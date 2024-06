Skremmes fra å sykle

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Risiko for sykkeltyverier er en stor barriere mot at flere sykler, sier Liv Jorun Andenes, seksjonsleder i avdeling for gange, sykkel og kollektiv i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bymiljøetaten har prøvd å bøte på dette og gjøre sykling mer attraktivt, ved å sette opp «tusenvis av nye sykkelstativer», siden Oslos gjeldende sykkelstrategi trådte i kraft i 2015. Bymiljøetaten har også oppgradert mange av de gamle stativene, opplyser Andenes.

Bare i løpet av de tre seneste årene har det blitt mer enn 900 nye og oppgraderte sykkelstativer med det som omtales som «Oslostandard».

– I tillegg kommer sykkelparkeringsplasser som er etablert av andre offentlige og private virksomheter, opplyser Andenes.

– Mer og bedre sykkelparkering vil bidra til å gjøre sykkelen til et attraktivt transportmiddel for flere, sier Liv Jorun Andenes, seksjonsleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune. (Foto: Privat)

47 prosent sykler mindre

Likevel er det bare om lag en tredel av de spurte (30 prosent) som sier seg enig i at «det er lett å finne sykkelparkering i Oslo», i en undersøkelse gjennomført for Bymiljøetaten i år.

I samme undersøkelse sier nær halvparten (47 prosent) seg enige i at «risiko for sykkeltyveri gjør at jeg sykler mindre enn ønskelig».

– Det er åpenbart at det er et stort behov for flere sykkelparkeringsplasser, sier Andenes.

I sommer skal det derfor gjennomføres «en omfattende telling» av offentlig tilgjengelige sykkelparkeringsplasser i Oslo i regi av Bymiljøetaten, blant annet for å finne ut hvor i byen det er mangel på slike parkeringsplasser.

– Det utarbeides nå et omfattende kunnskapsgrunnlag om sykkelparkering som skal bidra til å sette strategisk retning for kommunens videre arbeid. Kunnskapsgrunnlaget skal blant annet benyttes i arbeidet med en temaplan for grønn mobilitet, opplyser Andenes.

«Sykkelparkering har hatt lav prioritet, på tross av at behovet er stort i trange byrom», står det å lese i Oslos sykkelstrategi 2015-2025, som ble lansert for snart ti år siden – høsten 2014.

«Økt andel sykkelreiser vil innebære et større behov for sykkelparkeringsplasser, påpekes det også i sykkelstrategien.

Over 3.100 nye og oppgraderte sykkelstativer har kommet på plass i Oslo siden 2018, takket være Bymiljøetaten. Likevel er det fortsatt bare om lag én av tre som synes det er lett å finne sykkelparkering i Oslo, ifølge en ny undersøkelse. (Foto: Tor Sandberg)

– Stiller strengere krav

Nylig skrev Dagsavisen om Syklistforeningen som etterlyser flere trygge og gode parkeringsplasser for sykler.

– Vi vet at stadig flere anskaffer seg dyre sykler. Da er det ekstra viktig at man kan parkere den trygt og godt, påpekte Matias Lyngved Pizarro, rådgiver i Syklistforeningen, i denne saken.

De dyreste elsyklene som XXL og Anton Sport selger, koster om lag 85.000 kroner, går det fram av nettsidene til disse sportskjedene.

Liv Jorun Andenes er enig med Syklistforeningen.

– Bruken av elsykkel har eksplodert. Stadig flere bytter ut bilen eller bil nummer to med en elsykkel. Det stiller strengere krav til sykkelparkeringen, konstaterer hun.

«A-sykkelstativet» for «universell sykkelparkering» som Bymiljøetaten setter opp i det offentlige byrommet, har blant annet disse kvalitetene, ifølge Bymiljøetatens veileder for offentlig parkering:

Stativet gir låsemuligheter for både ramme, forhjul og bakhjul.

Stativets utforming ekskluderer ingen sykkeltyper.

To horisontale rør gir gode låsemuligheter for lastesykler, samt ekstra støtte og låsemulighet for sykler med mindre rammestørrelser.

To sykler kan enkelt låses til hvert stativ.

