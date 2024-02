Oljearbeidere vant fram i historisk streik

LO-forbundet IE&FLT vinner nå fram i en langvarig streik på norsk sokkel. Dette skjer samme dag som IE&FLT skulle trappe opp streiken.

Ni medlemmer, ansatt i et utenlandsk selskap, krevde norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Etter snart ett år i streik, har de nå vunnet fram, slår Ommund Stokka, nestleder i LO-forbundet IE&FLT fast i en pressemelding.

De ni ansatte jobber til vanlig med brønnstimulering på Ekofisk-feltet, fra fartøyet «Island Captain». Det er dette arbeidet Industri Energi har krevd at skal dekkes av norske lønns- og arbeidsvilkår.

Under streiken ble tre av medlemmene oppsagt, og seks beordret til arbeid rundt om i verden.

Rett før streik

IE&FLT varslet tidligere i februar utvidelse av konflikten.

Få timer før 75 ytterligere IE&FLT-medlemmer skulle igangsette sympatistreik til støtte for de ni, kom partene til en forhandlingsløsning:

De ni er nå sikret norske lønns- og arbeidsvilkår. De tre som ble oppsagt fra SLB UK får nå jobbene sine tilbake i SLB Norge.

Alle som arbeider på «Island Captain» vil få norske lønns- og arbeidsvilkår.

– Dette er ni modige medlemmer som valgte å ta kampen for rettferdige lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Etter snart ett år i streik vant de og vi fram! Dette er ikke bare en viktig seier for de ni, men for alle som arbeider på norsk sokkel, sier Ommund Stokka i en pressemelding.

Slik kommenterer LO-leder Peggy Hessen Følsvik resultatet:

– Dette handler om noe så grunnleggende som tariffavtaler og retten til å organisere seg. Ni modige IE&FLT-medlemmer fortjener all ære for å ha stått i denne konflikten. Hele LO-familien er stolt av kampen de har tatt, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Dekket av tariffavtale

Stokka slår fast at de ni medlemmene nå er dekket av en tariffavtale som gir norske lønns- og arbeidsvilkår, og at de tre som mistet jobbene sine under streiken får jobbene sine tilbake.

– For oss har det vært av avgjørende betydning å ta vare på medlemmene som har stått i en ekstremt presset situasjon over lang tid, sier Stokka.

Løsningen innebærer:

* Alle de ni er sikret ansettelse i Norge på Island Captain, på Ekofisk-feltet

* Island Captain skal bemannes fra SLB Norge. Oljeserviceavtalen skal fullt ut dekke dette arbeidet.

– Industri Energi er et forbund som ikke godtar sosial dumping. Denne seieren vil bidra til at utenlandske arbeidsgivere inngår tariffavtaler med Industri Energi i fremtiden. Vi er et forbund som ikke gir oss, sier Ommund Stokka.

Felles seier

Forbundsleder Frode Alfheim retter en stor takk til alle klubber og tillitsvalgte i IE&FLT som har stilt opp.

Han er svært stolt av sympatistreiken og solidariteten som alle har vist.

– Takk til dere ni som tok denne kampen – med store personlige belastninger! Takk til alle medlemmer, klubber og tillitsvalgte i Norge og i utlandet – som har stilt opp! Takk til LO. Denne kampen har vi vunnet sammen. Vi har nok en gang vist at samhold vinner fram, sier Alfheim.

Historisk dom

LO og IE&FLT vant nylig en historisk dom i arbeidsretten, som slo fast at streiken i SLB UK kunne støttes med sympatiaksjoner.

Arbeidsretten slo enstemmig fast at det er norsk rett og norske domstoler som avgjør lovligheten av streiker som gjelder krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeid i Norge og på sokkelen, også i de tilfellene der arbeidsgiver er et utenlandsk selskap.

– Det sentrale er at LO nå har fått avklart at vi har like sterke virkemidler som kan brukes overfor utenlandske arbeidsgivere som overfor en norsk arbeidsgiver. Det er nå utvilsomt at krav om tariffavtale og bruk av streik i Norge skal avgjøres etter norsk rett, ikke britisk eller annen utenlandsk rett. Gjennom dette har vi midlene til å demme opp for urimelige lønns- og arbeidsvilkår også i de nye næringene som vil vokse fram, sier LO-advokat Lornts Nagelhus.

Sympatistreiken

Forbundet kunne etter dommen i Arbeidsretten igangsette sympatistreik til støtte for våre ni streikende medlemmer i SLB UK.

Sympatistreiken ville omfattet 75 medlemmer i ConocoPhillips, Archer og OneSubsea. Dette ville ført til at vedlikeholdsarbeid i brønnene og brønnstimulering på Ekofisk-feltet ville stoppet opp fra midnatt 28. februar.

Bakgrunnen for streiken var at Industri Energi mener SLB UK driver sosial dumping om bord i fartøyet «Island Captain», som er på kontrakt for ConocoPhillips på Ekofisk-feltet.

De ansatte her utfører arbeid etter oljeserviceavtalen, men både lønns- og arbeidsbetingelser er langt unna nivået i bransjen.

Industri Energi har krevd tariffavtale for sine medlemmer, noe bedriften nekter å imøtekomme.

Mens arbeiderne har vært i streik, har selskapet benyttet seg av streikebrytere som erstatning for den streikende arbeidskraften.

