og mer materialer som blir sortert ut som kan brukes i nye produkter, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til Dagsavisen 29. juli.

Fem forslag

SV vil sikre økt gjenbruk, og at vi kjøper varer som varer, og lanserer fem forslag som vil bidra til at vi får ned overforbruket. Forslag som skal behandles av stortinget i høst.

Forlenge garantitiden for alle forbruksvarer.

Fjerne eller redusere fritaket fra toll på tekstiler som importeres (dette fritaket gjør for eksempel det svært billig å importere tekstiler fra nettsteder som Temu).

Redusere momsen på bruktkjøp.

Redusere momsen på reparasjoner.

Sikre forbrukerne bedre vern når de leier, leaser eller er med i delingstjenester.

– Ved å forlenge garantitiden vil man tvinge produsentene til å produsere bedre varer. Lager man batterier til mobiltelefoner som holder lenger, og tilbyr gratis reparasjon innen et visst tidsrom, vil vi beholde det vi har lenger. Noe som før øvrig alle elektronikk. Det er feil at det er rimeligere å kjøpe nytt, enn å reparere. Dette er en trend vi må snu, sier Haltbrekken.

– På klær er moms allerede betalt når man kjøper klærne nye i Norge. Derfor er det riktig å fjerne moms på brukte klær. Så der er jeg helt på linje med Linda Monsen Merkesdal. sier Haltbrekken.

I dag kan man få kjøpt det aller meste med et par tastetrykk. Mye av det vi kjøper har en «garantitid på fem minutter». Hva vil dere gjøre for å redusere netthandelen?

– Et av forslagene våre går på å fjerne eller redusere fritaket fra toll på tekstiler som importeres. Men vi vil også se om det på om vi kan gjøre noe med tollsatsene på andre varer som kjøpes på nett fra utlandet, sier han.

Haltbrekken er ikke ute etter å moralisere, og mener det er politikernes oppgave å komme med tiltak som redusere forbruket.

– Selv er jeg ikke noe prakteksemplar. Men jeg prøver å kjøpe så lite klær som mulig, sier han.

