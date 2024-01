Hval strandet ved boligfelt

Mandag strandet nemlig en svær en hval rett ved boligfeltet der Anne Kristi Vikedal Aas Nilsen bor i Brønnøysund ved Hestøya og Tverrøya.

Hun forteller at hun så noe som ikke stemte helt i vannet da hun kjørte forbi mandag morgen.

– Det er noe stort der, tenkte jeg, sier hun til Dagsavisens reporter på stedet.

Hun la merke hvalens finne over vannoverflaten.

– Hva faen var det der?, sa jeg.

For der lå det nemlig en hval.

– Dermed måtte jeg ut og ta bilder, sier hun videre.

– Har du opplevd dette før?

– Nei, aldri.

Hun kontaktet så brannvesenet og fortalte om hvalen.

Det er usikkert om hvalen har svømt selv, eller om den store hvalen er blitt blåst opp dit av den sterke vinden som herjer landsdelen mandag.

Anne Kristi Vikedal Aas Nilsen i døra hjemme. Mandag strandett en hval rett utenfor boligfeltet. ( Anne Kristi Vikedal Aas Nilsen)

– Det var tungt

De to som var først på stedet etter at Vikedal Aas Nilsen meldte fra, var brannkonstablene Fabian Vikestad og Håkon Hansen. De tok seg ut i vannet for å undersøke og sikre den døde hvalen med tau så den ikke kommer seg lenger opp i viken.

– Det var tungt. Det er et stort dyr, forteller Håkon Hansen som ikke tror han kommer til å oppleve et lignende oppdrag igjen.

Innsatsleder Odin Dybos forteller at hvalen er sikret med tau.

– Hvor stor tror du hvalen er?

– Den er nok en 12–15 meter, mener Dybos, som anslår hvalen til å veie rundt fem tonn.

– Men det er bare gjetning, legger han til.

– Dette er jo et boligfelt?

– Planen er å slepe den et sted der den ikke er til sjenanse for folk, legger han til.

Det er særlig lukten som kan bli plagsom for naboene.

Brannkonstablene i vannet, Fabian Vikestad (t.v), Håkon Hansen - og til høyre innsatsleder Odin Dybos. (Einar Lohne Bjøru)

Etter planen skal Kystvakten komme for å slepe den ut rundt 16.00 mandag ettermiddag.

Hva slags hval det er snakk om er fortsatt uklart.

Brønnøysunds Avis omtalte saken først.

