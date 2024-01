Røde Kors ber folk hjelpe hjemmesykepleien

Snøen laver ned over hele Østlandet den første uka i 2024. Det setter sitt preg på blant annet de som tilbyr livsviktig hjelp til hjemmeboende innbyggere med behov for bistand av hjemmesykepleien.

Snøkaoset gjør nemlig at det er vanskelig for dem å komme frem. Det har blant andre Råde Røde Kors lagt merke til. Derfor har de lagt ut et innlegg på Facebook:

«Har dere en nabo, en bekjent, eller ett familie medlem som trenger disse tjenestene? Da bør du prøve å gjøre det lille ekstra, se om det er fri ferdsel og parkering til de når de kommer!»

«De fortjener all den hjelpen de kan få for å greie å komme seg rundt, og levere tjenestene til de som trenger det!», skriver Råde Røde Kors i et innlegg som til nå er delt nærmere 500 ganger.

Leder i organisasjonen, Anders Lervold, sier at innlegget ble delt som en generell oppfordring til å gi en hjelpende hånd til de hjemmeboende, syke og gamle som er avhengige av tjenesten.

– I stedet for å ringe kommunen, kan man gå ut og hjelpe. Det gjelder resten av året også, men spesielt i det kaoset vi har nå. Det er verre andre steder i landet, men også her er det en utfordring for de som må ut på veiene og har avtaler med hjemmeboende ute i distriktet, sier Lervold.

– Ved å hjelpe naboen eller pårørende, hjelper du andre å hjelpe.

Anders Lervold, leder i Råde Røde Kors. (Røde kors)

Tok beina fatt

Wenche Halvorsen er etatssjef for hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune. De har 100 biler på veien for å hjelpe de 1600–1700 personene som er avhengige av tjenesten.

– Det har vært utfordrende med tanke på fremkommelighet i de dagene som har vært, spesielt på de mest avsidesliggende stedene der det har vært privat brøyting. Det har gjort at noen pasienter har måttet vente lenger enn vanlig, sier hun.

– Vi har hatt sykepleiere som har tatt beina fatt og har måttet gå til noen av stedene der folk trenger hjelp, fordi det ikke har vært måkt på småveiene.

Også i byen har det vært utfordringer.

– Her er det brøytekanter som gjør det vanskelig å finne parkeringsplasser. I dag er det bedre, sier etatssjefen.

Halvorsen sier at alle som skal ha hjelp, har fått det.

– Noen har fått hjelp senere enn vanlig, og i noen tilfeller har pårørende tilbudt seg for eksempel å ta kveldsstellet. Vi har også fått telefon fra dem som hjelper mor og far å måke oppkjørsler og trappesatser, så hjemmesykepleien skal komme fram.

Wenche M. Halvorsen, etatssjef for hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune. (Johannes Kolstad Olsen)

Av med hattene

Innsatsen til de ansatte imponerer henne stort.

– Jeg kan ikke annet enn å ta av meg alle de hattene jeg har, for det arbeidet de har gjort i dag og dagene som har vært. Vi har sittet trygt hjemme og feiret jul og nyttår, mens andre holder det i gang 24/7 med en strålende innsats fra ledere og nedover.

Oppfordringen fra Røde Kors, settes det pris på i etaten.

– Det må vi bare støtte opp under. Vi er veldig glade for at det blir måkt i oppkjørsler og inn gangveier slik at vi får bedre framkommelighet. Hvis ikke vi får mer snø nå, tror jeg vi er over det verste.

– Hvilke erfaringer har dere gjort dere i disse dagene?

– Vi har hatt snøfall tidligere også, men det er klart man alltid lager seg erfaringer. Jeg husker spesielt ett snøfall som kom den 26. mars for rundt ti år siden. Da hadde mange skiftet til sommerdekk, og vi lærte at vi ikke skal bytte før vi absolutt må, minnes Halvorsen.

– Og før jul da det var veldig glatt i vårt distrikt, kjørte mange med kasser med sand baki, så de kunne strø om det ble glatt. Hjemmesykepleien er kreative og finner løsninger for å komme fram, for bekymringen er at det sitter alltid noen og venter på dem.

