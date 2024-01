– Langt, langt over det man kunne forvente

I Narvik var det knyttet spesielt stor spenning til sykehustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Det nye sykehuset i Narvik, som åpner til våren, sto i fare for å miste akuttkirurgi og fødetilbudet etter forslag til omstrukturering i Helse Nord.

Men her var Kjerkol tydelig på at Narvik ikke skal miste akutt- og fødetilbudet. Det ble blant annet begrunnet med det sivil-militære samarbeidet og Forsvarets behov for kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

– Vi varsler i dag betydelige endringer i finansieringsmodellen – og vil be Helse Nord gjøre ytterligere beregninger knytta til tilbudene i Narvik og Lofoten. Det vil si at akuttilbudet i Narvik og Lofoten ikke svekkes, sa Kjerkol.

2,8 milliarder kroner

– En ting er at vi berger fødetilbudet som må være i bunnen av ethvert sykehus. Det er helt fantastisk. Men i tillegg trekkes det fram Narvik sin viktige posisjon i beredskap og Forsvaret. Der synes jeg helseministeren har tenkt særdeles klokt og fremtidsrettet. Nå ser man for en ressurs det nye Narvik sykehus kan være, sier ordfører Rune Edvardsen.

Det nye sykehuset står ferdig i år og skal koste 2,8 milliarder kroner. I tillegg bruker Narvik kommune 500 millioner kroner på å bygge et helsehus integrert i det nye sykehuset.

– Det er nettopp for å imøtekomme fremtidens helsetjenester. Og det er bygd som forventet etter diskusjonene i 2016 og 2017 om den nye sykehusstrukturen. Dette er et av Europas mest moderne lokalsykehus som er bygd for fremtidens helsetjenester. Og når det da i tillegg skal kombineres med beredskap og Forsvaret, blir sykehuset en ressurs for hele helsetjenesten i nord, sier Edvardsen.

Lang og vanskelig kamp

Men det har vært en lang og vanskelig kamp for ordføreren og befolkningen i Narvik.

– Jeg vet ikke om jeg kan bruke sånne ord i media, men det har jo vært et helvete. Det har vært utrolig vanskelig og slitsomt, og det har vært vanskelig å forstå for folket og politikerne. For det lå jo ikke noe særlig økonomisk gevinst i det heller, sier han.

Da Helse Nord la fram sine omstruktureringsplaner ble mangelen på fagfolk brukt som et argument. Kostnadene til vikarbruk sprengte alle budsjetter. Men dette er problemer sykehuset i Narvik ikke har hatt.

– Narvik sykehus ikke hatt problemer med rekruttering i det hele tatt. Alle stillinger er jo stort sett besatt og vi bruker minimalt på innleie, og vi leverer god kvalitet på de tjenester man tilbyr. Derfor har kuttforslagene vært helt uforståelig, sier Edvardsen.

– Så det har vært veldig vanskelig og det har selvfølgelig vært et høyrøstet engasjement i hele samfunnet her og egentlig i hele Nord-Norge. Det har vært vanskelig å be folk om å besinne seg, sier han.

Men i dag er alle glade og ordfører Rune Edvardsen er full av lovord for engasjementet i kampen for tilbudene til sykehuset.

– Jeg er veldig fornøyd med alle som har gjort en jobb her, og da tenker jeg på legene oppe på sykehus, sykehuset generelt, støtteforeninger, lokale politikere og fylkespolitikere som har vært med og alle andre som har bidratt til det. Alle skal få kred i dag, sier han.

Lill Sverresdatter Larsen Oslo 20230510. Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk sykepleierforbund. Foto: Fredrik Varfjell / NTB (Fredrik Varfjell/NTB)

Positiv sykepleierleder

Også Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund er positiv til sykehustalen til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Det er positivt at helse- og omsorgsministeren foreslår å sette en stopper for effektiviseringskutt fra 2025, dette er i tråd med våre innspill, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Jeg mener helseministeren nå gjør viktige og riktige grep for å styrke sykehusøkonomien og legge til rette for å øke investeringstakten. Det vil ha stor betydning både for pasienter og ansatte. Den samlede sykehusøkonomien må styrkes i årene fremover. De foreslåtte grepene vil bidra til det. Vi vil følge utviklingen nøye, sier hun.

Men Sverresdatter Larsen er ikke helt fornøyd med at Kjerkol ikke omtaler de faggruppene det er mest mangel på.

– Jeg legger merke til har Kjerkol ikke nevner sykepleiere, spesialsykepleiere eller jordmødre i sin tale. Det er disse gruppene det er størst mangel på og her burde Kjerkol vært på banen, sier Sverresdatter Larsen.

[ (+) Her er løsningen på det hverdagslige rotet ]

[ Slik vil regjeringen løse sykepleiermangelen ]