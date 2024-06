Samarbeider med Skatteetaten for å få bukt med kriminalitet i telekombransjen

– Telekombransjen er en bransje som kjøper inn mange tjenester fra utlandet, og det vet vi at det er knytta en særlig risiko til, sier Lars Mamen.

Han er prosjektleder i Fair Play Bygg Oslo og omegn, og er glad for at det nå finnes enda flere verktøy å bruke i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Denne uken ble det nemlig klart at Skatteetaten inngår samarbeidsavtale med telekomselskapet Eltel, som skal bidra til å holde kriminelle og useriøse underleverandører unna bransjen.

– Vi er glad for at vi nå også får på plass samarbeidsavtaler innen telekombransjen, ettersom vi vet at dette er en bransje med risiko for a-krim. Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding.

Gjennom samarbeidsavtalen skal Skatteetaten både dele informasjon som hindrer useriøse virksomheter å få kontrakter med Eltel, men også bistå Eltel med å styrke interne rutiner og internkontroll ytterligere. Skatteetaten vil også kunne gjennomføre kontroller hos utvalgte underleverandører.

Får mer innsyn

Det begynte med at A-krim-jegerne i Fair Play Bygg Oslo og omegn gikk telekombransjen etter i sømmene. Da fant de flere tilfeller av arbeidslivskriminalitet. Fri Fagbevegelse har blant annet skrevet om serbiske telekommunikasjonsingeniører som ble utsatt for lønnstyveri av en av Telenors underleverandører.

– Det er en bransje som kjøper inn mange tjenester fra utlandet, og det vet vi er knytta en særlig risiko til. Likevel er det en forholdsvis oversiktlig bransje med få aktører. Derfor tenkte vi at det måtte være mulig å lukke rommet for de kriminelle og useriøse ved at entreprenørene gjør en grundigere jobb i forbindelse med innkjøp av underleverandører, sier Mamen til Dagsavisen.

For å få til det, har nå Skatteetaten sagt at de kan dele enkelte opplysninger med aktører Fair Play er trygge på at kan behandle disse på en ordentlig måte, forteller han.

– Eltel er en slik aktør. Eltel må da kreve at deres leverandører gir fullmakt til at Skatteetaten kan gi Eltel tilgang til skatte- og avgiftsrestanser, og da ser de mer av hvilke restanser (ubetalte gjeldsposter, red.anm) disse underleverandørene har.

Mamen utdyper:

– Det har vist seg at hvis underleverandørene har stor skattegjeld, er det et tegn på at de kan gå konkurs, ikke har orden i sakene sine, og det er i hvertfall et tydelig signal om at de ikke er en samarbeidspartner å satse på. Da kan aktørene få et bedre beslutningsgrunnlag for å velge gode underleverandører.

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

– Styrker åpenhet og god struktur

Mamen omtaler Eltel som en seriøs bedrift med mange egne ansatte, tariffavtaler og ordninger med tillitsvalgte.

Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel, forteller at det er viktig for dem å ha et ryddig og bærekraftig arbeidsliv i bransjen, der alle har samme rettigheter og muligheter.

Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten (t.v.) og Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel Norge. (Skatteetaten)

– Derfor vil vi bidra til bekjempelse av arbeidslivkriminalitet ved å inngå dette samarbeidet med Skatteetaten. Med det styrker vi åpenhet og god struktur når det gjelder arbeidsforholdene i telekombransjen, sier han.

Les også: Ser grovere arbeidslivskriminalitet: – Forslummer byggebransjen

Les også: Kriminelle nettverk tjener enorme penger på grov arbeidslivskriminalitet i Norge

Har du sett denne? Advarer: – Vi må unngå en nordisk «viking-klubb» i Nato (+)