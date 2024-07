– Kan føre til alvorlige skader

Bilister fortsetter nemlig å stanse eller parkere i sykkelfelt, selv om dette ikke er tillatt. Hundrevis av gebyr er skrevet ut også så langt i år.

– Stor risiko

Bilisten på bildet tvang ikke bare syklister ut i kjørebanen til bilene, ved sin noe spesielle parkering i Helgesens gate på Grünerløkka. Også fotgjengere måtte slå følge med bilistene dit.

Denne gangen gikk det bra, men neste gang er kanskje ikke alle like heldige.

– Stans og parkering i sykkelfelt er en fare for trafikksikkerheten for syklister. Det oppstår en trafikkfarlig situasjon når syklister må svinge ut mellom biler for å komme forbi, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

– Ekstra farlig er det dersom den parkerte bilen samtidig er på vei ut fra sykkelfeltet, eller åpner døra idet syklisten kommer.

– Dersom det er trikkeskinner i veien, utgjør de en ekstra fare for syklister som må svinge ut og forbi parkerte biler.

Fagdirektør Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk, er fullt ut enig med Olsen, og vel så det.

– Parkerte biler i sykkelfelt gir for det første dårligere framkommelighet for syklister, begynner hun.

– Enda mer utfordrende er det at slike feilparkerte biler utgjør en stor risiko for syklister. Syklistene blir presset til å gjøre en unnamanøver og svinge ut i kjørefeltet, og kan komme uventet på passerende biler, fortsetter Loftsgarden.

– For en syklist som kommer i høy fart og ikke ser bilen foran seg, kan (en slik parkering) føre til alvorlige skader ved en kollisjon eller fallulykke. Vi vet at syklister er en særlig utsatt gruppe, ikke minst fordi de sitter ubeskyttet samtidig som de kan komme opp i ganske høy hastighet.

Parkering på fortau og i sykkelfelt Bare et par dager etter at det første bildet i denne saken ble tatt, var det på nytt en bilist som tok i bruk både sykkelfeltet og fortauet i Helgesens gate som parkeringsplass. (Tor Sandberg)

– «Skal bare»-situasjon

Så kan man jo spørre seg om hvorfor bilister tilsynelatende ikke skjønner dette. Hvorfor fortsetter de å stanse eller parkere i sykkelfeltene?

– Veldig ofte er det nok en «skal bare»-situasjon som gjør at folk stanser eller parkerer i sykkelfelt, sier Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

– Mange er kanskje heller ikke klar over at de gjør noe ulovlig.

– Kan dette ha noe med nivået på gebyret å gjøre? Er det for lavt?

– Feilparkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften gir et gebyr på kroner 900. Dette er fastsatt i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr. Vi forholder oss til de til enhver gjeldende satsene, svarer Olsen.

– For at bøter skal ha en avskrekkende effekt på lovbrudd i trafikken, må de være av en viss størrelse, sier Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk.

– Vi vet at bøter for lovbrudd i trafikken har økt jevnt de siste årene. Vi er derfor positive til at man ser på høyere gebyr for å bidra til færre som parkerer i sykkelfeltene og derav sikrere ferdsel for syklister.

Hva mener så Vegdirektoratet om dette?

– Det er forbudt å stanse i sykkelfelt, og selvsagt svært uheldig at mange ikke respekterer dette forbudet, sier seniorrådgiver Kjersti Bakken i vei- og trafikkjuridisk avdeling i Vegdirektoratet.

– Gebyr er det tiltaket som nå kan brukes av kommunale håndhevingsmyndigheter. Det er mulig at enda tydeligere informasjon om dette forbudet kan bidra til bedre overholdelse av reglene.

---

Gebyr for stans/parkering i sykkelfelt

Her er oversikten over hvor mange gebyr Bymiljøtaten i Oslo kommune har ilagt bilister de seneste årene:

2019: 1.380

2020: 1.423.

2021: 1.872.

2022: 2.825.

2023: 2.145.

