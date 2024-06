I strie strømmer til Spania

Det er fasit 60 år etter opprettelsen av turistkontoret.

I 1964 – det første året turistkontoret var operativt, ble det registrert 29.335 norske turister som reiste til Spania på ferie.

Siden har det bare ballet på seg. I gjennomsnitt har det blitt gjennomført over 560.000 reiser i året fra Norge til Spania i løpet av de siste 60 årene.

Flere enn i fjor

I år kan det bli over 1,4 millioner, anslår turistdirektør Juan Francisco Cervero ved Spanias Turistkontor.

– Hvis vi tar årets fire første måneder som referanse, er antallet turister nesten 8 prosent høyere enn i 2023, opplyser han til Dagsavisen.

– Hvordan vet du at nordmenn har reist til Spania nesten 34 millioner ganger de siste 60 årene?

– I Spania har man hatt data om utenlandske reisende og turister siden i hvert fall 1931, svarer Cervero.

– Når vi legger sammen de årlige dataene, kommer vi frem til det magiske tallet på nesten 34 millioner.

Cervero tar likevel et lite forbehold, fordi metodene for å telle turister og reiser har endret seg i årenes løp.

– Resultatene er plausible tilnærminger til virkeligheten, er formuleringen han bruker om dette.

Besøkstallene i nyere tid er likevel svært nøyaktige.

– 2017 var året da flest norske turister besøkte Spania – 1.520.399, opplyser Cervero.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Hete

Så kan man jo spørre seg om Spania vil fortsette å være et like forlokkende reisemål for norske turister?

Intense hetebølger har rammet landet flere ganger de seneste årene. Mange har fått heteslag og dødeligheten blant spanjoler har gått i været når det har stått på som verst. Forskere peker på at klimaendringene kan gjøre tilværelsen i Spania enda mer uutholdelig i perioder av året i tida framover.

– Vil høyere temperaturer føre til at nordmenn velger andre reisemål?

– På mellomlang sikt vil antallet norske turister trolig holde seg på samme nivå som i dag, rundt 1,4 millioner, tror Cervero.

– Det som kan endre seg, er reiseperiodene og reisemålene, som vil bli flere og mer varierte.

Protester

– Ønsker spanjolene fortsatt mange turister til landet sitt? I år har det jo vært en rekke demonstrasjoner mot de mange turistene?

– Selvfølgelig vil spanjolene ha turister, ikke bare norske, men også turister fra andre land. Jeg må påpeke at demonstrasjonene ikke har vært mot turistene direkte, men mot en modell for turistutvikling som enkelte mener påvirker deres dagligliv, svarer Cervero.

– Turiststrømmene påvirker stedene der de finner sted. Det de fleste av demonstrantene etterlyser, er en mer harmonisk sameksistens mellom turismen og lokalbefolkningen.

– Bør norske turister være forberedt på demonstrasjoner og andre protester i Spania i sommer?

– Jeg kan ikke se at det er nødvendig. Jeg gjentar – demonstrasjonene er ikke mot turister.

Les også: – Flere hendelser med vold og trusler på arbeidsplasser

Flere måneder

– Snart 34 millioner besøk – bare fra Norge. Hvordan forholder Spania seg til denne enorme tilstrømmingen av norske og andre lands turister?

– For å ta imot mange turister trenger du et stort hotellanlegg, men ikke bare det, det må også være av høy kvalitet, svarer Cervero.

– Et annet viktig element er diversifisering både når det gjelder reisemål – å prøve å få turister til andre, mindre besøkte reisemål, og tid – slik at turistene besøker samme reisemål over lengre tidsperioder og ikke alltid i de samme månedene.

– En destinasjon kan doble antallet turister uten å bygge et eneste ekstra hotell, ved å få turistene til å besøke destinasjonen i flere måneder av året. Mye av arbeidet knyttet til hotellene er mer fokusert på renovering for å øke kategorien og kvaliteten de kan tilby, enn på bygging av nye etablissementer.

– Hva er status når det gjelder turistskatt i Spania?

– Turistskatten er ikke generell i Spania, svarer Cervero.

– Svært få regioner i Spania har turistskatt, som Katalonia og Balearene. Det har vært gjort forsøk på å innføre denne skatten i andre regioner, men det har ikke lyktes.

– Når du bor på hotell i byer som Barcelona eller Palma, må du selvsagt betale turistskatt. Men det er ikke dyrt. Det er mye billigere enn å parkere et par timer i en gate i Oslo.

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

– Vesentlig lavere

– Hvorfor er Spania et så populært reisemål for nordmenn?

– Jeg vil tippe at det er fordi Spania har mange attraksjoner – fra et svært gunstig klima for feriereiser, til et førsteklasses gastronomisk tilbud og utallige kultur- og naturressurser, svarer Cervero.

– Men dette ville ikke vært noe om landet ikke også hadde førsteklasses fasiliteter innen alt som har med turisme å gjøre – som flyplasser, veinett og høyhastighetstog, til offentlige tjenester – inkludert helsevesenet, som med garanti kan respondere på den enorme befolkningsøkningen som fra tid til annen skjer på de viktigste destinasjonene, samt de profesjonelle som jobber i sektoren.

– Vi må heller ikke glemme den enorme trygghetsfølelsen vi finner i Spania, og det gode forholdet mellom pris og kvalitet på turistproduktene. Disse faktorene bidrar også til dette regnestykket.

– Hvordan er prisnivået i Spania sammenlignet med Norge?

– Prisene i Spania er vesentlig lavere enn i Norge. Matvarer er mye billigere – omtrent halvparten av prisen, klær er rimeligere, selv i multinasjonale butikker, sko er mer konkurransedyktige på pris.

– De største prisforskjellene finner du på tjenester som krever lokal arbeidskraft – hoteller, barer, restauranter, taxi, lokal guide, opplevelser, leiebil og så videre. Her er forskjellen svært stor.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Advarer mot Storbritannias høyreside (+)

Les også: Arbeid for å motvirke global oppvarming i USA, kan gjøre Europa varmere

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen