Dette er reglene for hund i skiløypa

Sola skinner, skisporene er nypreppet, langrennsskiene lengter etter å komme seg ut, og familiehunden trenger å lufte seg. Det virker som en god kombinasjon, som kan gi deg og hunden trim og gode naturopplevelser sammen.

Men det er noen fallgruver.

For eksempel kan hunden din gå i veien for andre skiløpere, eller den kan finne på å krysse sporet hvis båndet er for langt, noe som kan føre til ulykker. Og hva om den må bæsje?

Da er det godt å vite at det finnes et sett med regler – eller oppfordringer – for deg som skal ferdes i skiløypa med hund.

Tre på topp

Monika Hallan er aktivitetsansvarlig i Norges Hundekjørerforbund og tidligere aktiv hundekjører innen nordisk stil, som er hundekjøring på ski. Hun sier at det er tre hovedprinsipper for å ta med hund i skiløypa. Nummer én handler om nummer to.

– Øverst på lista er å fjerne hundebæsj. Det er til størst irritasjon for alle, om det ligger avføring i, eller i nærheten av, løypa. Derfor oppfordrer vi hundeeiere til å lufte hunden godt først. Den trenger uansett ti-femten minutters oppvarming hvis det er en hund som løper og trekker, forklarer Hallan.

Dersom hunden likevel må på do i løypa, bør du som hundeeier lære den å gjøre sitt fornødne utenfor skisporet.

– Det er lett å lære dem, hvis man er konsekvent på det. Man må lese hunden og se hvordan den ser ut når den må på do, og lede den ut av løypa hvis den må. Etter hver blir det en vane for hunden, og den trekker ut på eget initiativ.

Men uhell kan alltids skje. Da må du stille forberedt.

– Du skal alltid ha med til å fjerne det fra løypa, enten pose eller spade. Jeg synes de fleste er veldig flinke, hvis man tenker at hver hun bæsjer to ganger per tur og mange hunder som er gjennom en løype på en uke. De fleste er veldig, veldig flinke og kjempeansvarlige, sier hun.

– Det er mange regler for møkk, men akkurat dét må vi være nøye på.

Monika Hallan er aktivitetsansvarlig i Norges Hundekjørerforbund og tidligere aktiv hundekjører. (Privat)

Kortere strikk

Prinsipp nummer to handler om type bånd, og lengden på båndet, du bør bruke på skitur.

De fleste familiehunder mosjoneres i bånd. Noen har halsbånd, andre har sele. Men verken bånd eller halsbånd har noe i skiløypa å gjøre.

– Man bør ha en sele som er egnet for trekking, og et strikkbånd. Vårt tips til mange, er å ha kortere strikk. Mange har lange tau på fire-fem, seks meter. Da har du ikke kontroll. Hunden kan gå over på den andre siden av løypa, hilser på folk og andre hunder, og folk kan snuble i lina. Vi anbefaler 2,5 – 3 meter strikk. Da kan du lett korte inn og lede den vekk fra andre hunder, forklarer Hallan.

Hun understreker at man bør bruke strikk fremfor ordinært bånd.

– Det er skadeforebyggende for både deg og hunden. Hvis du ramler, slipper du og hunden å få et kraftig rykk. Og når hunden løper og trekker, slipper det å gå i rykk og napp. Strikk er mer behagelig for begge, forteller hun.

Hundens sele må tillate den å løpe fritt og behagelig, og passe hunden din. En god trekksæle skal løpe langs hele hundens lengde og ha feste til kobbel bak ved rumpa. Den bør være laget med en såkalt y-stolpe, som gjør at hunden ikke får press mot halsen når den trekker.

Til deg selv, bør du investere i et magebelte med stropper under lårene.

– Da slipper du å ha belastningen midt i korsryggen. Har du en hund på rundt 20 kilo og får et plutselig eller kraftig rykk, går belastningen mer på hoftene enn ryggen.

Lær hunden trekkdressur

Prinsipp nummer tre, er å lære hunden noen gode vaner når den trekker.

Monika Hallan er fortsatt aktiv i Asker trekkhundklubb, og er med på å holde fellestreninger der. Kursene er åpne for alle, og nær sagt alle hunder kan lære seg å bli glad i å gå skiturer.