I år har nye sykkelstativer kommet på plass blant annet i Eiriks gate på Tøyen i Oslo. (Foto: Tor Sandberg)

– Over 50 prosent vekst

Bymiljøetaten har ikke nøyd seg med å bare sette opp sykkelstativer de seneste årene.

– Vi har også bygget tre sykkelhoteller ved kollektivstasjonene Oslo S, Ryen T-banestasjon og Grorud T-banestasjon, forteller Andenes.

– I tillegg er kommunens parkeringsnormer revidert, slik at det nå stilles strengere krav til sykkelparkering ved nybygg og rehabilitering, fortsetter hun.

Andenes nevner også tilskuddsordningen for etablering av sykkelparkering ved private arbeidsplasser, i regi av Klimaetaten.

– Tidligere har Klimaetaten også hatt en tilskuddsordning for etablering av sykkelparkering i borettslag og sameier, tilføyer hun.

Utplasseringen av nye sykkelstativer har ikke minst kommet barn og unge til gode.

– I samarbeid med Oslobygg (tidligere Undervisningsbygg og Omsorgsbygg), er det etablert mer og bedre sykkelparkering ved kommunale grunnskoler og barnehager. Det er også etablert sykkelparkering ved eksisterende idrettsanlegg, opplyser Andenes.

Alt dette har gitt resultater.

– Det registrert en vekst i sykkeltrafikken på over 50 prosent siden 2014, forteller Andenes.

– Aldri bli 100 prosent

Så kan man spørre seg om hvor stor veksten kunne ha vært, hvis ingen syklister hadde vært redd for sykkeltyver.

– Det skal være lett for Oslos innbyggere og besøkende å parkere sykkelen og forlate den uten altfor store kvaler, men en sykkelparkering kan aldri bli 100 prosent tyverisikker, sier Andenes.

– Økt bruk av robuste sykkellåser og GPS-sporing, gunstige forsikringsavtaler, samt sosialt forebyggende arbeid og oppfølging av tyverier, er også tiltak som vil kunne bidra til å redusere risiko og frykt for sykkeltyveri. Med andre ord er det mange deler av samfunnet som kan bidra til å redusere akkurat denne barrieren, tilføyer Andenes.

I Maridalsveien ved Alexander Kiellands plass i Oslo, kommer det snart nytt sykkelstativ, bare han med gravemaskinen får gjort seg ferdig. (Foto: Tor Sandberg)

– Ikke tilbakevirkende

Samtidig er det ikke bare Oslo kommune ved Bymiljøetaten, som må sørge for trygg og god sykkelparkering, påpeker seksjonslederen.

– Her er det mange aktører, både offentlige og private, som må bidra. Vi råder over en god del kommunal grunn, men den viktigste parkeringen er jo gjerne der du bor, sier Andenes.

Oslo kommune har begrensede muligheter til å sørge for trygg og god sykkelparkering der hvor mange jobber – i private virksomheter.

– Selv om kommunen har skjerpet parkeringsnormen for nye plan- og byggeprosjekter, er det jo mange eksisterende bygninger og allerede utbygde områder. Normen er dessuten kun veiledende, og har heller ikke tilbakevirkende kraft, sier Andenes.

– Bymiljøetaten satte opp eller oppgraderte hele 925 sykkelstativer i 2018, men siden har antallet gått betydelig nedover til 300 i fjor. Hva skyldes det?

– Vi hadde et satsingsområde sammen med Undervisningsbygg og Omsorgsbygg som gjaldt skoler og barnehager, og fikk da satt ut veldig mange sykkelstativer på kort tid, svarer Andenes.

– Vi har årlige måltall for hvor mange sykkelstativer som skal settes ut, og de er politisk satt. Måltallet vårt i 2024 er 300 nye og oppgraderte sykkelparkeringsplasser, tilføyer hun.

– Hva er målet til Bymiljøetaten når det gjelder sykkelparkering?

– Mer og bedre sykkelparkering vil bidra til å gjøre sykkelen til et attraktivt transportmiddel for flere. Hovedmålet vårt er å få flere til å ta sykkelen fatt. Manglende parkering ikke skal være en barriere mot det, svarer Andenes.

