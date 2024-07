Jack White til Øyafestivalen

Fredag ble det kjent at Jack White tar over for Queens of the Stone Age på Øyafestivalen fredag 9. august.

– På grunn av pågående behandling, har legen bestemt at vokalist Josh Homme må holde seg hjemme i USA. Hommes familie og bandet er takknemlige for all støtten og ønsker om god bedring, og ber om forståelse for dette.

Det skriver bandet til Øyafestivalen.

Frykt derimot ikke – rockestjernen Jack White skal ifølge festivalen ta over på hovedscenen Amfiet fredag 9. august.

Festivalen går av stabelen tirsdag 6. august i Tøyenparken i Oslo til og med lørdag 10. august.

– Det er sjelden så store navn takker ja til konserter på kort varsel. Dette blir en av tre Europa-konserter for den 13 ganger Grammy-vinnende artisten, skriver Øyafestivalen i et presseskriv.