– Fokuset på fellestreninger er å øve på å løpe forbi andre hunder og folk uten å hilse. Det er også nyttig å lære hunden grunnleggende trekkdressur, som å plassere hunden til høyre eller venstre i løypa avhengig av hvor vi vil ha den. Måten du gjør det på, er å korte hunden inn og lede den forbi andre hunder. Når den har blikk og fokus fram, roser du og lar den få lang strikk igjen, forklarer hun.

På den måten lærer hunden at fokus er fram og forbi.

– Det er nyttig å øve på, enten alene eller på fellestreninger, eller bare med en annen hund.

Trekkdressur er dessuten ikke bare nyttig på skitur, men det kan også overføres til jogging og sykling. Og vice versa.

– Det er supert å øve inn trekkdressur på barmark, så er man klar for vinteren. Vi har treninger hele året, sier Hallan.

Passer alle

Ifølge den erfarne hundekjøreren kan alle hunder gå skitur.

– På våre fellestreninger kommer alle slags hunder. Store, små, late, gærne … men en forutsetning for å kunne trene dressur i løypa, er at hunden må synes det er gøy på skitur. Har du for eksempel en engelsk bulldogg eller annen rase som ikke er spesielt sprek, bør ikke den første turen være en mil i tempo. Ta heller korte drag, la den rulle seg i snøen, ha variasjon slik at hunden lærer at det er gøy på skitur, lærer dette er noe de har lyst til å gjøre.

– Man må bygge motivasjon først, så kan man få inn læring og dressur.

Overordnet ligger prinsippet om å tilpasse turen etter hunden sin mentalt og fysisk.

– Det skal være hyggelig for dem også. Har man en hund med korte bein som henger etter og blir slept nedover bakken, må man bremse og holde igjen så hunden har et tempo der den føler seg trygg. Og man skal avslutte turen med overskudd. Det gjelder alle hunder, men spesielt unge og gamle hunder. De aller fleste hunder fortjener et aktivt liv, og å få være med oss. Men da må vi tilpasse distanse etter form og type. Og vi må passe på i overgangen mellom høst og vinter, da de fleste hunder har gått kortere turer om sommeren. Det det krever mer muskler å løpe gjennom snøen, da kan man ikke gampe av gårde i milevis så snart det er vinter.

Cross country skier and her dog in the Mont Royal Park in winter. Nær sagt alle hunder kan bli fine skitur-kompiser. Men pass på å lære den grunnleggende trekkdressur, og ha riktig utstyr til hunden og deg selv. (Marc Bruxelle/Getty Images)

Del på plassen

Mange bruker løypenettet, fra rekreasjon til aktiv trening. Hvem bør bruke løypa når?

– Selv om det frister å dra ut i løypa når sola skinner, på formiddagen i helgen, bør du ikke oppsøke løypene når det er så mange folk i begynnerfasen. Da må du heller finne plasser der det er kjørt opp løyper på jorder, eller andre steder der ikke er så mange folk og du har god oversikt.

Hun vil ikke gi noen regler for når hunder er velkommen i løypa.

– Da jeg selv trente aktivt til konkurranse med hunder, hadde jeg med både to og tre hunder i løypa. Da trente jeg ofte før klokka ni om morgenen eller etter klokka ni på kvelden fordi jeg ville ha løypa for meg selv. Så det er mitt tips hvis man vil trene fritt, og jeg kaller det hundetiden.

På fellestreningene i Asker er det også få andre folk i løypene.

– De går klokka åtte om kvelden, og vi er alene i løypa. Man har jo uansett ikke lov til å kjøre ned noen. Alle skal ha plass. Vi vet at formiddagene i helgen og mellom klokka seks og åtte på hverdager, er det mange barn i løypene. Vi som trener aktivt må tilpasse oss mosjonister, barn og andre som er der ute. De flytter seg ikke milevis av distanser, så hvis man er ute på den tiden kan man holde et rolig tempo de første kilometerne. Så har du ofte løypene for deg selv etter det. Jeg synes ikke det har vært vanskelig å tilpasse meg turgåere og barn som aktiv. Det gjelder både hundefolk og andre som vil gå fort, at vi må dele, og bør klare å unngå å krangle.

