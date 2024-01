Israelsk Eurovision-deltakelse engasjerer norsk musikkmiljø

Israel bør ikke få delta i konkurransen på grunn av krigen mot Hamas i Gaza, mener de finske musikerne, som mener at Finland bør boikotte konkurransen dersom kravet ikke blir fulgt opp.

– Israel bryter menneskerettighetene. Vi synes ikke det er greit at landet er med i Eurovision for å polere imaget sitt, sier initiativtaker Lukas Korpelainen til Hufvudstadsbladet.

Kringkasteren Yles kommunikasjonssjef Jere Nurminen sier til avisen at Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som arrangerer Eurovision, ikke har tatt en endelig beslutning om Israels deltakelse.

Norske artister på banen

Artist og låtskriver Marthe Valle, som i 2005 vant Spellemannprisen for årets nykommer, forteller til Dagsavisen at også norske artister vil komme på banen.

– Jeg vet at det kommer forskjellige ting fra norske artister, uten at jeg kan si noe mer om det akkurat nå.

Valle står også bak underskriftskampanjen «Utesteng Israel fra Eurovision».

– Den skal vi ha liggende fram til tredje delfinale. Per nå er det 14.800 signeringer på den.

Musiker Marthe Valle startet før jul en underskriftskampanje for å få Israel utestengt fra Eurovision. Per nå har kampanjen over 14.000 signeringer. (NTB kultur)

[ Kommentar: Den som sier at Eurovision ikke er politikk, lyver ]

Tok til Instagram

Siden Eurovisions start i 1956 har det vært uenighet om hvorvidt konkurransen er politisk. I 2022 ble Russland utestengt fra å delta. I møte med kritikk om at Israel får delta i år, uttalte Den europeiske kringkastingsunionen (EBU), som organiserer Eurovision, følgende:

– I 2022, etter invasjonen av Ukraina, besluttet EBUs styrende organer å ekskludere Russland fra Eurovision Song Contest, der de skulle konkurrere sammen med Ukraina. Som tidligere nevnt er Eurovision Song Contest en konkurranse for kringkastere. Etter gjentatte brudd på krav til medlemmene, og brudd på verdiene til de offentlige mediene, ble Russland suspendert.

En av årets norske MGP-deltakere, Erika Norwich, tok nylig til Instagram for å fortelle sine fans om at det både oppleves ubehagelig og skummelt å være MGP-artist i år.

«Eurovision skal være en positiv og inkluderende folkefest, noe som er hakket vanskeligere når man vet hva som skjer på samme tidspunkt andre steder i verden», skrev hun i en story på Instagram. Hun legger til at hun synes det er skummelt å uttale seg om alt som omhandler politikk.

Stusser på avgjørelsen

Morten Thomassen, leder for Den norske Grand Prix-klubben, sier at Norwichs vegring for å uttale seg, ikke er uventet.

– Både de og idrettsfolk som drar til OL, er pålagt å være litt nøytrale. Det ble mye ståk da det var vinter-OL i Russland, og sommer-OL i Beijing. Har man som idrettsutøver eller artist store kvaler, må man la være å bli med.

Thomassen forteller at MGP-klubben han er leder for er en upolitisk forening, og at de ikke tar standpunkt når det kommer til hvorvidt Israel bør få delta i Eurovision.

Han har likevel noen tanker om hvordan Israels artist vil bli møtt.

– Jeg var til stede både i København i 2014, og i Wien 2015. Da ble de russiske artistene pepet på, på grunn av blant annet annekteringen av Krim-halvøya, sier Thomassen, som undrer seg over hvorfor arrangørene vil risikere å utsette Israels artist for det samme.

I tillegg trekker han fram sikkerhetsaspektet rundt deltakelsen, og om det kan være lurt av Israel og arrangørene å ta dette med i beregningen.

– Jeg har hørt at sikkerhetsnivået har blitt økt over hele Europa på grunn av antatte terroraksjoner. Kanskje bør Israel se om dette er rett tidspunkt å være med, selv om de har lov. Et eksempel er jo i 2021, da Armenia var påmeldt, men trakk seg på grunn av indre uroligheter. De syntes det var feil å bruke tid og energi på å delta. Kanskje Israel skulle tenkt i samme baner.

