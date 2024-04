Blekkulf formet henne som politiker

---

Du gir deg som stortingspolitiker etter denne perioden. Hvorfor?

– Rett og slett fordi jeg tror det er sunt med nye krefter. Å være toppolitiker er tøffe tak og harde kamper. Man møter motstandere i offentligheten, og interne politiske kamper i SV. Summen av alt dette er at nå er det nok.

Det har vært mye skriverier om at du og andre i SV ikke er helt på bølgelengde. Ligger det noe i det? Er det interne stridigheter som får deg til å slutte?

– Det er det ikke. Ikke sånn at det er noen pågående konflikt eller uenighet med ledelsen som gjør at jeg har tatt min beslutning om å gi meg.

Hvordan er ditt forhold til ledelsen i SV?

– Jeg har et godt samarbeid med ledelsen, og Kirsti Bergstø i særdeleshet.

Du er ikke den eneste som velger å gi seg som toppolitiker. Er det blitt for belastende å være politiker?

– Både ja og nei. Som politiker er man privilegert, og har mye makt. Og det er naturlig at man får mye oppmerksomhet, noe som tidvis er belastende. En årsak til belastningen er at sosiale medier bidrar til at det er mye tøffere enn tidligere. Det er en utfordring at det offentlige ordskiftet har mye mer trøkk, og at det foregår 24/7, og man får det rett på telefonen i sofakroken. Sosiale medier tilrettelegger mer for et enklere politisk budskap, enn mer lange resonnementer. Jeg er ikke komfortabel med enkle slagord og lettvinte løsninger. Jeg er mer de lange resonnementer, og det er ikke mulig på X og Facebook.

Hva har du tenkt å gjøre etter neste valg. Har du noen plan A?

– Jeg har ingen plan, men vil bruke tiden godt etter at jeg har gått av som stortingspolitiker. Noe jeg kommer til å gjøre med glød og for fullt i over ett år til. Jeg har lyst til å jobbe med noe innen miljø senere, og jeg har fått et par henvendelser, men ikke noe konkret. Jeg vil ikke gjøre hva som helst heller. Det er godt mulig at jeg velger å studere. Jeg har studert samfunnsøkonomi tidligere, men mangler en formell grad. Noe som kanskje er litt farlig å si i disse dager.

Det er jo noen politikere der ute du kan be om råd når det gjelder oppgaveskriving kanskje?

– Det er det absolutt.

Ved neste valg har du sittet i to perioder. Hva er du mest stolt av å ha fått til?

– Jeg er stolt over å ha gjort det jeg sa jeg skulle gjøre, som å ha bidratt til en historisk økning av barnetrygda og å få gjennomslag for Groruddalens befolkning, som i tiltak på Trondheimsveien og å bevare Bredtvetskogen. Og jeg er stolt over å ha fått store gjennomslag på SVs vegne i både koronapakke- og budsjettforhandlinger gjennom flere år.

Og nederlag?

– Jeg skulle virkelig ønske vi hadde fått større gjennomslag i oljepolitikken og kommet mye lengre med en rettferdig omstilling av Norge. Men jobben fortsetter.

Kommer du fortsatt til å være engasjert, men på lavere nivå?

– Jeg kommer fortsatt til å være engasjert og få utløp for mitt engasjement. Jeg er ikke ferdig med SV, og vil bidra så godt jeg kan. Men vil ikke søke verv med det første.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det har ikke endret seg, og det faste svaret er Ringenes Herre. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har lest den. Noen ganger fra perm til perm, andre ganger som lydbok for å koble av.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å jobbe ute med hagearbeid, gå tur i skogen med familien eller gjør noe fysisk sammen med familien.

Hvem var din barndomshelt?

– Blekkulf. Jeg var Miljøagent selv som barn, og jeg var med i flere miljøorganisasjoner. Så du kan godt si at «Blekkulf» har vært med og formet meg som politiker.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det rådet jeg har fått fra andre politikere i eget parti, og i andre, er at som politiker må jeg ha et teflon-lag i hjernen, slik at kritikk og andre ting preller av. Men det teflon-laget er ikke så godt utviklet hos meg. Får jeg kritikk så går jeg og gnager på det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg vin og spiser smågodt i sofaen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Det er jo så mangt og meget. Akkurat nå for en ny abortlov, som vi håper å få på plass i løpet av våren. Diskusjonen om antall får vi ta senere. Først er det viktig å få på plass en ny lov, siden dagens lov er utdatert.

Er det noe du angrer på?

– Masse. Men de eksemplene jeg har egner seg ikke i offentligheten.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror nok akkurat nå, at jeg vill stått fast i heisen med vennene mine, som jeg har fått sett altfor lite av de siste årene. Det håper jeg bedrer seg når jeg slutter som stortingspolitiker.

