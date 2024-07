Gjennomfører historiske rekordforsøk til Sydpolen: – Det er kjempetøft

– Jeg synes det er kjempetøft av Karen å gå for å bli verdens yngste til Sydpolen. Det er ikke bare rekorden for damer, men hun går for å slå den yngste mannen også. Det er veldig fokus på hun er yngste kvinne, men nei, hun blir den yngste – punktum!

Det sier polfarer Hege Victoria Dypdalsbakk om sin kollega Karen Kyllesø.

Selv skal hun også gå for rekord – nemlig å bli den raskeste kvinnen til å nå Sydpolen alene.

For mens folk nå om dagen måler om badetemperaturen er for kald i Sommer-Norge, trener de to norske polfarerne på å kunne håndtere desemberkulden på Sydpolen helt alene.

Og da kan gradestokken krype mot både 30- og 40-tallet – på minussiden.

Hege Victoria Dypdalsbakk er en relativt fersk polfarer, men har allerede lagt Grønlandsisen bak seg. Nå venter rekordforsøket til Sydpolen, der hun skal gå 100 mil på 30 dager. (Privat)

Gå, spise, sove – gjenta

For Dypdalsbakk har drømmen om Sydpolen eksistert siden 2018, da hun ble med kollega og polfarer Inge Meløy over Grønlandsisen. Siden da har hun jobbet målrettet mot drømmen om polpunktet.

Hun forteller at Meløy også er motivatoren til å forsøke å ta verdensrekorden, etter at det var han som foreslo at hun skulle forsøke å gå solo og ta rekorden.

– Jeg tenkte at han tullet, men han mente at jeg skulle ta den alene. Så da tenker jeg at jeg må ha noen å jakte på. Som politi jakter man jo innbruddstyver som motivasjon til å jobbe gjennom natten og hoppe over gjerder, så da tenker jeg at hun som har rekorden fra før, britiske Preet Chandi, hun skal jeg jakte på, sier polfareren med et smil.

For å slå Chandi må Dypdalsbakk gå de 100 milene til Sydpolen på under 31 dager, 13 timer og 19 minutter. Dermed venter 13 timer lange dager med fire-fem mil hver dag, i tillegg til telting, matlaging og administrasjon.

Og åtte timer søvn.

Dypdalsbakk har mange treningstimer bak seg, både natt og dag. I tillegg har hun gjennom operativ tjeneste i Forsvaret og Politiet erfart hvordan kroppen fungerer med lite søvn. (Privat)

– Det er helt avgjørende å få de timene i posen. Søvn og mat er veldig viktig. Så kan jeg pushe det ytterligere mot slutten av ekspedisjonen. Og det er der treningen fra Forsvaret og politiet kommer inn, at jeg er vant til å jobbe og stå i det hele døgnet, sier hun, og sier bakgrunnen fra Forsvaret og Politiets operative tjenester har gjort henne forberedt på det som nå skal komme.

– Det er masse ting jeg kan ta med meg fra karrieren, det synes jeg er spennende. Det er flere ting som har vært dritt og igjennom karrieren, med nattevakter og det å ligge lenge ute i stilling, men det tar jeg med meg som positiv erfaring. Da var det ikke så jævelsk allikevel, kan du si, sier hun – igjen med en klingende latter.

Les også: Derfor sovner du på sofaen, men ikke i senga

Går for noe større enn seg selv

For Dypdalsbakk er motivasjonen for turen å kunne å vise kvinner og menn at man kan gå for drømmen sin, at man kan tørre å sette seg hårete mål, og jobbe for det over tid.

– Min karriere innen det operative i Forsvaret og Politiet har kosta meg å ikke få en familie, sier hun.

– Fordi jeg var redd for å ikke få være med videre i den jobben jeg elsket hvis jeg gjorde det. Jeg var redd for å ikke være den støtten mine team-medlemmer måtte ha under oppdrag, og jobbet hele tiden for å være i tipp topp «shape», både psykisk og fysisk, sier hun.

Nå som hun har blitt eldre, har hun gjennom flere år alene på tur fått muligheten til å se livet sitt i det større bildet. Der hun flere ganger har sett seg selv i speilet med et ønske om å søke seg videre, men ikke turt, ønsker hun nå å sette et annet eksempel for de som kommer etter – og bryte ned forventningspresset.

– Det er altfor mye «flink pike», at alt skal være perfekt. Det er et prestasjonssamfunn, og du kan ikke feile for da ramler du sammen som en kortstokk. Jeg ønsker at man skal tørre å gi faen, og tørre å gå for det man ønsker, sier hun, og ønsker at folk – og spesielt jenter – skal kunne forstå at den de er godt nok, og tørre å gå for det de drømmer om.

– Så du har vært på en indre polferd også?

– Absolutt. Og jeg har brukt mye tid på å reflektere. Jeg har tenkt veldig mye på de årene som har gått. Mange spør meg, som dame: «Uff, du har ikke barn og ikke er du gift, hva er galt med deg?». Men det er ikke noe som er galt med meg, jeg har bare hatt en «drive» til å være i den jobben jeg var, og tida gikk. Men da stirrer jeg ikke i veggen, og tenker jeg skulle gjort noe annerledes. Jeg har med meg masse som jeg har med i bagasjen, sier hun.

– Og da tenkte jeg Sydpolen – kjør!

Den yngste polfarer

Selv om Dypdalsbakk går solo, er hun ikke alene om å forsøke å ta verdensrekord. Karen Kyllesø har allerede rukket å bli den yngste kvinnen til å krysse Grønlandsisen, 14 år gammel.

Nå forsøker hun å bli den yngste noensinne til å gå solo til Sydpolen.