Til sammen i denne femårsperioden: 9.645.

Etter som hver enkelte gebyr er på 900 kroner, tilsier det til sammen gebyrer for i underkant av 6,7 millioner kroner.

I løpet av inneværende års fire første måneder fikk 603 bilister et tilsvarende gebyr.

Det er vesentlig færre enn i samme periode i 2023 (1.100) og 2022 (1.116), men flere enn i 2021 (475).

Kilde Bymiljøetaten i Oslo kommune.

---

– Indeksregulering

– Hvor lenge har gebyret vært på dagens nivå?

– Så vidt vi kan se har gebyrsatsen har vært den samme siden 2017, svarer Bakken.

– Kan det være aktuelt å heve dette gebyret?

– Det er Samferdselsdepartementet som vedtar eventuelle endringer i forskriften, og som må ta stilling til om det er aktuelt å endre gebyrsatsen, svarer Bakken.

Tom Kalsås (Ap) er statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Det er viktig for sikkerheten og framkommeligheten i trafikken at reglene for parkering overholdes, herunder at det ikke parkeres ulovlig i sykkelfeltene, sier Kalsås til Dagsavisen.

Tilsier så det at gebyret for dette kan bli høyere?

– Satsen for parkeringsgebyr er 900 kroner og ble sist økt fra 500 kroner i 2017, og var da like høy som den høyeste kontrollsanksjonen for feilparkering etter parkeringsforskriften, sier Kalsås.

– Kontrollsanskjonene reguleres hvert femte år i takt med endringer i konsumprisindeksen og ble indeksregulert med virkning fra 1. januar 2022. Høyeste sats er nå 990 kroner. Det kan være aktuelt å vurdere indeksregulering også av parkeringsgebyret, fortsetter han.

Det samme sa for øvrig samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) for fire måneder siden, på spørsmål fra SV om han ville «sikre at man kan gi høyere parkeringsbøter» til bilister som gjentatte ganger parkerer slik at de er til hinder for trikken i Oslo.

– Blitt mer synlige

I påvente av at gebyret eventuelt blir høyere – er det andre måter å få bilister til å slutte å parkere der hvor syklistene skal ferdes?

– Trenden de seneste årene viser at Bymiljøetaten har ilagt stadig flere gebyrer for dette, fram til i fjor. Da fikk nesten 25 prosent færre bilister gebyr enn i 2022. Hvorfor det?

– Det kan være flere årsaker til det. Flere sykkelfelt er oppgradert og blitt mer synlige med oppmerking. Bilistene er kanskje også blitt mer klar over at de ikke kan stå i sykkelfelt, svarer Monica T. Olsen i Bymiljøetaten.

– Vi har hatt mange kontroller og ser i forbindelse med disse at det er færre kjøretøy som står i sykkelfeltene nå, tilføyer hun.

– Trygg Trafikk synes det er positivt at Bymiljøetaten prioriterer å bøtelegge feilparkerte biler i sykkelfelt, sier Tanja Loftsgarden i Trygg Trafikk.

– Det har mange steder vært svært vanlig å benytte sykkelfelt til parkering, både til korte stans, men også til parkering over lengre tid. Dersom man ikke får bøter for slike lovbrudd, blir det fort en «aksept» for å parkere i sykkelfelt.

– Vi tror at en offensiv håndheving av et slikt forbud med bøter, vil kunne bidra til at man slutter å parkere ulovlig i sykkelfelt. Dersom man har fått bot for dette én gang, vil det forhåpentligvis gi en preventiv effekt mot å parkere i sykkelfelt igjen, fortsetter Loftsgarden.

– Vi kjenner også til at det er blitt testet ut sykkelfelt med buffer i Oslo. Slike beskyttede sykkelfelt har en sperrelinje mellom sykkelfelt og kjørefelt. En slik sperrelinje vil trolig gi følelse av økt trygghet for syklistene, men kan også forhindre at biler parkerer i sykkelfeltet da de i så fall må krysse en sperrelinje.

