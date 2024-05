Tesla flyr inn streikebrytere til Sverige: – Jeg blir provosert og forbannet

Foruten Norge har Tesla fløyet inn streikebrytere fra Finland, Frankrike, Belgia, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal, Sveits, Spania, Storbritannia og Østerrike. Det skriver danske fagbladet 3F.

Hensikten er å opprettholde driften ved Teslas verksteder og servicesentre i Sverige mens streiken pågår. Rundt 130 arbeidere, eller én tredjedel av de ansatte ved sju Tesla-verksteder, har vært i streik siden 27. oktober i fjor.

– Jeg blir selvfølgelig provosert og forbannet. Dette skjer foran øynene våre, og det kan virke som om samfunnet aksepterer det, men man burde skamme seg over å være streikebryter i Sverige, sier Carolina Andersson, leder av forbundet IF Metall i Umeå, til Dagens Arbete.

Tesla-streiken

IF Metall innledet streiken 27. oktober. Siden har en rekke andre forbund startet sympatiaksjoner for å stikke kjepper i hjulene for Teslas virksomhet i Sverige.

Tesla vil av prinsipp ikke undertegne tariffavtale med IF Metall, og Tesla-eier Elon Musk har gjort det klart at han er motstander av fagforeninger.

IF Metall har anklaget Tesla for streikebryteri siden ledelsen har hentet inn andre arbeidere for å holde virksomheten i gang på verkstedene.

Tesla, som har revolusjonert elbilmarkedet, har klart å unngå tariffavtaler for sine rundt 127.000 ansatte. Administrerende direktør Elon Musk har vært tydelig i sin motstand mot fagforeninger.

Selskapet har sagt at de svenske ansatte har like gode eller bedre vilkår enn de fagforeningen krever.

Kilde: NTB

24 personer

Streikebryteri er å utføre arbeidet til én som er tatt ut i streik.

Streikebryteriet skal ha pågått siden februar i år. I 41 tilfeller har Tesla fløyet inn medarbeidere til Sverige fra utlandet.

Det dreier seg om totalt 24 personer som skal ha arbeidet ved Teslas verksteder i Malmö, Uppsala og Umeå. Via sosiale medier har Dagens Arbete, som er industriarbeidernes avis, identifisert 20 av dem.

Ifølge avisen skal streikebryterne være eksperter og erfarne Tesla-ansatte som har jobbet for elbilprodusenten i flere år.

– Det har pågått organisert streikebryteri i Tesla siden den første uken av streiken. De involverte er medarbeidere fra Teslas øvrige svenske fasiliteter og andre land, hevder Carolina Andersson.

Bryr seg ikke

Fagbladet 3F har identifisert en av streikebryterne. Han er en dansk spesialist og skal flere ganger ha reist til Sverige for å jobbe på verkstedene til Tesla.

Det viser dokumenter fra det svenske Arbeidstilsynet som Dagens Arbete har gitt det danske Fagbladet 3F tilgang til.

– Jeg vet godt at det er streik i Sverige, men det endrer ikke noe for meg, sier den den danske streikebryteren som Fagbladet 3F har snakket med.

– Jeg er teknisk spesialist og reiser rundt for Tesla i hele Europa, sier mannen.

Fagbladet 3F kjenner mannens identitet, men har anonymisert ham i artikkelen.

Ifølge dokumentene har den danske mannen vært utstasjonert hos Tesla i to perioder – først i Malmö fra 4. til 15. mars og deretter i Umeå fra 2. til 12. april.

FriFagbevegelse har kontaktet Tesla for å få et tilsvar om streikebryteriet, men presseavdelingen har ikke respondert på henvendelsen.

