Kontrer med ni tiltak for å løfte lavtlønte: – Ballen ligger hos Brenna

I fjor satt regjeringen ned et utvalg for å kartlegge omfanget av lave lønninger i Norge.

Denne uken var Lavtlønnsutvalgets konklusjon klar. De foreslår ingen større retningsendringer eller politiske omlegginger, men kommer med en tydelig anbefaling om at det må jobbes for at flere melder seg inn i fagforeninger, og flere må få tariffavtale.

– Det er en viktig påpekning til meg som arbeidsminister, men også til arbeidsgiversida og arbeidstakerside i de bransjene. Vi må gjøre en bedre jobb, sier arbeidsminister Tonje Brenna i et tidligere intervju med Dagsavisen.

Det holder ikke, mener Mímir Kristjánsson i Rødt.

Løyver og innleie

– Det er veldig lite konkrete tiltak. Vi er enige i problembeskrivelsen, men de skriver selv at de ikke kommer med noen forslag som krever økonomisk eller administrativ utredning, så det er ikke foreslått mye nytt. Vi er også enige i at flere må organisere seg, men det finnes flere politiske ting man kan gjøre, sier Kristjánsson.

Han inviterer derfor Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene med på et lavtlønnsforlik, og presenterer ni tiltak Rødt mener kan løfte de lavtlønnede.

Her nevnes blant annet å holde stand mot EUs press på Norge om å gi opp innleiestoppen i byggebransjen i sørøst, gjøre det enklere å kreve allmenngjort tarifflønn, og reversere taxi-frislippet.

Det mest presserende, sier Kristjánsson, er i de bransjene i privat sektor hvor det er lavtlønnsutvikling.

– Der de ikke har ordna forhold, ikke faste stillinger, men stor grad av sosial dumping.

Han trekker fram blant annet taxinæringa som et eksempel, der det ble et frislipp av taxiløyver i 2020.

– Reverserer man frislippet, er det en bransje hvor man kan bli kvitt lave lønninger og sosial dumping. De fleste som har tatt taxi i en norsk by vet hva dette handler om. Det er for mange, og det er et rotete opplegg. Så har du budbilbransjen, som jeg mener også er en bransje man må kunne rydde opp mer i.

– Så har vi bemanningsbyråene, hvor det er fare på ferde med det EU og EØS er i gang med, legger han til.

---

Hvem er de lavtlønte i Norge?

Det finnes flere måter å måle lave lønninger på. En av de er å se på de som tjener under 2/3 av medianlønn, altså ca. 391.000 kroner. I Norge gjelder det ca. 121.000 arbeidstakere. Men hvem er de, og hvor jobber de?

De fleste jobber i privat sektor

De fleste har lav utdanning, ofte kun grunnskole

Unge under 25 år er overrepresentert, selv om de fleste i lavlønnsyrker er over 30 år

Innvandrere er overrepresentert

Yrker som servering, overnatting, helse- og sosialsektoren og «annen personlig tjenesteyting» (frisering, kroppspleie, vaskeri, mm.) er overrepresentert i lavlønnsstatistikken

De er oftere uorganisert, altså ikke medlem av en fagforening, det er oftere kvinner enn menn som tjener dårlig

---

Må få stille krav

En annen sektor hvor Kristjánsson mener det må skrus til kraftig, er i utelivsbransjen.

I perioden januar 2022 til januar 2023, gjennomførte Arbeidstilsynet over 1000 tilsyn i overnattings- og serveringsbransjen. De fant brudd på lønns- og arbeidsvilkår hos 70 prosent av dem. De fant også at én av fire skjenkesteder i Oslo ikke betalte sine ansatte den lovpålagte minstelønna.

Rødt foreslår å sette tarifflønn som vilkår for å kunne ha skjenkebevilling.

– Det er en viktig ting som lokalpolitikere har jobbet med i evigheter. Regjeringen har sagt at det er lovlig, men så mener kommunene at det er ulovlig. Kommunene må få klargjort fra regjeringen, på en skikkelig måte, at man kan stille krav. Der tror jeg det er noe å hente, sier Kristjánsson.

Det er ingenting i veien med å gå spesifikt til verks, sier han.

– For vi vet hvilke bransjer det er snakk om. Og det er de som er nederst på stigen i privat sektor. Klarer vi å spisse oss inn mot dem, er jeg sikker på at det vil finnes tiltak som er riktige.

