EU: Her er det smart å feriere

Det sier Johanna Bernsel, talsperson for EU-kommisjonen, om byene som siden 2019 har blitt belønnet med tittelen «European Capital of Smart Tourism».

Nærmeste reisemål for mange nordmenn vil i så måte være Göteborg.

Mange krav

– Hva kreves for å få tittelen «European Capital of Smart Tourism»?

– For å bli kåret til det må en by utmerke seg på flere områder, svarer Bernsel.

– Byen må blant annet sørge for at den er fysisk tilgjengelig for alle reisende og imøtekomme spesielle behov, uavhengig av alder, sosial eller økonomisk status eller funksjonshemninger. Det betyr at offentlige rom, transport, overnattingssteder og attraksjoner må utformes for å være inkluderende og uten barrierer.

– Videre må byen forplikte seg til å bevare og styrke naturmiljøet og ressursene sine, samtidig som den fremmer økonomisk og sosiokulturell utvikling. Implementering av miljøvennlig praksis, bærekraftig turisme og det å balansere vekst med miljøvern, er viktige aspekter ved denne forpliktelsen, fortsetter Bernsel.

– I tillegg til dette bør byen benytte IKT-baserte løsninger og digitale verktøy for å kunne tilby innovative og gode reiselivstjenester. Dette innebærer å skape tilgjengelige og brukervennlige digitale plattformer om produkter, tjenester og opplevelser som er skreddersydd for å møte turistenes behov.

– Ut over det må byen bruke sin kulturarv og sine kreative næringer for å berike reiselivsopplevelsen. Ved å fremme lokale tradisjoner, kunst og kultur, og integrere kreative tilnærminger for å markere sine unike kulturelle eiendeler, kan byen tilby en særegen og berikende opplevelse for besøkende.

Dublin er også en by med mange grøntarealer innimellom bygatene. Det nyter mange ulike fugler og andre dyr godt av. (Foto: Tor Sandberg)

Også Helsinki

Med så mange krav skulle man kanskje tro at bare de færreste byer har selvtillit nok til å melde seg på konkurransen om tittelen «European Capital of Smart Tourism», men nei – interessen har vært stor helt fra starten.

Det kan ha sammenheng med at det ikke bare er byer i EU-landene som kan delta. Også byer i en rekke andre europeiske land – blant annet Norge, kan det – så lenge byen har mer enn 100.000 innbyggere.

Da Göteborg ble kåret til smart turisme-by i 2020, var det i konkurranse med 34 andre byer. Bare Malaga i Spania som oppnådde det samme som våre svenske naboer, det året.

Året før var det Helsinki i Finland og Lyon i Frankrike som kom gjennom nåløyet.

Også Bordeaux i Frankrike, Valencia og Sevilla i Spania og Pafos på Kypros har klart det samme.

Fra og med i år er reglene endret, slik at bare én by årlig kan bli «European Capital of Smart Tourism». Byen som tilfredsstilte kravene denne gang, ble Dublin i Irland – i konkurranse med 39 andre byer.

Samtidig er det blitt åpnet for nye vinnere fra og med i år, i og med at det nå også kåres en «European Green Pioneer of Smart Tourism». Denne hedersbetegnelsen tilfalt den relativt lille byen Grosseto i Italia.

De som vil oppleve Dublin på sykkel har gode muligheter til det, takket være mange bysykler og sykkelveier. (Foto: European Capital of Smart Tourism)

Bærekraftsmål

De seneste månedene har Dublin respondert på at byen har blitt en smart turisme-by ved å lansere en rekke nye initiativer som er ment å komme turistene til gode. Disse tiltakene «vil forme framtiden for smart og bærekraftig turisme i Europa», ifølge EUs sekretariat for smart turisme.

Blant annet er det snakk om å ta i bruk kunstig intelligens for å lage reiseanbefalinger basert på hver enkelt besøkendes interesser, i stedet for en generell liste over steder som alle besøkende «må» få med seg.

På hvilke måter framstår så Dublin som en by med bærekraftig turisme? Jo, på EU-kommisjonens nettsider kan vi lese blant annet følgende om dette:

Byen har et voksende offentlig transportnettverk som transporter 268 millioner passasjerer årlig.

Over 1.600 bysykler brukes til 25 millioner sykkelturer årlig, blant annet på et omfattende sykkelveinett.

Verdens første karbonnøytrale konferansesenter er å finne i Dublin.

Grøntområdene er store og omfatter mellom annet den flere kvadratkilometer store Phoenix Park.

En forpliktelse om at Dublin skal bli karbonnøytralt innen 2050, står sentralt i Dublins reiselivsstrategi for 2023-2028.

Dublin var den første irske byen til å signere FNs Glasgow-erklæring om bærekraftig turisme – som innebærer en forpliktelse til å måle og rapportere på utslipp knyttet til reiselivet.

Dublin var også den første irske byen til å integrere FNs bærekraftsmål i sine strategier. Bærekraftige byer og lokalsamfunn er det 11. av de 17 bærekraftsmålene.

Liseberg Göteborg ble kåret til «European Capital of Smart Tourism» i 2020. Her fra området ved fornøyelsesparken Liseberg. (Adam Ihse / TT/NTB)

En togtur unna

– Byene som er kåret til «European Capital of Smart Tourism» byr ikke bare på en smart turisme-opplevelse. De funger også som rollemodeller for andre byer, og bidrar til å sette en høy standard for europeisk turisme, sier Johanna Bernsel, talsperson for EU-kommisjonen, til Dagsavisen.

– Disse byenes forpliktelser til bærekraft innebærer at turister kan oppleve miljøvennlige løsninger og støtte reisemål som aktivt arbeider for å bevare sine naturområder og ressurser.

– Integreringen av avanserte digitale verktøy sørger for at det å reise rundt og utforske disse byene, blir enklere og mer personlig tilpasset den enkelte. I tillegg fører den rike kulturarven og de kreative tilbudene i disse byene, til unike og berikende opplevelser.

Alt dette gjør disse byene til smarte reisemål – også for norske turister, mener Bernsel.

Samtidig er det jo slik at mange av disse byene ligger er godt stykke unna Norge, og fly vil da for mange være det mest innlysende transportmiddelet. Det kan innebære betydelige utslipp av klimagasser. Men en av byene som er blitt kåret til «European Capital of Smart Tourism» kan mange nordmenn enkelt komme til med mer miljøvennlige tog – før nevnte Göteborg. Fra Oslo tar ikke turen mange timene.

Da Göteborg ble kåret til smart turisme-by i 2020, var det blant annet å bakgrunn av byens «framtidsrettede løsninger for trafikk og transport (…) og bærekraftstiltak».

