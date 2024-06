Ellevilt derby endte i poengdeling

Nordre Åsen (Dagsavisen): Grorud leverte glitrende fotball i store deler av fredagens 2. divisjonskamp borte mot serielederen. Likevel var det Skeid som leda to ganger. Det var likevel lite å si på at Grorud til slutt fikk med seg ett poeng fra oppgjøret.

Det smalt godt i duellene fra start, og det tok ikke mer enn ti minutter før kampens første mål var et faktum, da Bendik Rise fikk spasere uforstyrra fram til 20 meter, etter en god pasning fra tidligere Grorud-spiller Hassan Yusuf. Rise smalt ballen knallhardt opp i hjørnet. Den tidligere Skeid-keeperen Lars Martin Kvarekvål ble kun et statist.

Deretter tok Grorud fullstendig over showet, og spilte feiende flott angrepsfotball, og skapte også gode muligheter. Den første store til gjestene kom etter knappe tjue minutter, men skuddet fra Yasir Sa’Ad smalt i undersida av tverrliggeren, før den ble klarert vekk.

Fikk betalt til slutt

Skeid var likevel advart, uten at de klarte å gjøre noe med det. Grorud fortsatte å pøse på framover, med lekkert og kvikt angrepsspill.

En ny stor mulighet kom bare et par minutter etter den forrige, da Preben Asp fikk en retur, der han forsøkte å sakse ballen inn i det åpne målet, men skuddet gikk over.

Grorud skulle likevel få lønn for strevet – fem minutter før pause.

Det hele starta med en svak pasning fra Luca Høyland, som ble snappa. Deretter gikk ballen lynhurtig fram til Simen Beck, som like hurtig oppfatter at Preben Asp er klar inne i feltet. Pasningen ble levert presist, og etter en lekker vending fra Asp, og en god avslutning sto det 1–1 til pause.

Ut med hjernerystelse

Det oppsto også en voldsom kollisjon mellom Grorud-keeper Lars Martin Kvarekvål, og Kabamba Kalabatama midtveis inn i 1. omgang. Den endte til slutt med at Kvarekvål måtte forlate banen med hjernerystelse.

Kampen fortsatte i det samme sporet etter hvilen, og snaue ti minutter etter pause kombinerte Grorud seg lekkert inn i Skeids 16-meter, men denne gangen satt Asp ballen i stanga – og ut. Groruds andre i metallet.

Fem minutter etter det igjen vinner Abel Tjomsland ballen på midten, stormer i angrep, og ser Beck inne i feltet. Pasningen hadde nådd fram, om det bare ikke hadde vært for et vanvittige returløpet til Keivan Ghaedamini.

Bytter snudde kampen

Skeid-trener Vilde Rislaa forsto nå at hun var nødt til å ta grep, og tok først ut Bendik Rise. Deretter forsvant også Kabamba Kalabatama, og Luca Høyland. Inn kom Mads Aaserud, Daniel Lunde, og Thor Lange.

Det ga positivt utslag for Skeid, som plutselig klarte å heve spillet sitt – og var for første gang i kampen det ledende laget. Etter 70 minutter førte Skeid-presset til at nettopp innbytter Mads Aaserud fikk av gårde en avslutning inne i feltet. Ballen ble blokkert av den tidligere Skeid-stopperen Hayder Altai. Problemet var at ballen ble blokkert av armen, og dermed pekte dommer Jørgen Haga på straffemerket.

Ulrich Østigård Næss gjorde ingen feil, og sendte Skeid tilbake i ledelsen.

Scora mot gamleklubben

Fem minutter seinere var det Andreas Alrek sin tur til å ta grep fra benken, og sendte innpå Willian Pozo-Venta, Herman Paulsrud, og Tollef Etholm. Det ga samme effekt som Skeid hadde fått, og initiativet svingte igjen tilbake i Grorud sin favør.

Spesielt 18 år gamle Tollef Etholm markerte seg positivt. Hans aller første involvering var kanskje den viktigste, da han etter et flott forarbeid til slutt fant den tidligere Skeid-spilleren Yasir Sa’Ad, som hamra ballen i mål, lavt – via stanga – og i mål.

Etholm hadde også et flott framspill til en annen innbytter – Luka Fajfric – noen minutter senere, men Fajfric sin avslutning var ikke god nok til å overliste Marcus Andersen i Skeid-målet.

Den største sjansen Grorud hadde til å ta ledelsen var det imidlertid Abel Tjomsland som fikk, etter at Andersen i Skeid-buret sendte ballen rett i beina hans. Fra 30 meter forsøkte Tjomsland å lobbe over sisteskansen, som sto på 16-meteren, men ballen gikk på utsiden.

Skeid satte inn et lite press helt på tampen, men det nærmeste de kom var en avslutning fra Hassan Yusuf som gikk en meter over tverrliggeren.

Dermed endte det uavgjort i en tett, og intens affære på Nordre Åsen mellom.

---

Kampfakta

Grorud – Skeid 2–2 (1–1)

Mål: 1–0 Bendik Rise (10), 1–1 Preben Asp (40), 2–1 Ulrich Østigård Næss (70), 2–2 Yasir Sa’Ad (80)

Gult kort: Thor Lange, Skeid

Yasir Sa’Ad, Mats Andersen, Grorud

Skeid (4-3-3): Marcus Ellingsen Andersen – Keivan Ghaedamini, Fredrik Flo, Per-Magnus Steiring, Luca Høyland – Torje Naustdal, Bendik Rise (Mads Aaserud, 56), Hassan Yusuf – Sulayman Bojang (Ousmane Diallo Toure, 82), Kabamba Tumba Kalabatama (Daniel Lunde, 63), Ulrich Østigård Ness.

Grorud (4-4-2): Lars Martin Kvarekvål (Noah Vangen Rychter, 36) – Mathusan Sandrakumar, Mats Pettersen Andersen, Hyder Rasmi Farhan Altai, Theodor Martin Agelin (Willian Pozo-Venta, 76) – Yasir Sa’Ad, Simen Heggdal Beck (Luka Fajfric, 66), Abel Tjomsland, Musa Joof Dubois (Tollef Etholm, 76) – Mohammed Mahnin, Preben Asp (Herman Paulsrud, 76).

---