Det er spesielt for ADHD-medisinen Ritalin produsenten har hatt leveringsproblemer.

– For Ritalin kapsler 10 mg er mangelen nå avsluttet, men det er fortsatt mangel på Ritalin kapsler 30 mg. Det er ventet nye forsyninger i midten av april.

Det sier Ingrid Aas, overlege ved Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Hun ber pasienter merke seg at mangel på et legemiddel ikke nødvendigvis betyr at det er helt tomt, eller at man står uten alternativer.

– I mange tilfeller er det bare mangel på en spesifikk styrke eller form, som mikstur, kapsler, tabletter og lignende. Et godt tips kan være å gjøre et søk, for å sjekke lagerstatus før man går på apoteket for å hente medisinen, da finner man apotekene som har legemiddelet, sier Aas til Dagsavisen.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

– Når det gjelder forsyningsproblemene til Ritalin har firmaet meldt at mangelen skyldes økt salg, sier Ingrid Aas, overlege ved Direktoratet for medisinske produkter. (Caroline Roka)

Økt salg av Ritalin

Det er tyske Infectopharm som selger Ritalin til det norske markedet, forteller Aas. Mangel på legemidler kan være sammensatt, men for Ritalin har det en klar årsak.

– Legemiddelmangel skyldes oftest utfordringer med produksjonen, råstoffmangel eller større salg enn forventet. Forsyningen avhenger også av kommersielle prioriteringer fra store internasjonale firmaer. Når det gjelder forsyningsproblemene til Ritalin har firmaet meldt at mangelen skyldes økt salg. Trolig har dette sammenheng med at det samtidig har vært mangel på et annet tilsvarende legemiddel, forklarer overlege Ingrid Aas i DMP.

– Er det alternativer til Ritalin på markedet som kan være aktuelle å bruke for pasientene?

– Ja. Det finnes både andre styrker og kombinasjoner av disse, samt andre legemidler med samme virkestoff som kan være aktuelle å bruke så lenge det er mangel på Ritalin kapsler 30 mg, svarer Aas.

Les også: Snart vil tusenvis av fattige nordmenn miste bostøtten og ekstra strømstøtte

– Et økende problem

– Hva gjør DMP for å unngå leveranseproblemer av Ritalin i fremtiden?

– Vi jobber aktivt for å forebygge og håndtere forsyningsproblemer. Godt samarbeid med andre aktører gjør at de fleste situasjoner løses på apotek. I de fleste tilfellene er det mulig å løse problemet slik at pasientene får den behandlingen de trenger, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter, og avslutter:

– Vi samarbeider med produsent, apotek og grossist, blant annet ved å gi tillatelser til salg av utenlandske pakninger. Vi gir informasjon til leger, pasienter og apotek, samt råd om likeverdige alternativer dersom det er behov for det. Dersom vi ser at avregistrering av et legemiddel, manglende markedsføring eller sårbar forsyning vil skape en mangelsituasjon, kan vi lyse ut et ønske om flere aktører på det norske markedet. I tillegg deltar vi i et europeisk samarbeid. Legemiddelmangel er ikke et særnorsk fenomen, men et økende problem i hele Europa.

Les også: Fra rasshøl til redningsmann – Eddy er bipolar og har ADHD

Les også: ADHD og autisme: – Foreldre gir opp og blir sykmeldte

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen