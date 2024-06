Sykkelbud Espen går til sak mot Wolt for å få fast jobb

For fire år siden kjempet han fram tariffavtale for sykkelbudene i Foodora. Nå har Espen Utne Landgraff begynt å sykle for budfirmaet Wolt.

Landgraff og tre andre bud går nå til sak mot sin egen arbeidsgiver for å få fast ansettelse.

De har LOs nest største forbund, Fellesforbundet i ryggen.

Forbundet krever at tre Wolt-bud i Oslo og ett bud i Trondheim blir fast ansatt.

Det var NRK som omtalte søksmålet først.

Kjell-Arve Aspaas, leder av Midtnorsk Transportarbeiderforening, sier at bakgrunnen for at de har sendt inn krav om fast ansettelse for budet i Trondheim, er at arbeidsforholdet per definisjon er et ansettelsesforhold.

– Vi ønsker å få ordna arbeidsforhold for Wolt-budene. Hvis Wolt-ledelsen sier nei til dette, er det nærliggende å tenke på hvordan det gikk i Foodora, sier Aspaas, og sikter til streiken som førte til tariffavtale hos Wolt-konkurrenten.

Kjell-Arve Aspaas møtte flere Wolt-bud i mars i Trondheim. Målet var å informere om hvorfor de burde organisere seg, og hvordan Fellesforbundet kan hjelpe budene med å kreve faste ansettelser. Martin Guttormsen Slørdal (Martin Guttormsen Slørdal/FriFagbevegelse)

Målet er tariffavtale

Aspaas sitter med inntrykk av at flere Wolt-bud i Trondheim ønsker faste ansettelser, men at de ikke tør å stå fram. Han mener at måten Wolt er organisert på, ødelegger for det organiserte arbeidslivet.

– Budene bestemmer ikke noe sjøl over arbeidslivet sitt. De blir i praksis styrt av en app. Den digitale plattformøkonomien er en trussel for det organiserte arbeidslivet i Norge, sier Aspaas.

Målet med å kreve faste ansettelser er å få på plass en tariffavtale i Wolt, sier Kjell-Arve Aspaas.

Tar kampen også hos Wolt

Sykkelbud Espen Utne Landgraff var med å få på plass ordna arbeidsforhold og tariffavtale i Foodora høsten 2019. Nå er han sykkelbud i Wolt og klar for å ta kampen her også.

Utne Landgraff sier til FriFagbevegelse at måten Wolt opererer på bryter med norsk lov når sykkelbudene regnes som selvstendige oppdragstakere og ikke som arbeidstakere.

– De skyver alle kostnader og risiko over på sykkelbudene. Wolt har all makt og kontroll, sier han.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Wolt bestemmer

Han sier at det opp til Wolt og deres algoritmer å bestemme hvilke oppdrag budene får og hvilken betaling som gis.

– Vi er aldri i posisjon til å forhandle om noe som helst. Wolt kan også utestenge bud fra appen hvis de ønsker det, sier han.

Espen Utne Landgraff. Håvard Sæbø (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

Han ser for seg at søksmålet mot Wolt fort kan ende opp i retten.

– Jeg trygg på at vi har loven på vår side og at dette er en kamp vi vil vinne til slutt, sier Espen Utne Landgraff.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Avviser at loven brytes

Wolt avviser at loven brytes og forsvarer forretningsmodellen, som blant annet baserer seg på at budene regnes som selvstendige oppdragstakere og ikke arbeidstakere.

– Vi har sett på både den gamle og den nye arbeidsmiljøloven, snakket med våre rådgivere og sett på hvordan dette fungerer både i Sverige, Finland og Danmark. Vi er ganske sikre på at vi er godt innenfor det som er norsk lov, sier kommunikasjonssjef Christian Kamhaug i Wolt Norge.

Les også: Brenna åpner for mer deltid i arbeidslivet