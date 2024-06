Venstre vil knuse ekstrapensjonen for sliterne

Venstre har lagt fram sitt første utkast til nytt partiprogram.

Der går det fram at partiet fortsatt vil fjerne det statlige bidraget til avtalefestet pensjon (AFP).

– AFP-ordningen må være partene i arbeidslivet sitt ansvar. Det er en pensjonsordning som ikke alle arbeidstakere nyter godt av. Da bør ikke alle arbeidstakere være med og finansiere den gjennom skatteseddelen, sier Venstres Sveinung Rotevatn til FriFagbevegelse.

Han argumenterer også for at ordningen i liten grad treffer sliterne i arbeidslivet, men i større grad kontorister, journalister og ansatte i bank og finans.

Fjerner en tredjedel

Forslaget til Venstre om å fjerne den statlige delen av AFP innebærer – hvis Venstre får det som de vil – at statens bidrag av finansieringen av denne ordningen vil falle bort. Det innebærer en tredjedel av AFP.

I tillegg foreslår Venstre følgende på arbeidslivsfeltet:

Gjeninnføre en generell adgang til midlertidige ansettelser

Åpne for mer bruk av lokale forhandlinger om arbeidstid.

Innføre en generell adgang til midlertidig ansettelse og gi rett til fast stilling etter to år som midlertidig ansatt.

Oppheve det geografiske forbudet mot innleie i byggebransjen.

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?

– AFP er viktig for mange

For nestleder i LO, Steinar Krogstad, er ikke dette nye toner fra Venstre.

– Hvis den borgerlig siden ønsker en total konflikt med fagbevegelsen i valgkampen om et år, er det bare å kjøre på. Vi skal mobilisere store velgergrupper som vi representerer og sørge for at Venstres politikk ikke får gjennomslag, sier Krogstad til FriFagbevegelse.

Han mener at AFP-ordningen er viktig for mange arbeidstakere.

– Den gir et godt påslag til pensjonen, og den gir mange muligheten til å gå av tidligere. Når myndighetene også stiller opp for ordningen, er det også et uttrykk for å støtte opp om det organiserte arbeidslivet og den betydningen det har for samfunnet, sier Krogstad, som legger til at AFP-ordningen har svakheter som LO er opptatt av å forbedre, og der de jobber sammen med NHO for å se på mulige løsninger.

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

– Fagforeningsfiendtlig

Krogstad mener Venstre har en lang tradisjon for å være et fagforeningsfiendtlig parti.

– Jeg er altså ikke overrasket. Jeg kjenner Venstre. Dette føyer seg egentlig bare inn i en lang og lite stolt tradisjon for et fagforeningsfiendtlig parti, sier han.

Sveinung Rotevatn svarer følgende på påstandene om Venstres fagforeningsfiendtlighet:

– Venstre er en sterk forsvarer av trepartssamarbeidet, i motsetning til Arbeiderpartiet som prioriterer et topartssamarbeid med LO samtidig som andre fagforeninger ignoreres.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Mimir: – Skremmende

Rødts arbeidspolitiske talsperson, Mímir Kristjánsson, mener forslagene fra Venstre rett og slett er skremmende politikk og viser hvor viktig det blir å mobilisere for et fortsatt rødgrønt flertall etter neste valg.

– Det viser bare hva vi har i vente hvis Erna Solberg skal få flytte inn i statsministerboligen igjen, med Sylvi Listhaug og Sveinung Rotevatn ved sin side. Sammen vil de få fram det verste i hverandre. Dette er forslag til kutt i velferdsordningene. Venstre står fram som det mest fagforeningsfiendtlige partiet og plasserer seg til høyre for både Høyre og Frp, sier Kristjánsson.

Les også: Vil ta Nav-grep: – Grovt urettferdig (+)

Les også: Pensjon: Dette avgjør om du har rett til AFP