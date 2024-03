Dobbel-uflaks for labradorer

Er hunden din litt rund om magen? Det kan det være en god forklaring på.

En mutasjon i genet POMC har tidligere blitt påvist kan gjøre hunder predisponert for fedme. Rundt 25 prosent av labradorer og 66 prosent av flat coated retrieverhunder har POMC-mutasjonen.

Forskere fra University of Cambridge har nå funnet ut at hunder med mutasjonen både har større interesse for fôr og forbrenner færre kalorier når de hviler.

– Vi kjenner tilsvarende varianter på mennesker. Det er beskrevet minst 15 genetiske varianter som har innflytelse på fedme. Mange av dem har innflytelse via appetitt, enten at man hele tiden er sulten eller ikke har regulering av metthet, sier Peer Berg, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Større pølseinteresse

Forskerne, ledet av Eleanor Raffan fra University of Cambridge, testet 87 hunder som alle var på en vanlig diett.

I ett forsøk fikk hundene en boks med mat hver 20. minutt til de ikke ville spise mer, og her spiste hundene med POMC-mutasjonen ikke mer enn de andre.

– Den varianten øker deres interesse i fôr og reduserer metabolisme, men endrer ikke deres appetitt. Det er faktisk litt annerledes enn det man ellers sier i forbindelse med fedme. På mennesker er det mer variasjon i appetitt enn i metabolisme, sier Berg.

I ett annet forsøk fikk hundene først frokost, og tre timer senere ble de vist en gjennomsiktig boks med hull i loket. I boksen var en pølse.

Det skulle vise seg at hundene med POMC-mutasjonen var langt raskere til å forsøke å få tak i pølsen. De andre hundene brukte mer tid på å utforske rommet.

Forskerne undersøkte også kaloriforbrenningen til 19 voksne retrievere under hvile ved å måle hvor mye oksygen de brukte og karbondioksid de produserte. Hunder med to kopier av mutasjonen forbrente rundt 25 prosent færre kalorier enn hunder med én eller uten kopier.

Hovedforsker Raffan sa ifølge The Guardian at dette illustrerer hvordan gener kan påvirke atferd rundt mat. POMC-genet og hjerneveien det påvirker er like hos hunder og mennesker, men det er imidlertid mer kompleks hos mennesker, sier forskeren.

– Det er en refleksjon av en bakgrunnslyst til å spise, som er drevet av en kombinasjon av genene dine og miljøet ditt.

Alternative fôremåter

Den eneste måten du kan vite om hunden din har mutasjonen er ved å teste den, men ifølge Peer Berg gjør ikke den kunnskapen den store forskjellen.

– Hund er en art som må fôres restriktivt for at den ikke skal være fet. Hvis det å vite det er en unnskyldning for at ens hund er overvektig, da blir det feil. Det viser at de har litt lavere metabolisme, men det betyr bare at hvis du vil holde hunden din i en god body condition score, så må du fôre den litt annerledes enn andre hunder og på andre måter, sier professoren.

For å holde hunden din i god form kan en opplagt mulighet være å strø maten i hagen. Hvis du ikke har en hage tilgjengelig, finnes det for eksempel spesielle skåle og fôrtepper, som gjør det å få tak i maten til en utfordring for hunden.

– Man kan også lage det lett selv. Jeg har sett noen som satte brusflasker på en snor, la litt fôr i hver flaske og da må hunden lære å dreie flaskene for å få ut maten. Det er en simpel måte, sier Berg.

Enklere å trene

Labradorer er en av de mest populære hunder i verden. Både Peer Berg og Eleanor Raffan sier at det kan ha foregått en indirekte seleksjon.

– I trening bruker man jo belønning enten i form av fôr eller leketøy. Det er nok enklere å få en hunds oppmerksomhet hvis den har stor interesse for mat, sier Berg.

Videre sier professoren at hvis man vil trene hunden sin, men den har en tendens til å ta på vekt, kan man finne godbiter med lavt energiinnhold.

– Ellers kan man trene og fôre samtidig. Hvis hunden er så interessert i mat, hvorfor ikke gi den mat mens man trener den i stedet for bare å gi den en porsjon i en skål? Så kan man bruke en time på å trene og fôre, og da får vi en hund som er både gladere og trøtt.

Forskningen er publisert i Science.

