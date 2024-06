Her råkjører han på vei til retten: – Hensynsløst

BERGEN (Dagsavisen): En septembermorgen i fjor var bergenseren i full gang med sine daglige rutiner. To dager senere skulle han møte i Hordaland tingrett i en rettssak – trodde han.

Plutselig fikk han en av advokatene i saken på telefonen. Advokaten satt da i Bergen tinghus og lurte på hvor mannen var, for rettssaken skulle starte om én time. Han skjønte da at han hadde tatt feil av datoene, og kastet seg i bilen.

Fanget på film

Det var en lang kjøretur til tinghuset i Bergen sentrum, og mannen var svært fortvilet og stresset over å være sent ute. På motorveien i Åsane la han seg på en fart godt over 100 km/t, men møtte på trafikk flere steder.

Flere ganger foretok han risikable forbikjøringer. Men det mannen ikke visste var at det lå en sivil politibil like bak ham og målte farten hans, samtidig som kjøringen ble filmet.

Inne i Glaskartunnelen raste han forbi en bil som lå i venstrefeltet. Kort tid etter benyttet han påkjøringsfeltet i Eidsvågsbakken for å kjøre forbi en annen bil.

Nektet å vedta forelegg

Etter et par forbikjøringer til ble mannen stoppet av politiet. De presenterte ham med en bot på 16.000 kroner, i tillegg til at de beslagla førerkortet.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier – ansatte spiste maten hennes

Men mannen ville ikke være med på at han hadde kjørt uaktsomt, og nektet å betale boten. Dermed måtte forelegget sendes videre til domstolen.

Under rettssaken i Hordaland tingrett forrige uke erkjente mannen at han hadde kjørt 109 km/t, men mente fortsatt at han hadde kjørt forsvarlig. I sin forklaring argumenterte han for at han holdt god avstand og veien hadde gode kjøreforhold.

– Ingen unnskyldning

Men etter å ha sett videoopptaket av kjøreturen, var retten uenig med ham.

«Det som var synlig på videofilmen er (...) isolert sett tilstrekkelig til å legge til grunn som bevist at tiltalte ved kjøringen ikke var tilstrekkelig hensynsfull og aktpågivende. (...) Tiltaltes kjøring (...) var etter rettens vurdering hensynsløs og pågående. Forbikjøringen som tiltalte foretok inne i Glaskartunnelen fremstår som spesielt farlig. Tiltalte holdt høy hastighet, og inne i tunnel ble det foretatt en forbikjøring til høyre.» heter det i dommen, som samtidig slår fast at det å ha dårlig tid er ingen unnskyldning.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Ville beholde lappen

Boten han hadde nektet å vedta økte dermed til 18.000 kroner, og han ble fradømt førerkortet i ett år, med fratrekk for de månedene førerkortet hadde vært beslaglagt.

I retten hadde mannen bedt om å få beholde førerkortet, av hensyn til ulike logistikkutfordringer i familien. Men retten mente hans hverdagsplanlegging ikke var noe mer vanskelig enn andre som mister førerkortet.

«(...) Når man er avhengig av førerretten, må kjøringen innrettes slik at denne typen situasjoner ikke oppstår.» konkluderte dommeren.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen