Frustrasjon i Lyn etter stortap for Brann: - Det er alt for enkle mål

KRINGSJÅ (Dagsavisen): Det var bare fem igjen i startelleveren som slo Brann på Kringsjå i høst. Tre har forlatt klubben, mens Jenny Røsholm Olsen og Selma Hernes er skadet. Kamilla Melgård startet på benken for andre helg på rad. En av dem som forlot klubben er Anna Aahjem, og hun spilte hovedrollen i returen til Kringsjå, da Brann dominerte fra start.

- Vi ble dessverre kjørt i store deler av kampen i dag, men Aahjem syns jeg ikke var så skummel egentlig. Det er vår egen feil. Vi klarer ikke å sette eget spill og blir altfor baktunge. Det ble tungt for oss med syre i beina etter masse returløp som følge av at vi mister ballen for lett. I tillegg slipper vi inn alt for enkle mål, og da ble dette en fryktelig frustrerende kamp for oss, sier en som alltid lidenskapelig Kristin Holmen til Dagsavisen.

En dobbel fra fjorårets toppscorer i løpet av to minutter avgjorde mye. Det kom etter en lang Brann-dominans i første omgang. Lyn spilte seg opp etterhvert, fikk også reduseringen ved lagets toppscorer, Trine Skjelstad Jensen, men deretter handlet det igjen om Brann, som til slutt innfridde favorittstempelet.

- Det er sterkt at vi hever oss og vi har noe på gang i andreomgang, men det ble vanskelig etter 1-3, sier Kirvil Odden som også fikk en frustrerende ettermiddag.

Trine Skjerlstad Jensen tente håpet for Lyn, men det ble brått slukket. Foto: Håvard Sollie. (Håvard Sollie)

To raske

Anna Aahjem har ikke startet hver kamp for bergenserne, men i dag fikk hun det. På en vindfull Kringsjå spilte Brann i motvind i førsteomgang, uten at det plaget dem. Lyn slapp ikke til noe før det plutselig smalt etter 24 minutter. En dropp havnet i Brann-bein, Aahjem startet og fikk ballen. Hun klasket til på hel volley. En flott scoring av måltyven som var påskrudd.

- Det er ikke bra nok av oss. Det er en dropp og vi følger ikke med. Vi kan ikke holde på sånn, sier Kristin Holmen.

Den andre var ikke like fin, men like klinisk. Lyn spilte fra seg ballen med Kirvil Odden Sundsfjord langt fra linja. Aahjem handlet raskt og fikk satt inn gjestenes andre bare to minutter etter de tok ledelsen.

- Den er også alt for enkel å gi bort, sier Kirvil Odden Sundsfjord.

Kristin Holmen forteller om en frustrerende opplevelse i vinden på Kringsjå. Foto: Håvard Sollie. (Håvard Sollie)

Spilte seg opp

I de siste ti minuttene begynte Brann å rote mens Lyn lyktes med presset. Det ga noen forsøk fra distanse, i det minste noe mot en Aurora Mikalsen som sto arbeidsledig den første halvtimen. Trine Skjelstad Jensen traff oversiden av tverrligger på det som var Lyns beste sjanse før pausen.

Miststopperen har vært Lyns beste i år, med et suverent hodespill. Dette fikk Lyn utnyttet også i dag. Flyten fra slutten av førsteomgang fortsatte inn i den andre. Skjelstad Jensen løp seg fri og styrte inn reduseringen etter bare fem minutter. Kamilla Melgård var også kommet inn, et offensivt Lyn hadde tent håpet.

Ingen brannslukking

Men lite er verre enn å få enn i ny i fleisen rett etterpå. Et vindkast kom på verst tenkelig tidspunkt for Kirvil Odden Sundsfjord, som glapp en ellers enkel ball inn i nettet. Justine Kielland ble tilkjent målet ute fra korridoren. Og det ble brått stille på Kringsjå, hvis man ignorerer flaggblaffene.

- Det målet er selvfølgelig noe jeg må ta på min kappe. Det kom en vindkule der som gjorde det vanskelig. Etter den ble det vanskelig. Vi måtte spille mot en god motstander, men også dommerteamet, som jeg mener ikke spiller kampen noe bra i dag. Det var en ubesluttsom gjeng. Da må jeg blåse ut litt, sier en frustrert Kirvil Odden Sundsfjord.

Rakel Engesvik la senere på til 1-4 og da gikk kampen inn i en transportetappe. Etter to hjemmeseire på rad ender rekken for Lyn i vårsesongens siste hjemmekamp. Men gledelig var det at Emma Amundsen gjorde comeback. Lyns siste kamp før sommerferien er i LSK-hallen 6. juli.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 14 lørdag

Lyn - Brann 1-5 (0-2)

Kringsjå kunstgress, 152 tilskuere

Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd IL

Mål: 0-1 Anna Aahjem (24.), 0-2 Anna Aahjem (26.), 1-2 Trine Skjelstad Jensen (51.), 1-3 Justine Kielland (54.), 1-4 Rakel Engesvik (67.), 1-5 Johanna Renmark (90.)

Gule kort: Kirvil Odden Sundsfjord, Lyn.

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord - Emma Amundsen (Kamilla Melgård fra 46.), Trine Skjelstad Jensen, Anna Palm - Tanja Myrseth, Naina Inauen, Cornelia Fladberg (Ida Habbestad fra 83.), Kristin Holmen, Solveig Slemmen - Luisa Luna Galteland, Sofie Tunes

