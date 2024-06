Oljenæringa frir til politikerne i ny utslippsrapport: – Ren utpressing

– Petroleumsnæringen står ved et veiskille. Enten legges grunnlaget for at klimamålene vedtatt av Stortinget nås eller så var dette siste året næringen kunne si at det var mulig å nå 2030-målene. Men da er næringen avhengig av politisk vilje og forutsigbare rammevilkår for å realisere planlagte elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land.

Det sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør Offshore Norge, i en pressemelding.

Torsdag la Konkraft, en organisasjon bestående av Offshore Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, NHO og LO, fram sin statusrapport for næringas klimastrategi. De har sett på mulighetene for å oppnå målet om å kutte sine utslipp med 50 prosent innen 2030, og hvilke tiltak som må til for at det skal skje.

Energiminister Terje Aasland (Ap) var til stede for å motta rapporten.

Konklusjonen er at målet fortsatt er mulig å oppnå, men at det avhenger av politisk vilje til å gi mer kraft fra land til elektrifisering av sokkelen.

Det er utpressing, mener Bellona og Naturvernforbundet.

Slik konkluderer Konkraft

Målet om 50 prosent utslippsreduksjoner i 2030 er fortsatt innenfor rekkevidde.

Fra 2022 til 2023 gikk utslippene fra olje- og gassnæringen ned med en halv million tonn.

Den pågående kraftdebatten og de politiske signalene skaper usikkerhet i planleggingen av de store resterende elektrifiseringstiltakene på sokkelen som må realiseres for å nå 2030-målet.

Årets kraftprognose viser at det totale kraftbehovet er ventet å øke videre i 2026 og særlig fra 2029 til 2030.

– Send rapporten i retur

– Vi mener det er utpressing av norske politikere. Konkraft sier i praksis at om de ikke får det de vil, kan både regjeringa og Stortinget glemme klimamålet. Det er en holdning vi ikke kan akseptere. Vår beskjed til energiministeren er at han må sende rapporten i retur og be om realistiske løsninger på den utfordringen, sier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.

Han stiller spørsmål ved at Konkraft ønsker 17 terawattimer kraft fra land i 2030, i et kraftsystem som allerede er pressa.

– Og som kommer til å gå i kraftig underskudd i løpet av få år. Da tenker vi det er i grenseløst useriøst å legge opp til den typen politikk. Det er en manglende realitetsorientering fra de store aktørene knytta til oljenæringa, som vi er veldig forundra over, sier Eriksen.

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. (Bellona)

Bellona mener det er såkalt blå strøm, strøm produsert av flytende gasskraftverk med karbonfangst- og lagring, som er løsningen.

– Beregningene våre viser at det er løsninger som kan bidra med 15 terawattimer, og mye av det kan være på plass innen 2030 sånn at næringa faktisk kan møte klimamålene. Den løsningen bygger på eksisterende kunnskap i næringa. Vi synes det er veldig merkelig at ikke oljenæringa jobber knallhardt for å realisere det.

Ifølge Eriksen prioriterer oljenæringa billigste løsning, og at dette vil få store konsekvenser for annen, kraftkrevende industri og utvikling.

– Kraft fra land er bedriftsøkonomisk billigst, derfor de ønsker å realisere det. Men de må tvinges til å utforske andre løsninger. Blå strøm er et virkelig godt alternativ, fremholder han.

Må satse på grønn infrastruktur

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, synes konklusjonene i rapporten er tilnærmet komisk.

– Hvis oljenæringa har fulgt med i samfunnet, bør de forstår at Norge har knapphet på kraft, og at vi må prioritere de verdifulle kraftressursene til formål som er mest nødvendige og mest langsiktige, sier Gulowsen.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. (Fartein Rudjord)

Han undrer seg over det han mener er en kortsiktig strategi.

– Det er mer og mer åpenbart for de aller fleste at det er meningsløst å bruke opp knappe, verdifulle norske ressurser til å elektrifisere oljeplattformer som uansett skal fases ut. Den tiden hvor det var mulig for oljeselskapene å bruke utpressingstaktikk overfor resten av samfunnet, ved å bruke kortsiktige klimasatsinger som brekkstang, er over.

Også Gytis Blazevicius, leder for Natur og Ungdom, mener næringa må tenke fremover.

– Jeg mener jo at det vi skal satse på er de tingene vi trenger i et utslippsfritt samfunn i 2050. Fristene er korte, så den infrastrukturen vi trenger om 15–20 år, må vi bygge nå. Elektrifisering av alle oljefelt er ikke løsninga. Der burde heller næringene stenge de oljefeltene som har høyest produksjonsutslipp, som uansett skal stenges om fire-fem år. På den måten reduserer man de totale utslippene tidligere, sier han.

Tidligere denne uken ble det klart at regjeringen, sammen med SV, har kommet til enighet om å øke CO₂-avgiften, og satse 35 milliarder kroner på støtte til utbygging av havvind. Der må oljebransjen melde seg på, sier Blazevicius.

– Så har jo regjeringen nå, sammen med SV, lovet mer midler til elektrifisering gjennom havvind, og der synes jeg oljenæringa må bidra til den teknologiutviklingen og satsingen på havvind, og elektrifisere seg selv gjennom den.

