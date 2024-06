Spicegirlen fra Porsgrunn som ble byråd i Oslo

---

Hvem: Julie Remen Midtgarden

Hva: Byråd (H) for utdanning siden 25. oktober 2023.

Hvorfor: Har markert seg i debatter om kunstig intelligens i skolen, innføring av flere obligatoriske prøver, og flytting av russetiden.

Hei, Julie! Har du blitt varm i trøyen som skolebyråd nå?

– Det vil jeg si jeg har. Nå har jeg funnet meg til rette, og jeg begynner å forstå hva det vil si å være byråd, og er mye mindre nervøs enn jeg var i begynnelsen. Særlig i spørretimene i bystyresalen.

Hvordan står det egentlig til med elevene i Oslo?

– Det står stor sett bra til med elevene i Oslo. Vi har en veldig mangfoldig elevmasse, her har vi både elevene med det beste utgangspunktet, og elevene med de svakeste skoleresultatene. Vi har hatt en god tradisjon for å løfte alle elevene i Oslo uavhengig av utgangspunktet deres. Det bekymrer meg når vi ser en utvikling hvor vi ikke er like gode på å løfte de med det svakeste utgangspunktet lengre. Det er en utfordring, og noe vi jobber mye med. I tillegg er det en del bekymringer knyttet til mobbing, vold og trusler i skolen. Det er alvorlig når flere elever sier de opplever mobbing, og ikke minst når lærere blir utsatt for vold og trusler.

Hva kan man gjøre for å hjelpe de som ikke gjør det så bra på skolen?

– Vi jobber mye med ungt utenforskap. Det er noe byrådet prioriterer, og noe vi jobber med på tvers av de forskjellige ansvarsområdene. Det handler om å forebygge frafall i skolen, tiltak mot ungdomskriminalitet, men først og fremst hvordan vi kan inkludere og sørge for tilbud som gjør at de fullfører. Det blir langt flere elever i skolen som har behov for spesialundervisning og en mer tilrettelagt skolehverdag. Det utfordrer måten vi driver skole på. Da må vi tenke nytt, for at vi skal ha tilbud som passer for alle i Oslo.

Du har vært politisk aktiv lenge før du ble byråd. Hvorfor ble du politiker?

– Jeg har nok alltid vært interessert i politikk, men meldte meg først inn i Høyre da jeg begynte å studere statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Jeg husker at nesten alle på studiet var ganske venstrevridde, så kanskje det var litt som en protest mot det, at jeg og en venninne meldte oss inn i Høyre. På valgvake i U1 på SV-fakultetet i 2005 var vi nok de eneste som jublet ved antydning til fremgang for Høyre, selv om vi tapte valget det året.

Hva er det beste med jobben din?

– Det aller beste med jobben er fredager! Da har vi besøksdag, og er ute og møter alle de utrolig flotte elevene og barna i barnehagene og skolene våre. I tillegg er det veldig inspirerende å møte flinke ansatte. Da blir jeg motivert til å gjøre det jeg gjør.

Du er opptatt av digitalisering i skolen, og har sett på kunstig intelligens som et viktig grep for å oppnå dette. Fortell.

– Jeg ønsker at vi lærer barna våre å bruke teknologi og digitale hjelpemidler på en klok måte. Kunstig intelligens er uunngåelig. Det er her nå, og å prøve å motarbeide det kommer ikke til å fungere. Vi må utdanne elever i dag som skal vokse opp med, og bruke kunstig intelligens i forskjellige former i livene sine. Da må de forstå utfordringene og mulighetene teknologien bringer med seg. Kritisk tenkning er en sentral del av læreplanene våre. Det må videreføres og tilpasses til den teknologien vi bruker nå, og skal bruke fremover. De som bruker verktøyene må også lære seg at dette handler om en ny måte å forholde seg til informasjon på.

Samtidig viste undersøkelser i fjor at barn i Norge leser dårligere enn de gjorde i 2016?

– Denne utfordringen må vi ta på alvor. Det er heldigvis stor oppmerksomhet rundt dette, og det er bra. Vi vet at det å øve seg på å lese lengre kompliserte tekster best gjøres på papir. Vi må kunne bruke både trykte bøker, penn og papir, og digitale verktøy i skolen. Vi har gått inn for å øke midler til trykte bøker i budsjettet vårt, og dette er en situasjon vi er opptatt av å utbedre.

Du ønsker også å teste mer i Osloskolen, hvorfor det?

– Det handler om elevrettigheter, og at vi på et overordnet nivå skal kunne sikre at elevene våre får den undervisningen de har rett på, og på det nivået som gjør at de får utvikle seg. Jeg mener det er en konstruert motsetning mellom testing og elevenes motivasjon og trivsel. At vi vet nok om elevenes nivå til å kunne tilrettelegge undervisningen mener jeg gir bedre læring, mestring og trivsel, og derfor skal elevene ha muligheten til å bli vurdert. Vi må følge med og følge opp.

Har du en anbefaling til foreldre med skolebarn i Oslo?

– Jeg har selv førskolebarn som skal begynne på skolen nå. Det viktigste vi foreldre kan gjøre er å snakke positivt om skolen, læreren, og de andre barna. Gjør skolen til en positiv del av barnas liv.

Hvem var du da du gikk på skolen?

– Jeg var ganske skoleflink, men prøvde også å være litt kul. Endte nok likevel opp i den litt mer nerdete leiren som elevrådsleder på videregående. Jeg fikk ganske gode karakterer, men jeg hang også på røykehjørnet. Det må du ikke si til mamma!

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg har nok hatt mange barndomshelter. Bestefaren min var en av dem. Han var rektor. Andre inkluderer Spice Girls! Vi var fem jenter i klassen, og kledde oss ut som dem. Jeg var Posh Spice (Victoria Beckham), og har opptrådt på Lietorvet i Skien i full Spicegirl-mundur. Jeg håper virkelig ikke det eksisterer videoer av det.

Føler du fortsatt at du ligner litt på Victoria Beckham?

– Eh, nej.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er familien min. Jeg har en flott mann og to gutter på fire og seks år som jeg elsker å le og leke med. Så er det vinteren på fjellet, og å være utendørs i snøen. Det gjør meg lykkelig.

Hva liker du best ved deg selv?

– Det er nok noe som utvikler seg over tid. Noe jeg liker godt med meg selv, og som jeg er glad for at jeg gjør er at jeg stiller mange flere spørsmål i dag, enn for 20 år siden. Det er en fin ting å kunne gjøre, for da får man tenkt over ting litt mer, og reflektert bedre over dem. Som politiker er det ganske essensielt. Jeg er også en ganske uformell person. Det er jeg glad for.

En bok som har gjort inntrykk på deg?

– Jeg leste veldig mye da jeg var yngre, og jeg har arvet veldig mange bøker fra mamma som hun hadde arvet. Den boksamlingen har gitt meg mye leseglede, som jeg har hatt med meg hele livet. En bok jeg lånte mange ganger på skolebiblioteket var «Skyggen over steinbenken» av Maria Gripe, husker jeg. I voksen alder er en bok som har gjort inntrykk «Meg eier ingen» av svenske Åsa Linderborg. Den handler om en liten jente som vokser opp med en alkoholisert far i et arbeiderklassesamfunn i Sverige. For henne er faren den fineste og beste personen, men man leser gjennom det Linderborg skriver at ikke alt er så bra. Hun skildrer omsorgssvikt og oppvekst gjennom et barns øyne. Det er veldig gripende.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Jeg synes jeg ser mannen min altfor lite om dagen. Det hadde vært fint å stå fast i heisen med ham.

