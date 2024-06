Det sier Tove Solbakken, kommunikasjonsansvarlig antikvar hos Byantikvaren i Oslo.

– Fredningen forutsetter etter vårt skjønn at gravlunden holdes i stand med «verdighet», som det står i fredningsvedtaket, fortsetter Solbakken.

– Er gressklipping og luking av ugress å regne som vedlikehold av gravlunden?

– Ja, svarer Solbakken.

– Det står også i fredningsvedtaket at det ikke er tillatt med tiltak som «endrer anleggets karakter i vesentlig grad». Nå skal det jo litt til at ugress og planter endrer anlegget vesentlig, men man må ikke la det gå for lang tid uten vedlikehold. Det er i strid med fredningen, påpeker Solbakken.

Ble fredet i 2022

Det var i desember 2022 av Riksantikvaren fredet Sofienberg jødiske gravlund på Grünerløkka i Oslo.

Fredningsvedtaket «omfatter gravlunden med gravminner, gravutstyr (steinrammene og de lave gjerdene), smijernsgjerde og -port. Fredningen omfatter også trærne inne på gravlunden. Informasjonsskilt og lyktestolper inngår i fredningen med egne bestemmelser».

«Fredningen skal sikre gravlunden som grøntanlegg», og «områdefredningen skal sikre gravlundens verdighet og plassering i et parkmessig miljø», heter det også i fredningsvedtaket.

– Det er eier som har ansvaret for vedlikehold av kulturminner, opplyser Sigrid Murud, seksjonssjef for fredninger hos Riksantikvaren.

– Det Mosaiske Trossamfund er eier av gravlunden.

Murud påpeker også at fylkeskommunen – «i dette tilfellet Byantikvaren i Oslo», følger opp kulturminnene lokalt og regionalt.

– De gir råd, veiledning og er myndighet for endringer utover normalt vedlikehold, opplyser Murud.

– Det betyr at eier har ansvar for gravlunden og alt vedlikehold og skjøtsel, men at eier må søke Byantikvaren hvis de skal gjennomføre søknadspliktige tiltak. Byantikvaren gir eventuell dispensasjon fra fredningen, supplerer Tove Solbakken hos Byantikvaren i Oslo.

Også gravene i gravlunden har blitt overgrodd de seneste ukene. (Foto: Tor Sandberg)

Første jødiske gravlund

Sofienberg jødiske gravlund er den første jødiske gravlunden i Norge. Den ligger noen meter nord for Sofienberg kirke og ble skilt ut fra tidligere Sofienberg gravlund til bruk som en jødisk gravlund i 1869, ifølge Riksantikvarens fredningsvedtak.

Gravlunden er på om lag 645 kvadratmeter og ble kjøpt for private midler av noen av de første jødiske familiene som etablerte seg i Norge.

Gravlunden, som rommer 197 jødiske graver, ble tatt i bruk i 1885 og var i bruk fram til 1917. Da ble den erstattet av en ny jødisk gravlund på Helsfyr.

Ifølge jødisk tradisjon er jødiske graver evige og kan ikke fjernes. Gravene ble derfor ikke slettet da resten av Sofienberg gravlund ble omgjort til park på 1960-tallet, opplyser Riksantikvaren også.

Tidligere lå det et gravkapell på stedet, men dette er revet. Smijernsgjerdet som omkranser gravlunden ble satt opp i 1917 til erstatning for et tidligere plankegjerde.

Inne på gravlunden står det i dag fire trær som alle trolig ble plantet som del av trevegetasjonen til kirkegården. Det er tre almetrær og en hestekastanje, ifølge Riksantikvaren.

Denne tvillingbarnevognen stod i en periode inne i gravlunden, halvt skjult av grønne vekster. (Foto: Tor Sandberg)

Del av vår kulturarv»

I henhold til kulturminneloven skal «kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.»

Med kulturminner menes «alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til», går det også fram av loven.

Mange kulturminner er automatisk fredet, som «til enhver tid erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649, dersom ikke annet er bestemt av vedkommende myndighet».

«Får vedkommende myndighet rede på at et fredet byggverk er i ferd med å forfalle av mangel på vedlikehold» (…) kan eieren eller brukeren innen en rimelig frist bli pålagt å gjennomføre tiltak for å motvirke dette», går det også fram av kulturminneloven.

– Er det mange kulturminner som forfaller – til tross for fredning?

– Eiere og frivillige gjør en helt uvurderlig innsats ved å pusse båt, tekke tak og holde kulturlandskap åpent, svarer Sigrid Murud hos Riksantikvaren.

– Uten eierne ville Norge grodd mer igjen, flere bygg forfalt og flere båter ville sunket i havna.

En annen barnevogn ble også gjensatt i gravlunden, og ble stående der en god stund. (Foto: Tor Sandberg)

– Noen vil gå tapt

– Kulturmiljøforvaltningen arbeider aktivt mot tap av kulturminner, men vi vet dessverre at noen vil gå tapt, fortsetter Murud.

– Det kan være ved ulykker, villet skade, naturskade eller forfall.

– Hva gjør dere for å sørge for at vedlikehold blir gjenopptatt eller forbedret hvis det er behov for det?

– Førstevalget er alltid dialog, råd og veiledning, samt at det er mulig å få tilskudd, enten gjennom Riksantikvarens tilskuddsordninger eller Kulturminnefondets ordning. Kulturminneloven åpner for å gi pålegg om å sette bygninger og anlegg i stand, men vi kommer som regel langt med dialog, svarer Murud.

– Hvor mange fredede kulturminner trenger å bli vedlikeholdt?

– Vedlikehold er en kontinuerlig prosess, og det gjelder alle bygninger, anlegg og fartøy – også de som ikke er kulturminner, svarer Murud.

– Det er alltid noe som kan gjøres av stort og smått. Det er også slik at de fleste eiere ser at godt vedlikehold er det samme som god økonomi, ettersom kontinuerlig vedlikehold koster mindre enn store skippertak.

– Er under revidering

Dagsavisen besøkte Sofienberg jødiske gravlund første gang 18. mai i år, og konstaterte da at gresset vokste høyt i hele gravlunden og at graver var dekket av ugress. Det var også plastavfall og annet søppel inne i gravlunden. Ved senere besøk var det gjensatt to barnevogner inne på gravlunden.

Dagsavisen har kontaktet flere personer i Det Mosaiske Trossamfund, både per telefon, sms og e-post, og stilt blant annet følgende spørsmål om vedlikeholdet av gravlunden.

Hvordan følger dere opp fredningsvedtaket vedrørende vedlikeholdet av gravlunden?

Når ble det sist utført noe vedlikehold av gravlunden – inkludert gressklipping og/eller luking?

Når kan det eventuelt bli utført noe nytt vedlikehold av gravlunden?

Vi har fått følgende tilbakemelding fra David Sucarrat, eiendomsansvarlig i Det Mosaiske Trossamfund, per e-post:

«Vår mangeårige avtale med Vaktmesterkompaniet er under revidering og skal omfatte arbeider i henhold til retningslinjer som gjelder for vedlikehold av fredete kulturminner.»

Senere samme dag som Dagsavisen fikk denne tilbakemeldingen, ble gresset i gravlunden klippet.

