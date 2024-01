Vil at Norge skal øke støtten til Gaza

– FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) begynner å gå tom for penger, nå som så mange land har trukket sin støtte. Det er fint at utenriksministeren og regjeringen opprettholder Norges støtte, men nå mener vi at Norge må øke denne støtten betydelig, sier MDGs stortingsrepresentant Lan Marie Berg til Dagsavisen.

– Norge bør gå foran

Torsdag vil hun og MDG legge fram et såkalt løst forslag i Stortinget, der de ber om at regjeringen øker pengestøtten til UNRWA. Samme dag vil Stortinget også behandle forslag fra Rødt og SV om boikottaksjoner mot av Israel. MDGs forslag lyder slik: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget senest fredag 16. februar, med forslag til en betydelig økning av kjernestøtten til UNRWA for å motvirke en ytterligere forverring av den humanitære situasjonen på Gaza».

– Norge bør gå foran og si: «Vi har penger til å sørge for at nødhjelpsarbeidet ikke stopper opp, og at det vil vi bidra til», mener Berg.

– En viktig livline

I alt 14 land har nå trukket sin støtte til UNWRA, blant dem USA, Storbritannia og en rekke EU-land, inkludert Sverige og Finland. Dette gjør disse landene fordi Israel anklager 12 av organisasjonens ansatte for å deltatt i Hamas’ angrep på Israel 7. oktober i fjor. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) gikk onsdag ut og ba disse landene reflektere over konsekvensene av å kutte støtten.

– UNRWA er en svært viktig livline for 1,5 millioner flyktninger i Gaza. Nå trenger organisasjonen mer enn noensinne internasjonal støtte, sa Eide ifølge NTB.

– Helt forkastelig

MDGs Lan Marie Berg er enig i at situasjonen er alvorlig og kritisk for sivilbefolkningen i Gaza. Hun anslår at kuttene tilsvarer rundt 440 millioner amerikanske dollar tapt for UNRWA, noe som utgjør halve budsjettet for 2024. Det vil svi for hjelpeorganisasjonen, som står for 80 prosent av all nødhjelp inn til Gaza.

– Det er helt forkastelig at så mange land trekker sin støtte. Palestinerne på Gazastripen står i en forferdelig humanitær situasjon som vi knapt har sett maken til i nyere tid, mener Berg.

– De står i fare for å sulte, at smittsomme sykdommer sprer seg. Nesten 2 millioner mennesker er på flukt og lever under forferdelige forhold. Da kan man ikke kollektivt straffe hele denne befolkningen ved å kutte støtten til nødhjelp. Det er rett og slett ikke noe vi kan stå inne for, sier hun.

– Og når andre land altså ikke bidrar, må Norge bidra mer. Vi må øke vår kjernestøtte, sier Berg, som forteller at Norge normalt bidrar med rundt 300 millioner i året.

– Vi ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag som øker dette beløpet betydelig.

– I ferd med å sulte i hjel

Også over 20 internasjonale humanitære organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, har bedt de 14 landene om å gjenoppta sin støtte.

– Det er alvorlig og dramatisk for befolkningen at så mange giverland har stanset sin støtte, sa Norsk Folkehjelps generalsekretær Raymond Johansen til Dagsavisen tirsdag.

Også Verdens helseorganisasjon (WHO) ber ifølge NTB innstendig om at landene gjenopptar støtten.

– Gazas befolkning er i ferd med å sulte i hjel, advarer WHO.

FN har også tidligere sagt at én av fire innbyggere på Gazastripen sulter.

