Bråk om arbeidsmiljøet i Arbeidstilsynet

Aftenposten omtalte i helga varselet fra medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Arbeidstilsynet, mot egen ledelse, sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

De mener arbeidsmiljøsituasjonen i tilsynet er kritikkverdig og helseskadelig. Fire av de fem medlemmene i AMU har nå trukket seg.

Tillitsvalgt: Store mangler

Bengt Eriksson i NTL Arbeidstilsynet følger situasjonen tett som hovedtillitsvalgt. Han er enig i at tilsynet har alvorlige arbeidsmiljøproblemer.

– Det er delvis et problem mellom ledelsen i etaten og AMU, og delvis et problem i hele etaten om arbeidsmiljøet og hvordan ledelsen håndterer arbeidsmiljøproblemer og systemet som skal håndtere slike problemer, sier Eriksson.

Han peker på HMS-systemet i etaten som noe som ikke blir fulgt opp og at saker blir behandlet forskjellig ut ifra hvem som får saken på «sitt bord».

– Det er ikke et HMS-system som har en rød tråd hele veien opp og ned i organisasjonen.

– Medarbeiderundersøkelser har vist urovekkende tilstander i etaten, forteller NTL-tillitsvalgt Bengt Eriksson.

Eriksson mener det er altfor dårlig:

– Hadde Arbeidstilsynet hatt kontroll med en annen virksomhet med et slikt system, hadde det blir underkjent.

Han mener det faktum at representanter i arbeidsmiljøutvalget ser seg nødt til å varsle departementet viser at ledelsen ikke har tatt problemstillingene på alvor.

– Urovekkende tilstander

Ifølge Eriksson har turnoveren i Arbeidstilsynet doblet seg de siste årene. Totalen vært litt høyere enn i staten ellers, men for Arbeidstilsynet har det vært en stor økning.

– Vi har forsøkt å ta det opp, men får som respons at siden den ikke er høy i forhold til andre, er det ingen problem at den har dobla seg, sier han.

Eriksson legger til at i A-krim-delen av tilsynet har turnoveren vært ekstra høy, 16 prosent på landsbasis.

Som NTL-leder får han som beskjed fra sine medlemmer at noen griper tak i problemstillingene som ligger her.

– Det er gjennomført medarbeiderundersøkelser som har vist urovekkende tilstander for arbeidsmiljøet i etaten, men mer eller mindre null tiltak har blitt gjort. Jeg forventer at departementet tar tak i det, og presser på slik at det blir gjennomført tiltak for arbeidsmiljøet, sier han.

Eriksson har ikke tro på at dagens ledelse vil få til det.

– Det har pågått i så mange år uten at noe har blitt gjort. Men det er en vurdering departementet må gjøre, sier han.

Dette svarer Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har blitt forelagt uttalelsene til Bengt Eriksson, og fungerende direktør Ronny Jørgenvåg svarer på vegne av etaten.

Han bekrefter at de har fått informasjon om at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har mottatt et varsel.

– Vi tar varselet på alvor, og vi jobber med en redegjørelse til departementet. Her vil vi legge fram all relevant informasjon og dokumentasjon. Det er viktig for oss å bidra til å belyse saken så godt vi kan og bidra til en ryddig prosess videre, sier han.

Han oppgir at de ikke kan si så mye om saken akkurat nå:

– Nå må vi avvente videre behandling og oppfølging fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i tråd med saksgang for oppfølging av varsel. Der vi er i prosessen nå, er det veldig begrenset hva vi kan kommentere.

