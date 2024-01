Aktivister kastet suppe på Mona Lisa

På Louvre-museet i Paris har miljøaktivister kastet suppe mot maleriet Mona Lisa, som henger bak en glassrute. Suppen traff glasset, melder nyhetsbyrået NTB. Aktivistene krevde angivelig retten til «sunn og bærekraftig mat».

To kvinner kastet suppen, som traff glasset. Kvinnene ropte ut krav om sunn og bærekraftig mat og kritiserte det franske landbrukssystemet. Deretter ble de ført bort av vakter. Suppeaksjonen søndag skjedde etter at franske bønder i flere dager har demonstrert og aksjonert – blant annet med krav om høyere lønn.

Unni Askeland er klar med utstillinegn "JA!" på Gulden Kunstverk i Drammen. Utstillingen reflekterer over livet med covid-19, isolasjonen og ensomheten og som så mange ganger før, hun gjør det på en usminket, rå og ærlig måte. (Mimsy Moller)

Den norske kunstneren Unni Askeland er en av de som reagerer med vantro og sinne på hærverket.

– Hvorfor i all verden ødelegger de kunsten for å protestere eller aksjonere? sier hun opprørt.

– Jeg forstår at dette er en lett måte å bli sett, men kanskje ikke hørt på, sier hun oppgitt. Forsøket på hærverk skjedde søndag. Mona Lisa, malt av renessansekunstneren Leonardo da Vinci, er et av verdens mest kjente kunstverk. Askeland synes det er provoserende at det er kunsten folk går løs på når det er så mange andre ting å ta tak i.

– Verden er fucka, ingen har penger, ingen kriger stoppes. Å kaste mat på kunst er bare et pisshøl i snøen! kvitterer Askeland.

Miljøaktivister kastet suppe på kunstverket «Mona Lisa» i Louvre-museet. (DAVID CANTINIAUX/AFP)

Potetmos og harme

Det er ikke første gang aktivister går til angrep på kunst med maling, lim og mat for å rette fokus mot sine kampsaker. I 2022 forsøkte noen å kaste en pai på Mona Lisa. Glasset sørget den gang for at bildet ikke fikk noen skader. Samme år hadde en klimaaktivist forsøkt å lime fast hodet sitt til maleriet «Piken med perleøredobb» i Haag, mens en annen gruppe aksjonerte med potetstappe mot Claude Monets maleri «Høystakk» i Museum Barberini i Potsdam og limte seg deretter fast på gulvet.

I London ble Vincent van Goghs «Solsikker» forsøkt tilgriset med tomatsuppe på National Gallery. Og her i Oslo har folk aksjonert på lignende måter. I 2022 forsøkte to aktivister å lime seg fast på Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet mens to andre fra «Stopp oljeletinga» pådro seg folks harme da de kastet oransje maling på Monolitten og andre skulpturer i Vigelandsparken mens de krevde umiddelbar stans i all leting etter ny olje og gass på norsk sokkel.





