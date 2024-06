Slik skal MDG sikre fremgang i 2025

Solen skinner på taket av kontorlokalene til Miljøpartiet De Grønne i Prindsens gate, like bak Stortinget i Oslo sentrum. Partiet har kalt inn til sommerpressekonferanse for å oppsummere halvåret, og byr til og med på pølser – som et svar til partiene som forrige uke kritiserte MDG for å drive for streng grillpolitikk.

Partileder i MDG, Arild Hermstad, mener det siste halvåret har vært preget av skuffende klimapolitikk fra de sittende regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Klimaendringene er i ferd med å snu verden vår opp ned. De tradisjonelle styringspartiene ødelegger både klima, naturen, og den langsiktige tryggheten for oss, og de som kommer etter oss. Vi mener det vi trenger er et sterkt MDG, for å trygge velferden og friheten for alle, sier Hermstad.

Skal fase ut oljeindustrien

Under pressekonferansen sa Hermstad at partiet jobber aktivt for å fase ut oljeindustrien, og at dette er et prioritert arbeidsområde.

– En av de viktigste tingene vi har jobbet mye med i MDG denne våren, er å lage en plan for hvordan vi skal fase ut oljeindustrien, felt for felt. Det viktigste er at vi allerede nå sier nei til ny leting, utvidelser, og elektrifiseringen av nye oljefelter, sa Hermstad under pressekonferansen.

Bekymret for utviklingen i EU

Hermstad sier at de grønne søsterpartiene til MDG nedover i Europa fungerer som en garantist mot at ytre-høyre skal få for sterkt fotfeste. Til tross for at flere ytre-høyre partier vokste i EU-valget forrige uke, så også flere grønne partier fremgang. Særlig i Norden.

– Nå er det en uke siden valget av nytt EU-parlament. Der var det varslet på forhånd at ytre høyre kom til å gjøre et veldig godt valg. Det slo ikke helt til, men det er absolutt grunn til å være bekymret. En ting er at våre grønne søsterpartier er en tydelig garantist mot ytre høyre, på samme måte som at vi er en tydelig garantist mot Frp inn i regjering her i Norge. I våre naboland gikk det ganske bra med de grønne partiene, og i Nederland ble de grønne det største partiet, sa Hermstad.

Som en del av strategien for å sikre nok velgere i 2025, skal MDG ifølge Hermstad prate mer med folk for å understreke den viktigste politikken partiet jobber, og står for.

– Nå skal vi ut og snakke med folk, og fortelle om at vi har de beste løsningene for å sette Norge på rett klimakurs, og stanse naturtapet. Det er vår viktigste sak, fordi det undergraver både velferden og friheten, og fremtiden til våre barn. Vi skal også kjempe hardt for å få en bedre sosial fordeling. Inkludering og velferd er en tydelig sak for oss, sammen med et næringsliv som skal ut av oljeskyggen, og vokse og bli stort gjennom innovasjon, sier Hermstad.

– Hvem vil dere samarbeide med for å få til gjennomslag for MDG-politikk?

– Det aller viktigste for MDG blir å få en stor gruppe inn på Stortinget, etter at vi bryter sperregrensen, og så skal vi bruke den makten vi får på Stortinget for gjennomslag for klima og natur, og mer solidaritet. Vi kommer til å være innstilt på å snakke med alle, bortsett fra Frp. Vi ønsker ikke å slippe Frp inn i regjeringskontorene, sier Hermstad.

Ingen motsetning mellom klima og økonomi

– Ganske mye har endret seg for nordmenn økonomisk siden forrige stortingsvalg. Hvordan påvirker det folks holdninger til klima og miljø?

– Jeg tror det er viktig å understreke at hvis vi ikke klarer å løse klimaproblemet og sikrer livsgrunnlaget vårt, så kommer den økonomiske situasjonen til å bli enda vanskeligere fremover.

– Jeg mener det ikke er noen motsetning mellom klimatiltak og bedring av folks økonomi. Vi vil gi folk en del av inntekten fra klimaavgiftene, vi vil gi dem billigere kollektivtilbud, billigere enøk-sparing, og at klimatiltak skal gjøre hverdagen lettere. Dette er en tapt mulighet, som de foregående regjeringene ikke har grepet, sier Hermstad.

– Blir Norge inn i EU en viktig del av det politiske arbeidet til MDG om de kommer over sperregrensen i 2025?

– Det som er viktig for MDG er å sikre fremtiden vår, tryggheten vår, og friheten vår. Den er truet med tanke på det som skjer i Ukraina, men det kan også bli en farligere situasjon i verden om Donald Trump vinner det amerikanske valget til høsten. Da må vi se til EU, til våre naboland, og ta debatten om norske borgere er tjent med et tettere samarbeid for å sikre tryggheten vår, sier Hermstad.