– Grønlandsturen var helt fantastisk. Jeg måtte ta teamene i 9. klasse da jeg kom tilbake fra turen, siden jeg var borte fra skolen hele mai måned. Men jeg vil si jeg lærte mer av å gå over Grønlandsisen enn en måned på skolen, så det var greit, sier hun.

Karen Marlena Kyllesø er en av de yngste til å krysse Grønlandsisen, noe hun gjorde da hun var 14. Nå vil hun bli den yngste noensinne til å nå Sydpolen. (Privat)

Da, som nå, kom det reaksjoner på alderen.

– Det morsomste jeg har hørt til nå, er når jeg forsøkte å få sponsorer til Grønlandsturen. Da var det en som gikk til sjefen sin og sa at det var en 14-år gammel jente som skulle gå til Grønland, og sjefen hadde respondert: “Vi skal ikke heller ringe barnevernet?”, ler Kyllesø, og påpeker at foreldrene har stilt opp hele veien.

– Jeg hatt mange store drømmer og planer, og har lært meg å ta tak i det. Jeg har veldig støttende foreldre som la til rette for at det kunne jeg gjøre, sier hun.

Polferd etter polferd

Det var også der, midt på isen på Grønland, at hun ble 15 år. Allerede da – før turen var ferdig – kjente hun på en tomhet.

Grønlandsprosjektet hadde tatt all tid utenom skolen, og å komme hjem og fortsette hverdagen uten et prosjekt virket rart.

Der og da bestemte hun seg for sitt neste mål – Sydpolen.

Det innebar at hun allerede første året på videregående planla å ta tre års pause etter tredjeårseksamen, for å fullt og helt fokusere på polferden.

Dårlig vær er noe både Dypdalsbakk og Kyllesø må være forberedt på. Her fra en av turene til Kyllesø, der vinden tok tak underveis. (Privat)

Nå har hun sluttet i jobben, og har reist til Alpene for høydetrening. Snart går hun inn i de siste delene av forberedelsene, før hun starter på sine 50 dager i isødet i november – kun i selskap av podkast og lydbøker.

Det er nettopp den mestringen hun er ute etter.

– Det med å være så langt vekke fra alle og så alene, du må klare alt selv. Det er noe jeg merker jeg drar med meg i andre deler av livet og hverdagen. Jeg føler meg ganske mye tryggere på meg selv, og at jeg tørr å stå i egne valg, sier hun, og forteller at hun tror mange ungdommer sliter med nettopp det.

– Jeg tror flere kunne hatt godt av det – å få se hvor mye en klarer på egen hånd.

Karen Kyllesø håper å kunne stå på polpunktet og juble for å være den yngste til å nå Sørpolen solo. (Privat)

I godt selskap

Både Dypdalsbakk og Kyllesø roser ekspedisjonsmiljøet i Norge, og sier de har blitt veldig godt tatt imot av andre polfarere, som Cecilie Skog, Alexander Gamme, Børge Ousland – og ikke minst, Liv Arnesen.

Arnesen var første kvinne til å nå Sydpolen alene i 1994. 30 år etter går to andre norske kvinner i hennes skispor, i jakt på nye, norske rekorder.

Arnesen selv sier hun opplever begge polfarerne som dedikerte.

– Karen har jo veldig mye erfaring til å være så ung. Så det er jo egentlig været og skavlene som er utfordringen på den ekspedisjonen, sier den erfarne polfareren.

Hun sier det er to ulike rekordforsøk, der Dypdalsbakk er mer avhengig av godt vær for å nå målet.

– La oss si det er en 30 kuldegrader, og hvis det er stiv kuling, øker kulden etter hvor sterk vinden er. Da kan det fort bli 65 effektive kuldegrader, for eksempel. Hege Victoria, som skal ha rekord, må holde god fart hele veien, så det er størst utfordring for henne. Karen kan jo legge seg i teltet og slappe av hvis det er veldig tøft, sier Arnesen, som selv nådde målet etter 50 dager, julaften for 30 år siden.

Liv Arnesen har gjort mange ekspedisjoner, og heier på både Dypdalsbakk og Kyllesø i deres rekordforsøk til sydpolen. Her er Arnesen på besøk hos Dronning Sonja i forbindelse med en lunsj for foregangskvinner. (Lise Åserud/NTB)

Hun sier en av forskjellene fra hennes tur, er kommunikasjonen med omverdenen. Arnesen forsøkte å få antennen til telefonen til å virke i to uker før hun ga opp.

– Jeg snakket ikke med en levende sjel på 50 dager. Nå må man levere bilder og rapporter hver dag. Det gjorde vi da jeg krysset Antarktis med Anne Bancroft i 2001. Da skulle vi avgi rapport på 2–3 minutter hver dag. Det er faktisk krevende, det er ikke lange tiden, men tankene flyger hit og dit, sier hun.

I tillegg er det bedre mat nå enn da.

– Jeg gikk aldri å gledet meg til middag, jeg måtte bare få i meg kaloriene som den cellulosen var, sier hun, og sier det er en fordel for Dypdalsbakk og Kyllesø.

– De går jo 10 timer hver dag, da er det ålreit å glede seg til middagen.

– Hvordan føles det at det er flere kvinner som går i dine skispor, og forsøker seg på Sydpolen?

– Det er hyggelig, det, sier hun.

– Jeg heier på de. De er så godt forberedt, så jeg tror det går veldig bra.

---

Fakta om Sydpolen

Jordas sørligste punkt, og ruver 2800 meter over havnivå.

Om sommeren er middeltemperaturen rundt – 25 °C. På vinteren holder temperaturen seg rundt – 65 °C.

Første til å nå polpunktet var Roald Amundsen, 14. desember 1911.

I dag er polpunktet også benyttet som turistmål, og per 2020 var det rundt 300 turister i året på Sydpolen.

Kilde: snl.no

---