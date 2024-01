Norge er allerede tydelig overfor Israel

Torsdag skal Stortinget stemme over forslag fra Rødt og SV om at Norge må skjerpe sanksjonene mot Israel på grunn av landets krigføring i Gaza. Sanksjonspakken de to partiene samlet går inn for inneholder forslag om våpenembargo, boikott og å trekke oljefondets investeringer ut av landet – og enda mye mer.

Forslagene kommer etter all sannsynlighet til å bli nedstemt.

Israels krig er en forbrytelse mot menneskeheten

Vi har forståelse for at Rødt og SV – og deler av LO – ønsker at Norge skal være enda tydeligere mot Israel. Vi stiller oss likevel bak regjeringen når den ikke velger å ty til sanksjoner og boikott i dagens situasjon.

Den norske regjeringen har i internasjonal sammenheng gått foran i kritikken av Israels krigføring. Statsminister Jonas Gahr Støre sa tidlig fra om at Israel gikk langt over streken for hva som var et forholdsmessig svar på terrorangrepet på Israel 7. oktober. Like før jul kalte han Israels krigføring «totalt uakseptabelt».

Utenriksminister Espen Barth Eide har på sin side kalt Gaza for helvete på jord, og slått fast at Israel «har gått langt utover de rettsreglene som finnes for krigføring».

Dette har den israelske regjeringen selvsagt fått med seg. Norge omtales som «på bunnen» sammenlignet med andre land av den israelske ambassadøren i Oslo.

Spørsmålet i en diskusjon om sanksjoner og boikott må være om det vil oppnå ønsket effekt. Norge er allerede en markant kritiker av Israels framferd mot palestinerne. Ytterligere opptrapping risikerer derfor å bli et slag i lufta.

Det hører også med til bildet at Norge ikke har tradisjon for å innføre sanksjoner alene, som utenriksminister Barth Eide argumenterer i sin uttalelse fra Utenriksdepartementet om forslaget fra Rødt og SV. For at sanksjoner skal ha effekt, kreves det internasjonal oppslutning. Det er ingen tegn til at noe slikt er på trappene. Regjeringens og stortingsflertallets linje er derfor klok.

Det betyr ikke at vi ikke deler fortvilelsen over situasjonen i Gaza. Den humanitære katastrofen er ikke til å holde ut. Israels krig er en forbrytelse mot menneskeheten.

I en slik situasjon må Norge bidra med det vi kan for å få en stans på krigshandlingene, og for å bygge opp Gaza igjen i etterkant. Sanksjoner kan gjøre veien til forhandlingsbordet lenger, og påvirke Norges mulighet til å bidra i forhandlinger negativt.

