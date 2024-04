Én feil kan ha gjort at familien mistet flyet – slik unngår du samme tabbe

BERGEN (Dagsavisen): Et reisefølge på fem personer fra Vestlandet sto i fjor sommer på Gardermoen og skulle sjekke inn, klare for to ukers charterferie på den greske øya Zakynthos.

Turoperatøren Tui hadde chartret et fly fra Norwegian. Men køene til Norwegians to innsjekkingsskranker var lange, og turistene bestemte seg for å sjekke inn selv på automaten. De trykket seg inn på skjermen, og så for seg en enkel og grei innsjekking.

Men der stoppet hele prosessen opp, for automaten gjenkjente ikke bestillingsnummeret deres og heller ikke passene. Reisen deres kom ikke opp i systemet. Dermed måtte de fem stille seg i den lange køen til manuell innsjekking, går det fram av en klagesak som nylig ble behandlet i Pakkereisenemnda.

Mistet en dag av ferien

Ifølge klageren ble det en langdryg affære å vente foran skranken. Selv om de ankom flyplassen to timer før avreise, tok det så lang tid i køen at da det omsider var deres tur, var det for sent. Innsjekkingen var stengt og passasjerer var allerede i gang med å gå om bord i flyet.

Deres eneste mulighet var å kjøpe nye flybilletter, som sendte reisefølget på en melkerute via Stockholm og Wien, før de ankom Zakynthos dagen etter.

I klagen til nemnda raste de reisende mot både Norwegian og Tui, og mente det var deres skyld at de ikke rakk flyet. Samtidig krevde de å få tilbakebetalt utleggene de hadde til nye flybilletter, mat på reisen og taxi til hotellet. I tillegg ville de ha tilbake pengene for den opprinnelige flyreisen, og for tort og svie. Totalt kom kravet på 60.284 kroner.

Tui gikk i gang med å undersøke hva som hadde skjedd denne dagen, og startet med innsjekkingsautomaten. De forhørte seg med Norwegian om det var registrert tekniske feil ved dem den aktuelle dagen. Det var det imidlertid ikke.

Knappe-forvirring

En mistanke begynte da å melde seg hos Tui. For på åpningsskjermen på automaten får man opp en rekke knapper til de ulike flyselskapene. I tillegg er det en knapp nederst til venstre hvor det står «Charter».

Dette bildet sendte Tui til Pakkereisenemnda, som viser «Charter»-knappen nederst til venstre i skjermen. (Privat)

Trykker man på sistnevnte knapp, sendes man videre til et nytt skjermbilde med knapper for forskjellige reisebyråer, deriblant Tui. Der skal automaten kunne gjenkjenne bestillingsnummeret til kundene.

Her havner man når man trykker på «Charter»-knappen. (Privat)

Men dersom man på åpningsskjermen trykker seg inn på et av flyselskapene, kommer man inn på selskapets rutefly-system. Dette systemet vil ikke kunne gjenkjenne Tuis bestillingsnummer, og man vil da heller ikke få sjekket inn.

Det var dette Tui trodde kunne ha skjedd med reisefølget. De påpekte at det er kundens ansvar å sørge for å sjekke inn i tide, og mente turoperatøren ikke kunne lastes for at gruppen ble avvist i innsjekkingsskranken.

Tapte

Imidlertid ville Tui betale tilbake flyavgiftene for den opprinnelige flyturen, deler av bagasjekostnadene og transport til hotellet. Totalt 2.265 kroner.

Og nemnda sa seg enig med reisebyrået.

«Det er den reisende selv som må bære ansvaret for å få sjekket inn rettidig. (...) Hvis det faktisk var slik at det var tekniske feil ved innsjekkingsautomatene, så ville dette kunne gi grunnlag for erstatning (...), men slikt er ikke bevist i saken. Pakkereisenemnda anbefaler at klager ikke gis medhold utover at Tui utbetaler 2.265 kroner som allerede er tilbudt klager.» var konklusjonen.

– Rom for forbedring

Simen Rune Simonsen er forretningsutvikler i Avinor. Det er de som har ansvaret for innsjekkingsautomatene og datasystemet i dem. Ifølge Simonsen er det ikke vanlig at reisende overser «charter»-knappen.

– Ser vi på statistikken til det største charterflyselskapet som opererer i Norge, ser vi at omtrent 90 prosent av bagasjelappene skrives ut på automat og ikke på manuell check-in. Dette skulle tilsi at de fleste finner fram, argumenterer han.

En egen knapp for charter ble innført fordi de fleste feriereisende vet hvilket reisebyrå de reiser med, og ikke nødvendigvis hvilket flyselskap som er chartret. Ofte er også charterselskapene rene charterflyselskap som færre har kjennskap til.

– Og når kjente ruteflyselskap, som SAS, Widerøe eller Norwegian, flyr for charteroperatører, forholder de seg til operatørens innsjekkingsprosedyrer. Det er grunnen til at man også her må gå gjennom «charter»-knappen. En annen av hovedgrunnene til at vi har en egen «charter»-knapp er at charterselskapene opererer med lengre referansenummer enn det ruteflyselskapene opererer med, sier Simonsen til Dagsavisen.

Han tilføyer at dette er en løsning som kontinuerlig videreutvikles, og at de gjerne tar imot innspill til forbedringer.

– Det er alltid rom for forbedring, og vi skal gjøre en gjennomgang av logikken i løpet av 2024 i forbindelse med bytte av leverandør av innsjekkingsautomater.