Stor interesse

Dersom konfliktene mellom skigåere med og uten hund blir for store, kan konsekvensen bli stor.

– I Norge er vi heldige som har allemannsretten og stort sett fri tilgang på skiløyper. Men det er kommuner som forbyr hunder i deler av løypenettet på grunn av konflikt og belastning.

Det er synd, synes Hallan.

– Vi ønsker å beholde ferdselsretten i lysløyper og marka, og da må vi være gode representanter og passe på at det ikke blir konflikter mellom hunder eller at folk blir redde eller sinte – som skaper dårlig stemning i løypa.

– Vi ønsker at det skal være hyggelig å møte hunder på tur. Derfor har vi disse oppfordringene. Og de som ønsker å ha med seg hunden i skisporet, ønsker vi å oppfordre til å trene først, og ha riktig utstyr,

I Norges Hundekjørerforbund har de sett en stor økning i interessen for fellestreninger og konkurranser på ski med hund.

– Folk er kjempeinteressert i å lære hvordan man passerer, og hvordan lære hunden å trekke. Vi holder kurs fra Alta til Stavanger, og i hele landet ser vi at folk ønsker å lære seg hvordan de kan ha gode skiturer med hunden, der den springer foran og trekker.

Hun sier de aldri har hatt så mange interesserte.

– Jeg tror det både er fordi vi har flere hunder i landet etter koronapandemien, og fordi det er en aktivitet som folk har oppdaget at er kjempefin også for dem som er på mosjonsnivå, og at vi gir kurs i en organisert form også for dem.

---

6 gode tips for hund i skiløypa

Ta fram hodelykta

Når du skal lære hunden din å gå riktig i skiløypene så drar du ikke ut de dagene løypene er fulle av folk. Lørdag og søndag med strålende solskinn er typisk slike dager. Lysløyper er heller ikke tingen. Ta heller på hodelykta, og bruk løyper på kveldstid i ukedagene. Da er det lett å trene.

Høyre, venstre og stå

Avhengig av hva slags type hund du har og hvilken måte du mosjonerer hund med ski, så bør hunden kunne høyre og venstre. Den bør kunne stå, også bør den komme på innkalling. Det er også en fordel om den kan gå bak.

Ros hunden

Når hunden er flink og løper der den skal så skal du huske å rose den. Dersom den krysser løypa eller løper i sporet, korrigere. En grei måte å korrigere på er å stoppe opp. For deretter å sette i gang igjen når hunden plasserer seg riktig, husk å rose når den gjør som den skal. Det er ikke vanskelig å lære hunden å oppføre seg i løypa, men vær konsekvent.

Potesokker

Ikke alle hunder trenger potesokker, men hunder som har en tendens til å få kladder, eller isklumper, mellom tredeputene burde utrustes med potesokker. Da unngår du at hunden plutselig legger seg ned for å gnage snø.

Godt utstyr

Ikke tro at gammelt utstyr er trygt, sjekk nøye over før du bruker det i alle fall. Har du et lærbelte, så sjekk låsen, og smør også gjerne læret slik at det er mykt. Det er en fordel med strikk i kobbelet, og selen til hunden skal passe. Alle seler skal sitte godt, spesielt rundt hode og over skuldrene. Alt utstyr som er brukt eller blir brukt får slitasje, være nøye med vedlikehold og regelmessig sjekk, slik at du unngår at noe ryker langt fra bilen.

Aldri stålkant

Selv om det begynner å bli mindre og mindre vanlig, så forekommer det fortsatt mennesker som sverger til stålkanter på skiene. Noen liker også fjellski bedre i løyper, fordi de likevel skal gå i midten med hunden. Stålkanter og hund har ingenting sammen å gjøre. Det finnes mange gode alternativer for stålkanter på markede, dersom du føler deg trygger og foretrekker fjellski.

God fornøyelse

Mange steder er det snø og gode skiforhold. Det som står skrevet i denne artikkelen er en pekepinn, men det finnes mange veier til mål. Finn ut hvordan din hund trives best, og kos deg på skituren.

Kilde: Hunden.no

---