Byr på samarbeid

Lavtlønnsutvalget fant at allmenngjøring av tarifflønn, altså at deler av de fagorganisertes tariffavtale gjøres til standard for en hel bransje, fungerer godt.

Kristjansson og Rødt er enige i at allmenngjøring er bra, men stusser over at regjeringen ikke velger å følge opp Fellesforbundets innstilling om at dokumentasjonskravet for allmenngjøring bør forenkles.

– I dag må nesten arbeidsgiver og arbeidstaker være enige i det skal allmenngjøres. Fellesforbundet mener det holder at arbeidstaker kan sannsynliggjøre at det foregår sosial dumping. Det å dokumentere dette er nesten umulig, og det burde man slakke på. Allmenngjøring er egentlig begge parter fornøyd med, og det burde man hatt i flere bransjer, sier Kristjánsson.

Hans beskjed til regjeringen er klar.

– Det finnes et flertall på Stortinget som er opptatt av å gjøre noe med dette. Om regjeringen ønsker å gjøre grep, er det ikke vanskelig å finne støtte hos Rødt, og sikkert også Sv, for disse tiltakene. Ballen ligger hos Brenna.

---

Rødts ni tiltak for lavtlønnsløft

Stå opp mot EU i kampen for å stanse bemanningsbransjen og sikre faste ansettelser på byggeplassene. Gi fagforeningene makt over innleiebruk og fjern unntaket for kulturbransjen, helsesektoren og landbruket. Stanse bruken av løsarbeid og selskap som organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret, enten kamuflert gjennom krav om å opprette enkeltpersonforetak, eller ved bruk av konsern med datterselskap eller franchise, for å holde overskuddet borte fra lønnsforhandlingene. Tette hullene i konkurslovgivningen som gjør at konkurs kan misbrukes til å kvitte seg med fagforeninger som er brysomme for eierne. Sikre et anstendig arbeidsliv i utelivet, gjennom å legge fram en veileder som sikrer at kommuner kan sette den lovfesta allmenngjort tarifflønna for serveringsbransjen som vilkår for skjenkebevilling, og sikre at dette kontrolleres og sanksjoneres. Gjøre det enklere for fagforeningene å kreve allmenngjort tarifflønn. Utvide den kollektive søksmålsretten, som gir fagforeningene mulighet til å gå til sak mot arbeidsgiver på vegne av ansatte. Stramme inn kommunenes mulighet til å holde butikker søndagsåpne, slik at arbeidsfolk får felles fritid og familieliv. Reversere taxi-frislippet som har rammet drosjesjåførene. Stramme inn det offentliges krav til anbudsleverandører og heve terskelen for å sette offentlig finansiert velferd ut på anbud.

---

Lavere utgifter

Dagsavisen har utfordret Arbeiderpartiet på at tiltakene for å hindre lave lønninger er for slappe. Det er arbeidspolitisk talsperson på Stortinget Bjørnar Skjæran som svarer.

– For Arbeiderpartiet er det organiserte arbeidslivet førstelinjeforsvaret i kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, men er også det viktigste virkemiddelet for å heve de lavest lønnede. Derfor har vi gjort flere tiltak for å styrke dette. Arbeiderpartiet har doblet fagforeningsfradraget og den norske arbeidslivsmodellen er Arbeiderpartiets hjertebarn. Vi jobber hver eneste dag med å videreutvikle den, sier han.

Bjørnar Skjæran (Ap). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ellers mener han å dra kjensel på flere av forslagene fra Rødt i regjeringens egen plan mot sosial dumping.

– Og vi må huske at det er to veier for å løfte de lavtlønna. Det ene er mer lønn som det ser ut som blir etter lønnsoppgjørene, det andre er at folk får lavere utgifter, sier Skjæran.

Han viser blant annet til at regjeringen har innført gratis ferger, redusert barnehageprisene, økt pendlerfradraget og gitt skattekutt til alle som tjener under 750.000.

– Det viktigste for folk er å ha en jobb å gå til, det gir trygghet og penger i lommeboka. Med Arbeiderpartiet i regjeringen har 150.000 flere kommet i jobb siden vi tok over makta, sier stortingsrepresentanten.

