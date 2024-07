Domstolen har bursdag, men er det noe å feire?

---

Hvem: John Peder Egenæs

Hva: Generalsekretær i Amnesty Norge

Hvorfor: Onsdag er det «International Day for Criminal Justice», som markerer grunnleggelsen av Den internasjonale straffedomstolen og målet om å beskytte mennesker mot krigs- og menneskerettighetsforbrytelser.

---

– Den internasjonale dagen for strafferett er den 17. juli. Er verden et rettferdig sted i dag?

– Nei, er det korte svaret. Verden er alt annet enn rettferdig. Men på en dag som verdensdagen for strafferett er det også rett å nevne at det er tatt skritt for å gjøre den mer rettferdig. Vi har internasjonale domstoler som ICJ og ICC, som kan stille stater og personer til ansvar for de groveste overgrepene. Systemet er ikke perfekt, og det blir ofte offer for politiske krefter, men det er der, og det kan forbedres over tid.

---

ICJ & ICC

Begge domstolene befinner seg i Haag og etterforsker alvorlige forbrytelser.

Den internasjonale domstolen (ICJ), også kjent som verdensdomstolen, avgjør tvister mellom stater i samsvar med folkeretten. Den er FNs hovedrettslige organ.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er ikke en del av FN. Den har myndighet til å straffeforfølge enkeltpersoner for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Kilde: CBC

---

– Hvilken reell makt har domstolene i 2024?

– De har liten reell makt. Stater og enkeltpersoner kan omgå arrestordre, tiltaler, pålegg og dommer dersom de har mektige nok venner. Men de kan likevel ikke ignorere det faktum at domstolene har tatt skritt mot dem. I tilfellet ICC kan man med en arrestordre eller tiltale, ikke reise hvor man vil eller delta der man ønsker. For hvert skritt man tar må man vurdere om man kan bli utlevert. Et pålegg eller en dom fra ICJ kan man omgå dersom venner blokkerer en oppfølging, men den vil alltid stå der, som en bokstavelig dom over statens handlinger. Den kan brukes til å legge ulike former for press på en stat.

– FN-domstolen har for eksempel flere ganger kommet med forbud og påbud til Israel, blant annet om å umiddelbart avslutte offensiven i Rafah, men til liten effekt?

– Israel har valgt å overse påbudene fra ICJ. Det kan de gjøre fordi USA aksepterer det og ikke lar det få følger for støtten til Israel. Det viser svakhetene i et system som i utgangspunktet er avhengig av internasjonalt samarbeid mellom de fleste stater, og i alle fall mellom de mektigste.

– ICJ skal komme med sin offisielle vurdering av israelsk okkupasjon av palestinsk territorium den 19. juli. Hva tror eller håper du vil skje?

– Jeg tør ikke spekulere i hva ICJ kommer til å avgjøre angående den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene. Vi i Amnesty mener den er ulovlig, men det betyr ikke at ICJ kommer til samme konklusjon. Okkupasjonene er den direkte årsaken til mange av de godt dokumenterte overgrepene i alle de okkuperte områdene, ikke bare Gaza.

– 2023 var det dødeligste året for migranter på ti år og for barn på den okkuperte Vestbredden. I fjor var også året med flest væpnede konflikter siden 2. verdenskrig. Polykrise var nesten årets ord. Hva betyr det for måten instanser som FN og ideelle organisasjoner kan jobbe på?

– Når det pågår så mange kriser på en gang så understreker det den urettferdigheten vi snakket om tidligere. Verdenssamfunnet i betydningen opinionen, mediene, overnasjonale organisasjoner og NGO-er klarer ikke å fokusere på alt som fortjener det. Ressursene som behøves er heller ikke å plass. Ikke engang til å dekke de mest grunnleggende behov for mange. Det fører til en situasjon der mange kan oppleve at deres liv er mindre verdt enn andres.

Nå til noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det må være å møte venner som kan utfordre meg til en god samtale.

– Hvem ville du helst sitte fast i en heis med?

– Joe Biden. Jeg skulle gjerne sett om jeg kunne overbevise ham om å trekke seg som presidentkandidat.

– Tror du at du kunne overtalt ham?

– Nei, men jeg ville gjerne forsøkt, haha.

– Hvilken bok har hatt mest betydning for deg?

– Da må jeg gå litt langt tilbake i tiden og si Bestialitetens historie. Det er tre bøker av Jens Bjørneboe, som jeg leste da jeg var 15–16 år. Det har kanskje også bidratt til jobben min i Amnesty i dag.

– Hvem er din barndomshelt?

– George Best. En fotballhelt i 1968, og den første popstjernen innenfor fotball.

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– Jeg går hele tiden i demonstrasjonstog, men det viktigste akkurat nå for enhver er å gå i tog for våpenhvile i Gaza.

